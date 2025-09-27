27.09.2025, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Англия. Премьер-лига, 6 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
3-2-1-3-1
1
Хендерсон
26
Ричардс
5
Лакруа
6
Гехи
3
Митчелл
27
Муньос
20
Уортон
10
Пино
18
Камада
7
Сарр
14
Матета
4-2-3-1
1
Алиссон
12
Брэдли
4
ван Дейк
16
Конате
6
Керкез
10
Мак Аллистер
38
Гравенберх
10
Салах
8
Собослаи
7
Вирц
9
Исак
18
Камада
13
Девенни
13
Девенни
18
Камада
20
Уортон
19
Хьюз
19
Хьюз
20
Уортон
10
Пино
5
Лерма
5
Лерма
10
Пино
7
Сарр
9
Нкетиа
9
Нкетиа
7
Сарр
16
Конате
30
Фримпонг
30
Фримпонг
16
Конате
10
Мак Аллистер
21
Джонс
21
Джонс
10
Мак Аллистер
9
Исак
73
Нгумоха
73
Нгумоха
9
Исак
7
Вирц
14
Кьеза
14
Кьеза
7
Вирц
12
Брэдли
18
Гакпо
18
Гакпо
12
Брэдли
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Ливерпуль
31
Реми Мэттьюз
ВР
3
Борна Соса
ЛЗ
6
Джейди Канвот
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
21
Крисантус Уче
ОП
Главный тренер
Оливер Глазнер
25
Георгий Мамардашвили
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
3
Ватару Эндо
ОП
Главный тренер
Арне Слот
Остались в запасе
31
Реми Мэттьюз
ВР
3
Борна Соса
ЛЗ
6
Джейди Канвот
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
21
Крисантус Уче
ОП
Остались в запасе
25
Георгий Мамардашвили
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
3
Ватару Эндо
ОП
Главный тренер
Оливер Глазнер
Главный тренер
Арне Слот
Статистика матча Кристал Пэлас - Ливерпуль
1
3
Всего ударов по воротам
16
20
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
28
72
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
2
6
Нарушения
10
8
Офсайды
2
1
Количество передач
270
688
Сейвы
3
5
Точность передач %
64
88
Удары мимо ворот
7
11
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
12
13
Удары из-за пределов штрафной
4
7
xG (ожидаемые голы)
2.92
2.14
xGP (предотвращенные голы)
0.65
0.65
Смотреть прямую трансляцию матча «Кристал Пэлас» против «Ливерпуль», 6-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 сентября в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кристал Пэлас» – «Ливерпуль»
- Матч можно посмотреть на канале «SportCast».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»