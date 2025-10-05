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  • «Ювентус» – «Милан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2025

«Ювентус» – «Милан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2025

5 октября 2025, 20:35
Ювентус
05.10.2025, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 6 тур
0 : 0
Завершен
Милан
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
20
Микеле Ди Грегорио
ВР
20
Андреа Камбьясо
ЛЗ
4
Федерико Гатти
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
5
Мануэль Локателли
(К) ОП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
10
Кенан Йылдыз
ЦФ
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Милан
16
Майк Меньян
(К) ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
12
Адриан Рабьо
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
24
Юссуф Фофана
ЦП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
11
Кристиан Пулишич
ПВ
29
Сантьяго Хименес
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Ювентус
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
22
Педро Фелипе
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
8
Тен Коопмейнерс
ОП
19
Кефрен Тюрам
ОП
17
Василие Аджич
ЦП
27
Эдон Жегрова
ПВ
28
Душан Влахович
ЦФ
17
Луа Опенда
ЦФ
Милан
37
Маттео Питтарелла
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
5
Кони Де Винтер
ЦЗ
19
Давид Одогу
ЦЗ
13
Закари Атекаме
ПЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
21
Самуэле Риччи
ЦП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
3-3-1-1-2
20
Ди Грегорио
24
Ругани
6
Келли
15
Калюлю
20
Камбьясо
5
Локателли
4
Гатти
22
МакКенни
7
Консейсау
15
Дэвид
10
Йылдыз
4-3-2-1
16
Меньян
23
Томори
46
Габбиа
31
Павлович
33
Бартезаги
12
Рабьо
14
Модрич
24
Фофана
11
Пулишич
56
Салемакерс
29
Хименес
15
Дэвид
19
Тюрам
19
Тюрам
15
Дэвид
24
Ругани
18
Костич
18
Костич
24
Ругани
10
Йылдыз
28
Влахович
28
Влахович
10
Йылдыз
7
Консейсау
17
Опенда
17
Опенда
7
Консейсау
24
Фофана
20
Лофтус-Чик
20
Лофтус-Чик
24
Фофана
29
Хименес
27
Леау
27
Леау
29
Хименес
11
Пулишич
28
Нкунку
28
Нкунку
11
Пулишич
Остались в запасе
Ювентус
Милан
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
22
Педро Фелипе
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
8
Тен Коопмейнерс
ОП
17
Василие Аджич
ЦП
27
Эдон Жегрова
ПВ
Главный тренер
Игор Тудор
37
Маттео Питтарелла
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
5
Кони Де Винтер
ЦЗ
19
Давид Одогу
ЦЗ
13
Закари Атекаме
ПЗ
21
Самуэле Риччи
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
22
Педро Фелипе
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
8
Тен Коопмейнерс
ОП
17
Василие Аджич
ЦП
27
Эдон Жегрова
ПВ
Остались в запасе
37
Маттео Питтарелла
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
5
Кони Де Винтер
ЦЗ
19
Давид Одогу
ЦЗ
13
Закари Атекаме
ПЗ
21
Самуэле Риччи
ЦП
Главный тренер
Игор Тудор
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Ювентус - Милан
2
2
Всего ударов по воротам
12
13
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
6
0
Нарушения
15
8
Офсайды
0
1
Количество передач
475
466
Сейвы
4
3
Точность передач %
88
89
Удары мимо ворот
7
7
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
8
7
Удары из-за пределов штрафной
4
6
xG (ожидаемые голы)
1.13
1.74
xGP (предотвращенные голы)
0.86
0.86

Смотреть прямую трансляцию матча «Ювентус» против «Милана», 6-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 октября в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ювентус» – «Милан»

«Ювентус» – «Милан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Милан Ювентус
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