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Смотреть прямую трансляцию товарищеского матча Россия против Ирана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 октября в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Россия – Иран