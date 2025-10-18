18.10.2025, суббота, 21:45
Италия. Серия А, 7 тур
Италия. Серия А, 7 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Рома
Рома
3-2-2-2-1
99
Свилар
5
Н'Дика
23
Манчини
22
Эрмосо
43
Уэсли
2
Челик
17
Коне
4
Кристанте
7
Пеллегрини
18
Соуле
21
Дибала
4-4-2
1
Зоммер
95
Бастони
15
Ачерби
25
Аканджи
32
Димарко
24
Дюмфрис
22
Мхитарян
20
Чалханоглу
23
Барелла
14
Бонни
10
Мартинес
5
Н'Дика
24
Зиолковски
24
Зиолковски
5
Н'Дика
22
Эрмосо
8
Бальданци
8
Бальданци
22
Эрмосо
7
Пеллегрини
9
Довбик
9
Довбик
7
Пеллегрини
21
Дибала
17
Бэйли
17
Бэйли
21
Дибала
18
Соуле
11
Фергюсон
11
Фергюсон
18
Соуле
32
Димарко
30
Аугусто
30
Аугусто
32
Димарко
14
Бонни
8
Сучич
8
Сучич
14
Бонни
20
Чалханоглу
16
Фраттези
16
Фраттези
20
Чалханоглу
23
Барелла
7
Зелински
7
Зелински
23
Барелла
10
Мартинес
94
Пио Эспозито
94
Пио Эспозито
10
Мартинес
Остались в запасе
Рома
Интер
32
Девис Васкес
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
2
Буба Сангаре
ПЗ
21
Нил Эль-Айнауи
ЦП
61
Никколо Писилли
ЦП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
1
Хосеп Мартинес
ВР
40
Алессандро Каллигарис
ВР
24
Томас Паласиос
ЦЗ
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
17
Анди Диуф
ЦП
11
Луис Энрике
ЛВ
Главный тренер
Кристиан Киву
Остались в запасе
32
Девис Васкес
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
2
Буба Сангаре
ПЗ
21
Нил Эль-Айнауи
ЦП
61
Никколо Писилли
ЦП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
Остались в запасе
1
Хосеп Мартинес
ВР
40
Алессандро Каллигарис
ВР
24
Томас Паласиос
ЦЗ
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
17
Анди Диуф
ЦП
11
Луис Энрике
ЛВ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Кристиан Киву
Статистика матча Рома - Интер
5
3
Всего ударов по воротам
15
12
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Угловые удары
4
5
Нарушения
18
29
Офсайды
3
0
Количество передач
509
389
Сейвы
2
5
Точность передач %
87
77
Удары мимо ворот
6
7
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
11
7
Удары из-за пределов штрафной
4
5
xG (ожидаемые голы)
1.35
0.63
xGP (предотвращенные голы)
1.59
1.59
Смотреть прямую трансляцию матча «Рома» против «Интера», 7-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 октября в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рома» – «Интер»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»