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  • «Нефтехимик» – «Чайка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 октября 2025

«Нефтехимик» – «Чайка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 октября 2025

11 октября 2025, 15:50
Нефтехимик
11.10.2025, суббота, 17:00
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
2 : 3
Завершен
Чайка
20' Д. Шадринцев 82' И. Маркелов (АГ)
24' А. Соколов 36' А. Соколов (П) 90' Р. Червяков
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нефтехимик
15
Тимофей Кашинцев
ВР
15
Дмитрий Шадринцев
ЦЗ
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
12
Максим Ширяев
ЦЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
7
Иван Бобер
ЛП
7
Андрей Никитин
ЛВ
8
Гиорги Кантария
ОП
7
Константин Шильцов
АП
8
Данила Сухомлинов
АП
11
Рашид Магомедов
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Чайка
1
Семен Фадеев
ВР
27
Артем Крутовских
ЛЗ
24
Николай Придава
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
66
Юрий Петин
ПЗ
83
Николай Ищенко
ЛВ
20
Александр Роспутько
ОП
91
Даниил Столяров
ОП
18
Артем Соколов
АП
25
Егор Гуляев
ПВ
77
Станислав Библик
ЦФ
Нефтехимик
43
Николай Присяжненко
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
97
Матвей Филиповский
ЦЗ
7
Султан Джамилов
ЛВ
17
Давид Кокоев
ЦП
23
Денис Михайлов
ЦП
6
Даниил Родин
ЦП
14
Ислам Машуков
ЦФ
53
Кирилл Моисеев
ЦФ
Чайка
96
Иван Сорочинский
ВР
23
Богдан Рогочий
ЦЗ
61
Матвей Ужгин
ЦЗ
17
Дмитрий Каптилович
ЦЗ
55
Вадим Гапеев
ЛВ
17
Антон Гурылев
ЛВ
38
Станислав Топинка
ОП
7
Абдулло Джебов
ЦП
18
Иван Иванов
ЦП
70
Руслан Червяков
ЦП
87
Арсений Филев
ЦФ
88
Иван Маркелов
ЦФ
4-1-1-3-1
15
Кашинцев
15
Шадринцев
65
Толстопятов
12
Ширяев
17
Валиахметов
8
Кантария
7
Бобер
7
Никитин
8
Сухомлинов
7
Шильцов
11
Магомедов
4-2-3-1
1
Фадеев
66
Петин
24
Придава
39
Маслов
27
Крутовских
20
Роспутько
91
Столяров
25
Гуляев
18
Соколов
83
Ищенко
77
Библик
8
Сухомлинов
17
Кокоев
17
Кокоев
8
Сухомлинов
7
Никитин
6
Родин
6
Родин
7
Никитин
7
Шильцов
7
Джамилов
7
Джамилов
7
Шильцов
7
Бобер
14
Машуков
14
Машуков
7
Бобер
11
Магомедов
53
Моисеев
53
Моисеев
11
Магомедов
25
Гуляев
70
Червяков
70
Червяков
25
Гуляев
83
Ищенко
55
Гапеев
55
Гапеев
83
Ищенко
24
Придава
87
Филев
87
Филев
24
Придава
77
Библик
88
Маркелов
88
Маркелов
77
Библик
Остались в запасе
Нефтехимик
Чайка
43
Николай Присяжненко
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
97
Матвей Филиповский
ЦЗ
23
Денис Михайлов
ЦП
Главный тренер
Кирилл Новиков
96
Иван Сорочинский
ВР
23
Богдан Рогочий
ЦЗ
61
Матвей Ужгин
ЦЗ
17
Дмитрий Каптилович
ЦЗ
38
Станислав Топинка
ОП
7
Абдулло Джебов
ЦП
18
Иван Иванов
ЦП
17
Антон Гурылев
ЛВ
Остались в запасе
43
Николай Присяжненко
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
97
Матвей Филиповский
ЦЗ
23
Денис Михайлов
ЦП
Остались в запасе
96
Иван Сорочинский
ВР
23
Богдан Рогочий
ЦЗ
61
Матвей Ужгин
ЦЗ
17
Дмитрий Каптилович
ЦЗ
38
Станислав Топинка
ОП
7
Абдулло Джебов
ЦП
18
Иван Иванов
ЦП
17
Антон Гурылев
ЛВ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Статистика матча Нефтехимик - Чайка
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Нефтехимик» против «Чайки», 14-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 октября в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Нефтехимик» – «Чайка»

«Нефтехимик» – «Чайка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Чайка Нефтехимик
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