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  • Россия – Иран: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 октября 2025

Россия – Иран: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 октября 2025

10 октября 2025, 18:50
Россия
10.10.2025, пятница, 20:00
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 1
Завершен
Иран
22' Д. Воробьев 70' А. Батраков
48' А. Хоссейнзаде
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Россия
39
Матвей Сафонов
ВР
14
Виктор Мелехин
ЦЗ
5
Максим Осипенко
ЦЗ
30
Илья Вахания
ПЗ
24
Александр Сильянов
ПЗ
15
Данил Глебов
ОП
11
Алексей Батраков
АП
21
Антон Миранчук
АП
17
Зелимхан Бакаев
АП
67
Максим Глушенков
ЦФ
11
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Иран
1
Алиреза Бейранванд
ВР
21
Омид Нурафкан
ЛЗ
3
Хоссейн Абаргуэй
ЦЗ
4
Шоджа Хализаде
ЦЗ
19
Али Немати
ЦЗ
23
Рамин Резаэян
ПЗ
6
Саид Эзатолахи
ЦП
18
Амирхоссейн Хоссейнзаде
АП
14
Саман Годдос
АП
29
Мохаммад Мохеби
ПВ
9
Мехди Тареми
ЦФ
Главный тренер
Амир Галенои
Россия
1
Александр Максименко
ВР
16
Денис Адамов
ВР
12
Станислав Агкацев
ВР
4
Данил Круговой
ЛЗ
23
Юрий Горшков
ЛЗ
25
Матвей Лукин
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
6
Дмитрий Баринов
ОП
8
Наиль Умяров
ОП
20
Лечи Садулаев
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
31
Матвей Кисляк
АП
27
Иван Обляков
АП
17
Константин Кучаев
АП
13
Иван Сергеев
ЦФ
Иран
12
Паям Ниазманд
ВР
30
Мохаммад Халифе
ВР
22
Моххамад Ахбари
ВР
4
Мохаммад Амин Хазбави
ЦЗ
13
Мохаммадмехди Заре
ЦЗ
26
Даниал Эсмаилифар
ПЗ
16
Мохаммад Горбани
ОП
18
Мохаммаджавад Хоссейннеджад
ЦП
24
Мохаммад Ходабанделу
ЦП
7
Алиреза Джаханбакш
ПВ
17
Мехди Хашемнеджад
ПВ
8
Аллахяр Саядманеш
ЦФ
29
Касра Тахери
ЦФ
11
Али Алипур
ЦФ
4-1-3-2
39
Сафонов
30
Вахания
14
Мелехин
5
Осипенко
24
Сильянов
15
Глебов
11
Батраков
17
Бакаев
21
Миранчук
11
Воробьев
67
Глушенков
3-2-1-3-1
1
Бейранванд
3
Абаргуэй
4
Хализаде
19
Немати
23
Резаэян
21
Нурафкан
6
Эзатолахи
29
Мохеби
14
Годдос
18
Хоссейнзаде
9
Тареми
30
Вахания
25
Лукин
25
Лукин
30
Вахания
14
Мелехин
22
Бевеев
22
Бевеев
14
Мелехин
15
Глебов
8
Умяров
8
Умяров
15
Глебов
17
Бакаев
20
Садулаев
20
Садулаев
17
Бакаев
67
Глушенков
59
Миранчук
59
Миранчук
67
Глушенков
11
Воробьев
13
Сергеев
13
Сергеев
11
Воробьев
14
Годдос
29
Тахери
29
Тахери
14
Годдос
23
Резаэян
7
Джаханбакш
7
Джаханбакш
23
Резаэян
6
Эзатолахи
16
Горбани
16
Горбани
6
Эзатолахи
18
Хоссейнзаде
26
Эсмаилифар
26
Эсмаилифар
18
Хоссейнзаде
Остались в запасе
Россия
Иран
1
Александр Максименко
ВР
16
Денис Адамов
ВР
12
Станислав Агкацев
ВР
4
Данил Круговой
ЛЗ
23
Юрий Горшков
ЛЗ
6
Дмитрий Баринов
ОП
31
Матвей Кисляк
АП
27
Иван Обляков
АП
17
Константин Кучаев
АП
Главный тренер
Валерий Карпин
18
Мохаммаджавад Хоссейннеджад
ЦП
8
Аллахяр Саядманеш
ЦФ
4
Мохаммад Амин Хазбави
ЦЗ
12
Паям Ниазманд
ВР
13
Мохаммадмехди Заре
ЦЗ
17
Мехди Хашемнеджад
ПВ
11
Али Алипур
ЦФ
24
Мохаммад Ходабанделу
ЦП
30
Мохаммад Халифе
ВР
22
Моххамад Ахбари
ВР
Главный тренер
Амир Галенои
Остались в запасе
1
Александр Максименко
ВР
16
Денис Адамов
ВР
12
Станислав Агкацев
ВР
4
Данил Круговой
ЛЗ
23
Юрий Горшков
ЛЗ
6
Дмитрий Баринов
ОП
31
Матвей Кисляк
АП
27
Иван Обляков
АП
17
Константин Кучаев
АП
Остались в запасе
18
Мохаммаджавад Хоссейннеджад
ЦП
8
Аллахяр Саядманеш
ЦФ
4
Мохаммад Амин Хазбави
ЦЗ
12
Паям Ниазманд
ВР
13
Мохаммадмехди Заре
ЦЗ
17
Мехди Хашемнеджад
ПВ
11
Али Алипур
ЦФ
24
Мохаммад Ходабанделу
ЦП
30
Мохаммад Халифе
ВР
22
Моххамад Ахбари
ВР
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Амир Галенои
Статистика матча Россия - Иран
3
1
Всего ударов по воротам
14
8
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
7
6
Нарушения
11
16
Офсайды
2
3
Количество передач
451
374
Сейвы
1
2
Точность передач %
79
70
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
8
4
Удары из-за пределов штрафной
6
4

Смотреть прямую трансляцию товарищеского матча Россия против Ирана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 октября в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Россия – Иран

Россия – Иран: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Товарищеские матчи. Сборные Иран Россия
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