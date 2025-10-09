09.10.2025, четверг, 21:45
Товарищеские матчи. Сборные
Товарищеские матчи. Сборные
3 : 0
Завершен
Составы команд
Англия
Англия
4-1-3-2
1
Пикфорд
5
Конса
5
Стоунз
6
Гехи
16
Спенс
4
Райс
11
Гордон
8
Андерсон
7
Сака
19
Уоткинс
17
Роджерс
3-2-3-2
1
Дарлоу
4
Дэвис
6
Родон
5
Ампаду
3
Уильямс
15
Дасилва
7
Брукс
8
Уилсон
11
Джонсон
10
Куллен
13
Мур
5
Стоунз
16
Льюис-Скелли
16
Льюис-Скелли
5
Стоунз
4
Райс
18
Лофтус-Чик
18
Лофтус-Чик
4
Райс
8
Андерсон
8
Хендерсон
8
Хендерсон
8
Андерсон
17
Роджерс
20
Гиббс-Уайт
20
Гиббс-Уайт
17
Роджерс
19
Уоткинс
11
Рэшфорд
11
Рэшфорд
19
Уоткинс
7
Сака
20
Боуэн
20
Боуэн
7
Сака
4
Дэвис
2
Мефам
2
Мефам
4
Дэвис
3
Уильямс
17
Кпакио
17
Кпакио
3
Уильямс
13
Мур
18
Харрис
18
Харрис
13
Мур
8
Уилсон
17
Джеймс
17
Джеймс
8
Уилсон
5
Ампаду
22
Шихан
22
Шихан
5
Ампаду
11
Джонсон
9
Кумас
9
Кумас
11
Джонсон
Остались в запасе
Англия
Уэльс
13
Дин Хендерсон
ВР
13
Джеймс Траффорд
ВР
4
Джарел Куанса
ЦЗ
15
Дэн Берн
ЦЗ
21
Эберечи Эзе
АП
3
Нико О'Райли
АП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
21
Том Кинг
ВР
21
Адам Дэвис
ВР
6
Бен Кабанго
ЦЗ
16
Дилан Лоулор
ЦЗ
23
Джоэл Колуилл
АП
16
Рубин Колуилл
АП
19
Сорба Томас
ПВ
24
Исаак Дэвис
ПВ
23
Натан Бродхед
ЦФ
Главный тренер
Крейг Беллами
Остались в запасе
13
Дин Хендерсон
ВР
13
Джеймс Траффорд
ВР
4
Джарел Куанса
ЦЗ
15
Дэн Берн
ЦЗ
21
Эберечи Эзе
АП
3
Нико О'Райли
АП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Остались в запасе
21
Том Кинг
ВР
21
Адам Дэвис
ВР
6
Бен Кабанго
ЦЗ
16
Дилан Лоулор
ЦЗ
23
Джоэл Колуилл
АП
16
Рубин Колуилл
АП
19
Сорба Томас
ПВ
24
Исаак Дэвис
ПВ
23
Натан Бродхед
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Крейг Беллами
Статистика матча Англия - Уэльс
2
1
Всего ударов по воротам
17
10
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
8
2
Нарушения
10
9
Офсайды
1
1
Количество передач
630
364
Сейвы
2
2
Точность передач %
93
84
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
7
5
Удары из пределов штрафной
15
7
Удары из-за пределов штрафной
2
3
Смотреть прямую трансляцию товарищеского матча Англия против Уэльса на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 октября в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Англия – Уэльс
- Матч можно посмотреть в сервисе «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»