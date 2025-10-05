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  • «Наполи» – «Дженоа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2025

«Наполи» – «Дженоа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2025

5 октября 2025, 17:50
Наполи
05.10.2025, воскресенье, 19:00
Италия. Серия А, 6 тур
2 : 1
Завершен
Дженоа
57' Ф. Ангисса 75' Р. Хойлунд
34' Д. Эхатор
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
37
Матиас Оливера
ЛЗ
17
Сам Беукема
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
(К) ПЗ
68
Станислав Лоботка
ЦП
99
Франк Ангисса
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
7
Давид Нерес
ПВ
21
Маттео Политано
ПВ
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Дженоа
1
Никола Леали
ВР
27
Алессандро Маркандалли
ЦЗ
22
Йохан Васкес
(К) ЦЗ
20
Стефано Сабелли
ПЗ
18
Брук Нортон-Каффи
ПЗ
77
Микаэль Эгилл Эллертссон
ЦП
73
Патрицио Мазини
ЦП
32
Мортен Френдруп
ЦП
17
Руслан Малиновский
АП
9
Витинья
ЦФ
18
Джефф Эхатор
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Наполи
25
Mathias Ferrante
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
70
Паскуале Маццокки
ПЗ
11
Билли Гилмор
ЦП
70
Ноа Ланг
ЦП
11
Кевин Де Брюйне
АП
26
Антонио Вергара
АП
11
Эльйиф Эльмас
АП
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
70
Giuseppe Ambrosino
ЦФ
Дженоа
39
Даниэле Соммарива
ВР
31
Бенжамин Зигрист
ВР
3
Аарон Мартин
ЛЗ
34
Себастьян Отоа
ЦЗ
14
Жан Онана
ОП
17
Hugo Cuenca
ЦП
2
Мортен Торсбю
ЦП
11
Альберт Гренбек
ЦП
21
Валентин Карбони
АП
20
Лоренцо Вентурино
ПВ
40
Seydou Fini
ЦФ
29
Лоренцо Коломбо
ЦФ
81
Калеб Экубан
ЦФ
4-3-2-1
32
Милинкович-Савич
37
Оливера
17
Беукема
15
Жуан
22
Ди Лоренцо
68
Лоботка
99
Ангисса
8
Мактоминей
7
Нерес
21
Политано
19
Хойлунд
4-3-1-2
1
Леали
18
Нортон-Каффи
27
Маркандалли
22
Васкес
20
Сабелли
77
Эллертссон
73
Мазини
32
Френдруп
17
Малиновский
18
Эхатор
9
Витинья
37
Оливера
37
Спинаццола
37
Спинаццола
37
Оливера
7
Нерес
3
Гутьеррес
3
Гутьеррес
7
Нерес
68
Лоботка
11
Гилмор
11
Гилмор
68
Лоботка
21
Политано
11
Де Брюйне
11
Де Брюйне
21
Политано
19
Хойлунд
20
Лукка
20
Лукка
19
Хойлунд
27
Маркандалли
34
Отоа
34
Отоа
27
Маркандалли
17
Малиновский
2
Торсбю
2
Торсбю
17
Малиновский
20
Сабелли
21
Карбони
21
Карбони
20
Сабелли
9
Витинья
29
Коломбо
29
Коломбо
9
Витинья
18
Эхатор
81
Экубан
81
Экубан
18
Эхатор
Остались в запасе
Наполи
Дженоа
25
Mathias Ferrante
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
70
Паскуале Маццокки
ПЗ
70
Ноа Ланг
ЦП
26
Антонио Вергара
АП
11
Эльйиф Эльмас
АП
70
Giuseppe Ambrosino
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
39
Даниэле Соммарива
ВР
31
Бенжамин Зигрист
ВР
3
Аарон Мартин
ЛЗ
14
Жан Онана
ОП
17
Hugo Cuenca
ЦП
11
Альберт Гренбек
ЦП
20
Лоренцо Вентурино
ПВ
40
Seydou Fini
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Остались в запасе
25
Mathias Ferrante
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
70
Паскуале Маццокки
ПЗ
70
Ноа Ланг
ЦП
26
Антонио Вергара
АП
11
Эльйиф Эльмас
АП
70
Giuseppe Ambrosino
ЦФ
Остались в запасе
39
Даниэле Соммарива
ВР
31
Бенжамин Зигрист
ВР
3
Аарон Мартин
ЛЗ
14
Жан Онана
ОП
17
Hugo Cuenca
ЦП
11
Альберт Гренбек
ЦП
20
Лоренцо Вентурино
ПВ
40
Seydou Fini
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Патрик Виейра
Статистика матча Наполи - Дженоа
1
3
Всего ударов по воротам
12
6
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
7
5
Нарушения
16
15
Офсайды
2
2
Количество передач
554
245
Сейвы
0
3
Точность передач %
83
68
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
10
1
Удары из-за пределов штрафной
2
5
xG (ожидаемые голы)
1.31
0.44
xGP (предотвращенные голы)
0.01
0.01

Смотреть прямую трансляцию матча «Наполи» против «Дженоа», 6-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 октября в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Наполи» – «Дженоа»

«Наполи» – «Дженоа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Дженоа Наполи
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