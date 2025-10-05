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  • «Фиорентина» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2025

«Фиорентина» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2025

5 октября 2025, 14:50
Фиорентина
05.10.2025, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 6 тур
1 : 2
Завершен
Рома
14' М. Кен
22' М. Соуле 30' Б. Кристанте
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
43
Давид Де Хеа
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
3
Лука Раньери
(К) ЛЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
4
Пабло Мари
ЦЗ
20
Додо
ПЗ
8
Роландо Мандрагора
ОП
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
10
Якопо Фаццини
ЦП
11
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Рома
99
Миле Свилар
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
5
Эван Н'Дика
ЦЗ
43
Уэсли
ПЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
4
Бриан Кристанте
(К) ЦП
17
Куадио Коне
ЦП
8
Томмазо Бальданци
АП
18
Матиас Соуле
ПВ
9
Артем Довбик
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Фиорентина
50
Томмазо Мартинелли
ВР
19
Лука Леццерини
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
60
Эдди Куадио
ЦЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
29
Никколо Фортини
ЦП
27
Чер Ндур
ЦП
10
Абдельхамид Сабири
ЦП
7
Амир Ричардсон
ЦП
44
Николо Фаджоли
АП
7
Эдин Джеко
ЦФ
91
Роберто Пикколи
ЦФ
Рома
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
32
Девис Васкес
ВР
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
24
Ян Зиолковски
ЦЗ
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
2
Буба Сангаре
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
61
Никколо Писилли
ЦП
21
Нил Эль-Айнауи
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
11
Эван Фергюсон
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
3-3-2-1-1
43
Де Хеа
8
Госенс
5
Понграчич
4
Мари
3
Раньери
8
Мандрагора
20
Додо
41
Кавилья
10
Фаццини
11
Гюдмюндссон
9
Кен
3-2-2-2-1
99
Свилар
43
Уэсли
23
Манчини
5
Н'Дика
2
Челик
33
Цимикас
4
Кристанте
17
Коне
18
Соуле
8
Бальданци
9
Довбик
4
Мари
15
Комуццо
15
Комуццо
4
Мари
20
Додо
29
Фортини
29
Фортини
20
Додо
10
Фаццини
27
Ндур
27
Ндур
10
Фаццини
8
Мандрагора
7
Джеко
7
Джеко
8
Мандрагора
11
Гюдмюндссон
91
Пикколи
91
Пикколи
11
Гюдмюндссон
33
Цимикас
2
Ренш
2
Ренш
33
Цимикас
43
Уэсли
24
Зиолковски
24
Зиолковски
43
Уэсли
18
Соуле
21
Эль-Айнауи
21
Эль-Айнауи
18
Соуле
8
Бальданци
7
Пеллегрини
7
Пеллегрини
8
Бальданци
9
Довбик
21
Дибала
21
Дибала
9
Довбик
Остались в запасе
Фиорентина
Рома
50
Томмазо Мартинелли
ВР
19
Лука Леццерини
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
60
Эдди Куадио
ЦЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
10
Абдельхамид Сабири
ЦП
7
Амир Ричардсон
ЦП
44
Николо Фаджоли
АП
Главный тренер
Стефано Пиоли
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
32
Девис Васкес
ВР
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
2
Буба Сангаре
ПЗ
61
Никколо Писилли
ЦП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
11
Эван Фергюсон
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
50
Томмазо Мартинелли
ВР
19
Лука Леццерини
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
60
Эдди Куадио
ЦЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
10
Абдельхамид Сабири
ЦП
7
Амир Ричардсон
ЦП
44
Николо Фаджоли
АП
Остались в запасе
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
32
Девис Васкес
ВР
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
2
Буба Сангаре
ПЗ
61
Никколо Писилли
ЦП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
11
Эван Фергюсон
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Фиорентина - Рома
3
3
Всего ударов по воротам
11
8
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
3
4
Нарушения
19
21
Офсайды
2
0
Количество передач
373
467
Сейвы
2
2
Точность передач %
78
82
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
4
5
Удары из-за пределов штрафной
7
3
xG (ожидаемые голы)
1.1
1.35
xGP (предотвращенные голы)
-0.86
-0.86

Смотреть прямую трансляцию матча «Фиорентина» против «Ромы», 6-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 октября в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фиорентина» – «Рома»

«Фиорентина» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Рома Фиорентина
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