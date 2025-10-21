21.10.2025, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 3 тур
Лига чемпионов, 3 тур
6 : 2
Завершен
Составы команд
ПСВ
ПСВ
4-3-3
32
Коварж
17
Жуниор
6
Фламинго
3
Гасиоровски
5
Салах-Эддин
22
Схаутен
25
Верман
34
Сайбари
5
Перишич
20
Тил
27
Ман
4-3-2-1
32
Милинкович-Савич
22
Ди Лоренцо
17
Беукема
4
Буонджорно
37
Спинаццола
99
Ангисса
11
Гилмор
8
Мактоминей
21
Политано
11
Де Брюйне
20
Лукка
3
Гасиоровски
4
Обиспо
4
Обиспо
3
Гасиоровски
5
Салах-Эддин
8
Дест
8
Дест
5
Салах-Эддин
34
Сайбари
10
Ваннер
10
Ваннер
34
Сайбари
5
Перишич
24
Дриух
24
Дриух
5
Перишич
20
Тил
9
Пепи
9
Пепи
20
Тил
37
Спинаццола
3
Гутьеррес
3
Гутьеррес
37
Спинаццола
17
Беукема
15
Жуан
15
Жуан
17
Беукема
11
Гилмор
70
Ланг
70
Ланг
11
Гилмор
11
Де Брюйне
11
Эльмас
11
Эльмас
11
Де Брюйне
21
Политано
7
Нерес
7
Нерес
21
Политано
Остались в запасе
ПСВ
Наполи
1
Ник Олий
ВР
24
Ник Шикс
ВР
39
Адамо Нагало
ЦЗ
19
Эсмир Байрактаревич
ПВ
10
Майрон Боадю
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
1
Алекс Мерет
ВР
25
Mathias Ferrante
ВР
37
Матиас Оливера
ЛЗ
26
Антонио Вергара
АП
70
Giuseppe Ambrosino
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
1
Ник Олий
ВР
24
Ник Шикс
ВР
39
Адамо Нагало
ЦЗ
19
Эсмир Байрактаревич
ПВ
10
Майрон Боадю
ЦФ
Остались в запасе
1
Алекс Мерет
ВР
25
Mathias Ferrante
ВР
37
Матиас Оливера
ЛЗ
26
Антонио Вергара
АП
70
Giuseppe Ambrosino
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча ПСВ - Наполи
4
1
1
Всего ударов по воротам
19
10
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
4
8
Нарушения
11
9
Офсайды
2
1
Количество передач
516
354
Сейвы
0
3
Точность передач %
88
82
Удары мимо ворот
7
6
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
10
6
Удары из-за пределов штрафной
9
4
xG (ожидаемые голы)
2.89
1.16
xGP (предотвращенные голы)
-2.98
-2.98
Смотреть прямую трансляцию матча «ПСВ» против «Наполи», 3 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 октября в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ПСВ» – «Наполи»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»