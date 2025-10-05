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  • «Торпедо» – «Черноморец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2025

«Торпедо» – «Черноморец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2025

5 октября 2025, 14:50
Торпедо
05.10.2025, воскресенье, 16:00
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
1 : 4
Завершен
Черноморец
4' А. Ломакин
38' И. Родионов 45+3' С. Алиев 54' С. Алиев 64' О. Николаев
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
23
Егор Бабурин
ВР
90
Боян Роганович
ЛЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
84
Вадим Чурилов
ПЗ
97
Марио Чурич
ОП
90
Александр Ломакин
ЦП
23
Кирилл Данилин
ПВ
7
Александр Юшин
ПВ
79
Алексей Каштанов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Черноморец
1
Михаил Штепа
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
11
Олег Николаев
ЛВ
13
Станислав Пузанов
ЛВ
5
Кирилл Морозов
ОП
10
Илья Жигулев
ЦП
7
Антон Антонов
ЦП
6
Заур Тарба
ЦП
18
Илья Родионов
АП
9
Саид Алиев
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Торпедо
25
Ростислав Солдатенко
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
14
Егор Бурхин
ЛЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
11
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
5
Владимир Москвичев
ОП
26
Руслан Байтуков
ОП
27
Александр Орехов
ЦП
73
Владислав Шитов
ЦФ
7
Душан Бакич
ЦФ
10
Виталий Дунай
ЦФ
Черноморец
13
Максим Матюша
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
81
Евгений Тоневицкий
ЦЗ
10
Эльдияр Зарыпбеков
ОП
44
Илья Кухарчук
ПВ
18
Даниил Гурченко
ПВ
25
Владислав Ложкин
ЦФ
3-3-1-2-1
23
Бабурин
22
Кожемякин
4
Бородин
15
Данилкин
90
Роганович
97
Чурич
84
Чурилов
90
Ломакин
23
Данилин
7
Юшин
79
Каштанов
2-1-3-3-1
1
Штепа
3
Кирш
3
Плиев
5
Морозов
10
Жигулев
7
Антонов
6
Тарба
11
Николаев
18
Родионов
13
Пузанов
9
Алиев
23
Данилин
99
Шевченко
99
Шевченко
23
Данилин
90
Ломакин
5
Москвичев
5
Москвичев
90
Ломакин
7
Юшин
11
Алыкулов
11
Алыкулов
7
Юшин
97
Чурич
73
Шитов
73
Шитов
97
Чурич
84
Чурилов
10
Дунай
10
Дунай
84
Чурилов
13
Пузанов
28
Жилкин
28
Жилкин
13
Пузанов
6
Тарба
10
Зарыпбеков
10
Зарыпбеков
6
Тарба
9
Алиев
44
Кухарчук
44
Кухарчук
9
Алиев
7
Антонов
18
Гурченко
18
Гурченко
7
Антонов
18
Родионов
25
Ложкин
25
Ложкин
18
Родионов
Остались в запасе
Торпедо
Черноморец
25
Ростислав Солдатенко
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
14
Егор Бурхин
ЛЗ
26
Руслан Байтуков
ОП
27
Александр Орехов
ЦП
7
Душан Бакич
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
13
Максим Матюша
ВР
81
Евгений Тоневицкий
ЦЗ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Остались в запасе
25
Ростислав Солдатенко
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
14
Егор Бурхин
ЛЗ
26
Руслан Байтуков
ОП
27
Александр Орехов
ЦП
7
Душан Бакич
ЦФ
Остались в запасе
13
Максим Матюша
ВР
81
Евгений Тоневицкий
ЦЗ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Главный тренер
Вадим Евсеев
Статистика матча Торпедо - Черноморец
1
Всего ударов по воротам
12
8
Удары в створ
8
6
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
8
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Торпедо» против «Черноморца», 13-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 октября в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Торпедо» – «Черноморец»

«Торпедо» – «Черноморец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Черноморец Торпедо
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