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  • «Рома» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 октября 2025

«Рома» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 октября 2025

18 октября 2025, 20:35
Рома
18.10.2025, суббота, 21:45
Италия. Серия А, 7 тур
0 : 1
Завершен
Интер
6' А. Бонни
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
99
Миле Свилар
ВР
5
Эван Н'Дика
ЦЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
43
Уэсли
ПЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
17
Куадио Коне
ЦП
4
Бриан Кристанте
(К) ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
18
Матиас Соуле
ПВ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Интер
1
Янн Зоммер
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
23
Николо Барелла
ЦП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
10
Лаутаро Мартинес
(К) ЦФ
14
Анже-Йоан Бонни
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Рома
32
Девис Васкес
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
24
Ян Зиолковски
ЦЗ
2
Буба Сангаре
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
21
Нил Эль-Айнауи
ЦП
61
Никколо Писилли
ЦП
8
Томмазо Бальданци
АП
9
Артем Довбик
ЦФ
17
Леон Бэйли
ЦФ
11
Эван Фергюсон
ЦФ
Интер
1
Хосеп Мартинес
ВР
40
Алессандро Каллигарис
ВР
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
24
Томас Паласиос
ЦЗ
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
8
Петар Сучич
ОП
16
Давиде Фраттези
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
17
Анди Диуф
ЦП
94
Франческо Пио Эспозито
ЦФ
3-2-2-2-1
99
Свилар
5
Н'Дика
23
Манчини
22
Эрмосо
43
Уэсли
2
Челик
17
Коне
4
Кристанте
7
Пеллегрини
18
Соуле
21
Дибала
4-4-2
1
Зоммер
95
Бастони
15
Ачерби
25
Аканджи
32
Димарко
24
Дюмфрис
22
Мхитарян
20
Чалханоглу
23
Барелла
14
Бонни
10
Мартинес
5
Н'Дика
24
Зиолковски
24
Зиолковски
5
Н'Дика
22
Эрмосо
8
Бальданци
8
Бальданци
22
Эрмосо
7
Пеллегрини
9
Довбик
9
Довбик
7
Пеллегрини
21
Дибала
17
Бэйли
17
Бэйли
21
Дибала
18
Соуле
11
Фергюсон
11
Фергюсон
18
Соуле
32
Димарко
30
Аугусто
30
Аугусто
32
Димарко
14
Бонни
8
Сучич
8
Сучич
14
Бонни
20
Чалханоглу
16
Фраттези
16
Фраттези
20
Чалханоглу
23
Барелла
7
Зелински
7
Зелински
23
Барелла
10
Мартинес
94
Пио Эспозито
94
Пио Эспозито
10
Мартинес
Остались в запасе
Рома
Интер
32
Девис Васкес
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
2
Буба Сангаре
ПЗ
21
Нил Эль-Айнауи
ЦП
61
Никколо Писилли
ЦП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
1
Хосеп Мартинес
ВР
40
Алессандро Каллигарис
ВР
24
Томас Паласиос
ЦЗ
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
17
Анди Диуф
ЦП
11
Луис Энрике
ЛВ
Главный тренер
Кристиан Киву
Остались в запасе
32
Девис Васкес
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
2
Буба Сангаре
ПЗ
21
Нил Эль-Айнауи
ЦП
61
Никколо Писилли
ЦП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
Остались в запасе
1
Хосеп Мартинес
ВР
40
Алессандро Каллигарис
ВР
24
Томас Паласиос
ЦЗ
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
17
Анди Диуф
ЦП
11
Луис Энрике
ЛВ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Кристиан Киву
Статистика матча Рома - Интер
5
3
Всего ударов по воротам
15
12
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Угловые удары
4
5
Нарушения
18
29
Офсайды
3
0
Количество передач
509
389
Сейвы
2
5
Точность передач %
87
77
Удары мимо ворот
6
7
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
11
7
Удары из-за пределов штрафной
4
5
xG (ожидаемые голы)
1.35
0.63
xGP (предотвращенные голы)
1.59
1.59

Смотреть прямую трансляцию матча «Рома» против «Интера», 7-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 октября в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рома» – «Интер»

«Рома» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Интер Рома
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