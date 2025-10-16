16.10.2025, четверг, 17:30
Россия. Кубок, 5 раунд
Россия. Кубок, 5 раунд
3 : 0
Завершен
Составы команд
Торпедо
Торпедо
3-2-1-2-2
95
Волков
22
Кожемякин
15
Данилкин
4
Бородин
5
Степанов
99
Шевченко
27
Орехов
21
Галоян
7
Юшин
10
Дунай
7
Бакич
3-2-2-3
76
Купцов
40
Буркин
5
Колосков
23
Скворцов
17
Котов
4
Маклаков
90
Галкин
10
Гелоян
24
Бирюков
92
Попов
20
Сысоев
99
Шевченко
84
Чурилов
84
Чурилов
99
Шевченко
21
Галоян
90
Ломакин
90
Ломакин
21
Галоян
7
Бакич
23
Данилин
23
Данилин
7
Бакич
10
Дунай
79
Каштанов
79
Каштанов
10
Дунай
7
Юшин
73
Шитов
73
Шитов
7
Юшин
17
Котов
80
Рыбалко
80
Рыбалко
17
Котов
24
Бирюков
97
Шубин
97
Шубин
24
Бирюков
23
Скворцов
94
Ковальков
94
Ковальков
23
Скворцов
20
Сысоев
93
Лапинский
93
Лапинский
20
Сысоев
Остались в запасе
Торпедо
Велес
25
Ростислав Солдатенко
ВР
90
Боян Роганович
ЛЗ
14
Егор Бурхин
ЛЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
26
Руслан Байтуков
ОП
11
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
9
Александр Чупаев
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
71
Расул Мицаев
ВР
3
Владислав Волков
ЦЗ
8
Захар Тарасенко
ЦП
22
Юрий Завезен
ЦП
77
Олег Смирнов
ПВ
Главный тренер
Алексей Стукалов
Остались в запасе
25
Ростислав Солдатенко
ВР
90
Боян Роганович
ЛЗ
14
Егор Бурхин
ЛЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
26
Руслан Байтуков
ОП
11
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
9
Александр Чупаев
ЦФ
Остались в запасе
71
Расул Мицаев
ВР
3
Владислав Волков
ЦЗ
8
Захар Тарасенко
ЦП
22
Юрий Завезен
ЦП
77
Олег Смирнов
ПВ
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Алексей Стукалов
Статистика матча Торпедо - Велес
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Торпедо» против «Велеса», 5-й раунд Пути регионов FONBET Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 октября в 17:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Торпедо» – «Велес»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»