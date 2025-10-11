11.10.2025, суббота, 17:00
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
2 : 3
Завершен
Составы команд
Нефтехимик
Нефтехимик
4-1-1-3-1
15
Кашинцев
15
Шадринцев
65
Толстопятов
12
Ширяев
17
Валиахметов
8
Кантария
7
Бобер
7
Никитин
8
Сухомлинов
7
Шильцов
11
Магомедов
4-2-3-1
1
Фадеев
66
Петин
24
Придава
39
Маслов
27
Крутовских
20
Роспутько
91
Столяров
25
Гуляев
18
Соколов
83
Ищенко
77
Библик
8
Сухомлинов
17
Кокоев
17
Кокоев
8
Сухомлинов
7
Никитин
6
Родин
6
Родин
7
Никитин
7
Шильцов
7
Джамилов
7
Джамилов
7
Шильцов
7
Бобер
14
Машуков
14
Машуков
7
Бобер
11
Магомедов
53
Моисеев
53
Моисеев
11
Магомедов
25
Гуляев
70
Червяков
70
Червяков
25
Гуляев
83
Ищенко
55
Гапеев
55
Гапеев
83
Ищенко
24
Придава
87
Филев
87
Филев
24
Придава
77
Библик
88
Маркелов
88
Маркелов
77
Библик
Остались в запасе
Нефтехимик
Чайка
43
Николай Присяжненко
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
97
Матвей Филиповский
ЦЗ
23
Денис Михайлов
ЦП
Главный тренер
Кирилл Новиков
96
Иван Сорочинский
ВР
23
Богдан Рогочий
ЦЗ
61
Матвей Ужгин
ЦЗ
17
Дмитрий Каптилович
ЦЗ
38
Станислав Топинка
ОП
7
Абдулло Джебов
ЦП
18
Иван Иванов
ЦП
17
Антон Гурылев
ЛВ
Остались в запасе
43
Николай Присяжненко
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
97
Матвей Филиповский
ЦЗ
23
Денис Михайлов
ЦП
Остались в запасе
96
Иван Сорочинский
ВР
23
Богдан Рогочий
ЦЗ
61
Матвей Ужгин
ЦЗ
17
Дмитрий Каптилович
ЦЗ
38
Станислав Топинка
ОП
7
Абдулло Джебов
ЦП
18
Иван Иванов
ЦП
17
Антон Гурылев
ЛВ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Статистика матча Нефтехимик - Чайка
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Нефтехимик» против «Чайки», 14-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 октября в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Нефтехимик» – «Чайка»
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Источник: «Бомбардир»