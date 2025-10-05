05.10.2025, воскресенье, 16:00
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
1 : 4
Завершен
Составы команд
Торпедо
Торпедо
3-3-1-2-1
23
Бабурин
22
Кожемякин
4
Бородин
15
Данилкин
90
Роганович
97
Чурич
84
Чурилов
90
Ломакин
23
Данилин
7
Юшин
79
Каштанов
2-1-3-3-1
1
Штепа
3
Кирш
3
Плиев
5
Морозов
10
Жигулев
7
Антонов
6
Тарба
11
Николаев
18
Родионов
13
Пузанов
9
Алиев
23
Данилин
99
Шевченко
99
Шевченко
23
Данилин
90
Ломакин
5
Москвичев
5
Москвичев
90
Ломакин
7
Юшин
11
Алыкулов
11
Алыкулов
7
Юшин
97
Чурич
73
Шитов
73
Шитов
97
Чурич
84
Чурилов
10
Дунай
10
Дунай
84
Чурилов
13
Пузанов
28
Жилкин
28
Жилкин
13
Пузанов
6
Тарба
10
Зарыпбеков
10
Зарыпбеков
6
Тарба
9
Алиев
44
Кухарчук
44
Кухарчук
9
Алиев
7
Антонов
18
Гурченко
18
Гурченко
7
Антонов
18
Родионов
25
Ложкин
25
Ложкин
18
Родионов
Остались в запасе
Торпедо
Черноморец
25
Ростислав Солдатенко
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
14
Егор Бурхин
ЛЗ
26
Руслан Байтуков
ОП
27
Александр Орехов
ЦП
7
Душан Бакич
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
13
Максим Матюша
ВР
81
Евгений Тоневицкий
ЦЗ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Остались в запасе
25
Ростислав Солдатенко
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
14
Егор Бурхин
ЛЗ
26
Руслан Байтуков
ОП
27
Александр Орехов
ЦП
7
Душан Бакич
ЦФ
Остались в запасе
13
Максим Матюша
ВР
81
Евгений Тоневицкий
ЦЗ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Главный тренер
Вадим Евсеев
Статистика матча Торпедо - Черноморец
1
Всего ударов по воротам
12
8
Удары в створ
8
6
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
8
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Торпедо» против «Черноморца», 13-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 октября в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Торпедо» – «Черноморец»
- Матч можно посмотреть в сервисе «VK Видео».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»