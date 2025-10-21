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  • «Арсенал» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 октября 2025

«Арсенал» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 октября 2025

21 октября 2025, 20:50
Арсенал
21.10.2025, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 3 тур
4 : 0
Завершен
Атлетико
57' Габриэль 64' Г. Мартинелли 67' В. Дьекереш 70' В. Дьекереш
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Давид Райя
ВР
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
41
Деклан Райс
ОП
36
Мартин Субименди
ЦП
10
Эберечи Эзе
АП
7
Букайо Сака
ПВ
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
20
Джулиано Симеоне
ЛВ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
14
Маркос Льоренте
ЦП
6
Коке
ЦП
8
Пабло Барриос
ЦП
19
Хулиан Альварес
ЦФ
9
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Арсенал
13
Кепа
ВР
1
Томми Сетфорд
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
23
Кристиан Нергор
ЦП
18
Итан Нванери
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
Атлетико
1
Хуан Муссо
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
22
Хави Галан
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
18
Марк Пубиль
ПЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
22
Конор Галлахер
ЦП
23
Тиаго Алмада
АП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
77
Карлос Мартин
ЦФ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Райя
12
Тимбер
2
Салиба
6
Габриэль
49
Льюис-Скелли
41
Райс
36
Субименди
7
Мартинелли
10
Эзе
7
Сака
14
Дьекереш
3-3-2-2
13
Облак
20
Хименес
24
Ле Норман
17
Ганцко
14
Льоренте
6
Коке
8
Барриос
20
Симеоне
31
Гонсалес
9
Серлот
19
Альварес
6
Габриэль
3
Москера
3
Москера
6
Габриэль
12
Тимбер
4
Уайт
4
Уайт
12
Тимбер
36
Субименди
23
Нергор
23
Нергор
36
Субименди
10
Эзе
18
Нванери
18
Нванери
10
Эзе
14
Дьекереш
23
Мерино
23
Мерино
14
Дьекереш
31
Гонсалес
13
Руджери
13
Руджери
31
Гонсалес
6
Коке
22
Галлахер
22
Галлахер
6
Коке
9
Серлот
23
Алмада
23
Алмада
9
Серлот
20
Хименес
10
Баэна
10
Баэна
20
Хименес
20
Симеоне
7
Гризманн
7
Гризманн
20
Симеоне
Остались в запасе
Арсенал
Атлетико
13
Кепа
ВР
1
Томми Сетфорд
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
Главный тренер
Микель Артета
1
Хуан Муссо
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
18
Марк Пубиль
ПЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
77
Карлос Мартин
ЦФ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
13
Кепа
ВР
1
Томми Сетфорд
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
Остались в запасе
1
Хуан Муссо
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
18
Марк Пубиль
ПЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
77
Карлос Мартин
ЦФ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Арсенал - Атлетико
1
2
Всего ударов по воротам
19
11
Удары в створ
8
1
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
3
4
Нарушения
14
10
Офсайды
2
0
Количество передач
421
395
Сейвы
1
4
Точность передач %
90
84
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
16
8
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
2.24
0.67

Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Атлетико», 3 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 октября в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Атлетико»

«Арсенал» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Атлетико Арсенал
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