05.10.2025, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 6 тур
Италия. Серия А, 6 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Фиорентина
Фиорентина
3-3-2-1-1
43
Де Хеа
8
Госенс
5
Понграчич
4
Мари
3
Раньери
8
Мандрагора
20
Додо
41
Кавилья
10
Фаццини
11
Гюдмюндссон
9
Кен
3-2-2-2-1
99
Свилар
43
Уэсли
23
Манчини
5
Н'Дика
2
Челик
33
Цимикас
4
Кристанте
17
Коне
18
Соуле
8
Бальданци
9
Довбик
4
Мари
15
Комуццо
15
Комуццо
4
Мари
20
Додо
29
Фортини
29
Фортини
20
Додо
10
Фаццини
27
Ндур
27
Ндур
10
Фаццини
8
Мандрагора
7
Джеко
7
Джеко
8
Мандрагора
11
Гюдмюндссон
91
Пикколи
91
Пикколи
11
Гюдмюндссон
33
Цимикас
2
Ренш
2
Ренш
33
Цимикас
43
Уэсли
24
Зиолковски
24
Зиолковски
43
Уэсли
18
Соуле
21
Эль-Айнауи
21
Эль-Айнауи
18
Соуле
8
Бальданци
7
Пеллегрини
7
Пеллегрини
8
Бальданци
9
Довбик
21
Дибала
21
Дибала
9
Довбик
Остались в запасе
Фиорентина
Рома
50
Томмазо Мартинелли
ВР
19
Лука Леццерини
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
60
Эдди Куадио
ЦЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
10
Абдельхамид Сабири
ЦП
7
Амир Ричардсон
ЦП
44
Николо Фаджоли
АП
Главный тренер
Стефано Пиоли
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
32
Девис Васкес
ВР
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
2
Буба Сангаре
ПЗ
61
Никколо Писилли
ЦП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
11
Эван Фергюсон
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
50
Томмазо Мартинелли
ВР
19
Лука Леццерини
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
60
Эдди Куадио
ЦЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
10
Абдельхамид Сабири
ЦП
7
Амир Ричардсон
ЦП
44
Николо Фаджоли
АП
Остались в запасе
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
32
Девис Васкес
ВР
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
2
Буба Сангаре
ПЗ
61
Никколо Писилли
ЦП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
11
Эван Фергюсон
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Фиорентина - Рома
3
3
Всего ударов по воротам
11
8
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
3
4
Нарушения
19
21
Офсайды
2
0
Количество передач
373
467
Сейвы
2
2
Точность передач %
78
82
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
4
5
Удары из-за пределов штрафной
7
3
xG (ожидаемые голы)
1.1
1.35
xGP (предотвращенные голы)
-0.86
-0.86
Смотреть прямую трансляцию матча «Фиорентина» против «Ромы», 6-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 октября в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фиорентина» – «Рома»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»