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Смотреть прямую трансляцию матча «Рома» против «Интера», 7-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 октября в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рома» – «Интер»