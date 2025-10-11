Смотреть прямую трансляцию матча «Нефтехимик» против «Чайки», 14-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 октября в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Нефтехимик» – «Чайка»