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  • Англия – Уэльс: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 октября 2025

Англия – Уэльс: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 октября 2025

9 октября 2025, 20:35
Англия
09.10.2025, четверг, 21:45
Товарищеские матчи. Сборные
3 : 0
Завершен
Уэльс
3' М. Роджерс 11' О. Уоткинс 20' Б. Сака
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Англия
1
Джордан Пикфорд
ВР
5
Эзри Конса
ЦЗ
5
Джон Стоунз
ЦЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
16
Джед Спенс
ПЗ
17
Морган Роджерс
ЛВ
11
Энтони Гордон
ЛВ
4
Деклан Райс
(К) ОП
8
Эллиот Андерсон
АП
7
Букайо Сака
ПВ
19
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Уэльс
1
Карл Дарлоу
ВР
4
Бен Дэвис
(К) ЛЗ
15
Джей Дасилва
ЛЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
5
Итан Ампаду
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
11
Бреннан Джонсон
ЛВ
8
Харри Уилсон
ПВ
7
Дэвид Брукс
ПВ
13
Киффер Мур
ЦФ
10
Лайам Куллен
ЦФ
Главный тренер
Крейг Беллами
Англия
13
Дин Хендерсон
ВР
13
Джеймс Траффорд
ВР
4
Джарел Куанса
ЦЗ
15
Дэн Берн
ЦЗ
11
Маркус Рэшфорд
ЛВ
16
Майлз Льюис-Скелли
ОП
18
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
8
Джордан Хендерсон
ЦП
20
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
21
Эберечи Эзе
АП
3
Нико О'Райли
АП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Уэльс
21
Том Кинг
ВР
21
Адам Дэвис
ВР
2
Крис Мефам
ЦЗ
6
Бен Кабанго
ЦЗ
16
Дилан Лоулор
ЦЗ
17
Ронан Кпакио
ПЗ
9
Льюис Кумас
ЛВ
18
Марк Харрис
ЦП
17
Джордан Джеймс
ЦП
22
Джош Шихан
ЦП
23
Джоэл Колуилл
АП
16
Рубин Колуилл
АП
19
Сорба Томас
ПВ
24
Исаак Дэвис
ПВ
23
Натан Бродхед
ЦФ
4-1-3-2
1
Пикфорд
5
Конса
5
Стоунз
6
Гехи
16
Спенс
4
Райс
11
Гордон
8
Андерсон
7
Сака
19
Уоткинс
17
Роджерс
3-2-3-2
1
Дарлоу
4
Дэвис
6
Родон
5
Ампаду
3
Уильямс
15
Дасилва
7
Брукс
8
Уилсон
11
Джонсон
10
Куллен
13
Мур
5
Стоунз
16
Льюис-Скелли
16
Льюис-Скелли
5
Стоунз
4
Райс
18
Лофтус-Чик
18
Лофтус-Чик
4
Райс
8
Андерсон
8
Хендерсон
8
Хендерсон
8
Андерсон
17
Роджерс
20
Гиббс-Уайт
20
Гиббс-Уайт
17
Роджерс
19
Уоткинс
11
Рэшфорд
11
Рэшфорд
19
Уоткинс
7
Сака
20
Боуэн
20
Боуэн
7
Сака
4
Дэвис
2
Мефам
2
Мефам
4
Дэвис
3
Уильямс
17
Кпакио
17
Кпакио
3
Уильямс
13
Мур
18
Харрис
18
Харрис
13
Мур
8
Уилсон
17
Джеймс
17
Джеймс
8
Уилсон
5
Ампаду
22
Шихан
22
Шихан
5
Ампаду
11
Джонсон
9
Кумас
9
Кумас
11
Джонсон
Остались в запасе
Англия
Уэльс
13
Дин Хендерсон
ВР
13
Джеймс Траффорд
ВР
4
Джарел Куанса
ЦЗ
15
Дэн Берн
ЦЗ
21
Эберечи Эзе
АП
3
Нико О'Райли
АП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
21
Том Кинг
ВР
21
Адам Дэвис
ВР
6
Бен Кабанго
ЦЗ
16
Дилан Лоулор
ЦЗ
23
Джоэл Колуилл
АП
16
Рубин Колуилл
АП
19
Сорба Томас
ПВ
24
Исаак Дэвис
ПВ
23
Натан Бродхед
ЦФ
Главный тренер
Крейг Беллами
Остались в запасе
13
Дин Хендерсон
ВР
13
Джеймс Траффорд
ВР
4
Джарел Куанса
ЦЗ
15
Дэн Берн
ЦЗ
21
Эберечи Эзе
АП
3
Нико О'Райли
АП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Остались в запасе
21
Том Кинг
ВР
21
Адам Дэвис
ВР
6
Бен Кабанго
ЦЗ
16
Дилан Лоулор
ЦЗ
23
Джоэл Колуилл
АП
16
Рубин Колуилл
АП
19
Сорба Томас
ПВ
24
Исаак Дэвис
ПВ
23
Натан Бродхед
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Крейг Беллами
Статистика матча Англия - Уэльс
2
1
Всего ударов по воротам
17
10
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
8
2
Нарушения
10
9
Офсайды
1
1
Количество передач
630
364
Сейвы
2
2
Точность передач %
93
84
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
7
5
Удары из пределов штрафной
15
7
Удары из-за пределов штрафной
2
3

Смотреть прямую трансляцию товарищеского матча Англия против Уэльса на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 октября в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Англия – Уэльс

Англия – Уэльс: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Уэльс Англия
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