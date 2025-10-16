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  • «Торпедо» – «Велес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 октября 2025

«Торпедо» – «Велес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 октября 2025

16 октября 2025, 16:20
Торпедо
16.10.2025, четверг, 17:30
Россия. Кубок, 5 раунд
3 : 0
Завершен
Велес
7' А. Галоян (П) 45+2' Д. Бакич 67' А. Орехов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
95
Михаил Волков
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
27
Александр Орехов
ЦП
21
Артур Галоян
АП
7
Александр Юшин
ПВ
7
Душан Бакич
ЦФ
10
Виталий Дунай
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Велес
76
Илья Купцов
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
40
Дмитрий Буркин
ЛЗ
4
Иван Маклаков
ЛЗ
5
Артур Колосков
ЦЗ
23
Кирилл Скворцов
ЦЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
90
Владислав Галкин
АП
20
Егор Сысоев
ЦФ
92
Павел Попов
ЦФ
24
Дмитрий Бирюков
ЦФ
Главный тренер
Алексей Стукалов
Торпедо
25
Ростислав Солдатенко
ВР
90
Боян Роганович
ЛЗ
14
Егор Бурхин
ЛЗ
84
Вадим Чурилов
ПЗ
11
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
5
Владимир Москвичев
ОП
26
Руслан Байтуков
ОП
90
Александр Ломакин
ЦП
23
Кирилл Данилин
ПВ
79
Алексей Каштанов
ЦФ
9
Александр Чупаев
ЦФ
73
Владислав Шитов
ЦФ
Велес
71
Расул Мицаев
ВР
80
Михаил Рыбалко
ЦЗ
3
Владислав Волков
ЦЗ
97
Александр Шубин
ЦП
8
Захар Тарасенко
ЦП
22
Юрий Завезен
ЦП
94
Марат Ковальков
АП
77
Олег Смирнов
ПВ
93
Станислав Лапинский
ЦФ
3-2-1-2-2
95
Волков
22
Кожемякин
15
Данилкин
4
Бородин
5
Степанов
99
Шевченко
27
Орехов
21
Галоян
7
Юшин
10
Дунай
7
Бакич
3-2-2-3
76
Купцов
40
Буркин
5
Колосков
23
Скворцов
17
Котов
4
Маклаков
90
Галкин
10
Гелоян
24
Бирюков
92
Попов
20
Сысоев
99
Шевченко
84
Чурилов
84
Чурилов
99
Шевченко
21
Галоян
90
Ломакин
90
Ломакин
21
Галоян
7
Бакич
23
Данилин
23
Данилин
7
Бакич
10
Дунай
79
Каштанов
79
Каштанов
10
Дунай
7
Юшин
73
Шитов
73
Шитов
7
Юшин
17
Котов
80
Рыбалко
80
Рыбалко
17
Котов
24
Бирюков
97
Шубин
97
Шубин
24
Бирюков
23
Скворцов
94
Ковальков
94
Ковальков
23
Скворцов
20
Сысоев
93
Лапинский
93
Лапинский
20
Сысоев
Остались в запасе
Торпедо
Велес
25
Ростислав Солдатенко
ВР
90
Боян Роганович
ЛЗ
14
Егор Бурхин
ЛЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
26
Руслан Байтуков
ОП
11
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
9
Александр Чупаев
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
71
Расул Мицаев
ВР
3
Владислав Волков
ЦЗ
8
Захар Тарасенко
ЦП
22
Юрий Завезен
ЦП
77
Олег Смирнов
ПВ
Главный тренер
Алексей Стукалов
Остались в запасе
25
Ростислав Солдатенко
ВР
90
Боян Роганович
ЛЗ
14
Егор Бурхин
ЛЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
26
Руслан Байтуков
ОП
11
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
9
Александр Чупаев
ЦФ
Остались в запасе
71
Расул Мицаев
ВР
3
Владислав Волков
ЦЗ
8
Захар Тарасенко
ЦП
22
Юрий Завезен
ЦП
77
Олег Смирнов
ПВ
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Алексей Стукалов
Статистика матча Торпедо - Велес
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Торпедо» против «Велеса», 5-й раунд Пути регионов FONBET Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 октября в 17:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Торпедо» – «Велес»

«Торпедо» – «Велес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Велес Торпедо
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