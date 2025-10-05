Составы команд
Ювентус
Ювентус
3-3-1-1-2
20
Ди Грегорио
24
Ругани
6
Келли
15
Калюлю
20
Камбьясо
5
Локателли
4
Гатти
22
МакКенни
7
Консейсау
15
Дэвид
10
Йылдыз
4-3-2-1
16
Меньян
23
Томори
46
Габбиа
31
Павлович
33
Бартезаги
12
Рабьо
14
Модрич
24
Фофана
11
Пулишич
56
Салемакерс
29
Хименес
15
Дэвид
19
Тюрам
19
Тюрам
15
Дэвид
24
Ругани
18
Костич
18
Костич
24
Ругани
10
Йылдыз
28
Влахович
28
Влахович
10
Йылдыз
7
Консейсау
17
Опенда
17
Опенда
7
Консейсау
24
Фофана
20
Лофтус-Чик
20
Лофтус-Чик
24
Фофана
29
Хименес
27
Леау
27
Леау
29
Хименес
11
Пулишич
28
Нкунку
28
Нкунку
11
Пулишич
Остались в запасе
Ювентус
Милан
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
22
Педро Фелипе
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
8
Тен Коопмейнерс
ОП
17
Василие Аджич
ЦП
27
Эдон Жегрова
ПВ
Главный тренер
Игор Тудор
37
Маттео Питтарелла
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
5
Кони Де Винтер
ЦЗ
19
Давид Одогу
ЦЗ
13
Закари Атекаме
ПЗ
21
Самуэле Риччи
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
22
Педро Фелипе
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
8
Тен Коопмейнерс
ОП
17
Василие Аджич
ЦП
27
Эдон Жегрова
ПВ
Остались в запасе
37
Маттео Питтарелла
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
5
Кони Де Винтер
ЦЗ
19
Давид Одогу
ЦЗ
13
Закари Атекаме
ПЗ
21
Самуэле Риччи
ЦП
Главный тренер
Игор Тудор
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Ювентус - Милан
2
2
Всего ударов по воротам
12
13
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
6
0
Нарушения
15
8
Офсайды
0
1
Количество передач
475
466
Сейвы
4
3
Точность передач %
88
89
Удары мимо ворот
7
7
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
8
7
Удары из-за пределов штрафной
4
6
xG (ожидаемые голы)
1.13
1.74
xGP (предотвращенные голы)
0.86
0.86
Смотреть прямую трансляцию матча «Ювентус» против «Милана», 6-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 октября в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ювентус» – «Милан»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»