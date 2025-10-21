21.10.2025, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 3 тур
Лига чемпионов, 3 тур
4 : 0
Завершен
Составы команд
Арсенал
Арсенал
3-2-1-3-1
1
Райя
12
Тимбер
2
Салиба
6
Габриэль
49
Льюис-Скелли
41
Райс
36
Субименди
7
Мартинелли
10
Эзе
7
Сака
14
Дьекереш
3-3-2-2
13
Облак
20
Хименес
24
Ле Норман
17
Ганцко
14
Льоренте
6
Коке
8
Барриос
20
Симеоне
31
Гонсалес
9
Серлот
19
Альварес
6
Габриэль
3
Москера
3
Москера
6
Габриэль
12
Тимбер
4
Уайт
4
Уайт
12
Тимбер
36
Субименди
23
Нергор
23
Нергор
36
Субименди
10
Эзе
18
Нванери
18
Нванери
10
Эзе
14
Дьекереш
23
Мерино
23
Мерино
14
Дьекереш
31
Гонсалес
13
Руджери
13
Руджери
31
Гонсалес
6
Коке
22
Галлахер
22
Галлахер
6
Коке
9
Серлот
23
Алмада
23
Алмада
9
Серлот
20
Хименес
10
Баэна
10
Баэна
20
Хименес
20
Симеоне
7
Гризманн
7
Гризманн
20
Симеоне
Остались в запасе
Арсенал
Атлетико
13
Кепа
ВР
1
Томми Сетфорд
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
Главный тренер
Микель Артета
1
Хуан Муссо
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
18
Марк Пубиль
ПЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
77
Карлос Мартин
ЦФ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
13
Кепа
ВР
1
Томми Сетфорд
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
Остались в запасе
1
Хуан Муссо
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
18
Марк Пубиль
ПЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
77
Карлос Мартин
ЦФ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Арсенал - Атлетико
1
2
Всего ударов по воротам
19
11
Удары в створ
8
1
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
3
4
Нарушения
14
10
Офсайды
2
0
Количество передач
421
395
Сейвы
1
4
Точность передач %
90
84
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
16
8
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
2.24
0.67
Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Атлетико», 3 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 октября в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Атлетико»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»