26.09.2025, пятница, 20:00
Турция. Суперлига, 7 тур
Турция. Суперлига, 7 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Аланьяспор
Аланьяспор
4-1-2-3
1
Ташкыран
3
Лима
50
Акдаг
94
Хадергьонай
5
Алити
88
Эздемир
42
Макута
58
39
Огунду
16
У-Джо
7
4-1-1-3-1
1
Чакир
90
Синго
6
Санчес
42
Бартакжи
17
Эльмали
34
Торрейра
8
Сара
7
Салаи
10
Сане
53
Йилмаз
9
Икарди
42
Макута
17
Жанвье
17
Жанвье
42
Макута
7
10
Хаджи
10
Хаджи
7
16
У-Джо
9
Мунье
9
Мунье
16
У-Джо
94
Хадергьонай
11
11
94
Хадергьонай
10
Сане
90
Балтаджи
90
Балтаджи
10
Сане
34
Торрейра
99
Лемина
99
Лемина
34
Торрейра
8
Сара
20
Гюндоган
20
Гюндоган
8
Сара
42
Бартакжи
4
Якобс
4
Якобс
42
Бартакжи
53
Йилмаз
45
Осимхен
45
Осимхен
53
Йилмаз
Остались в запасе
Аланьяспор
Галатасарай
10
Пауло Виктор
ВР
20
Фатих Аксой
ЦЗ
2
Бруно Виана
ЦЗ
50
Гювен Ялчин
ЦП
8
Enes Keskin
ЦП
7
Эфеджан Караджа
ЦФ
Главный тренер
Жоау Перейра
19
Гюнай Гювенк
ВР
23
Каан Айхан
ЦЗ
11
Юнус Акгюн
ЦП
10
Беркан Кутлу
ЦП
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
10
Пауло Виктор
ВР
20
Фатих Аксой
ЦЗ
2
Бруно Виана
ЦЗ
50
Гювен Ялчин
ЦП
8
Enes Keskin
ЦП
7
Эфеджан Караджа
ЦФ
Остались в запасе
19
Гюнай Гювенк
ВР
23
Каан Айхан
ЦЗ
11
Юнус Акгюн
ЦП
10
Беркан Кутлу
ЦП
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
Главный тренер
Жоау Перейра
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча Аланьяспор - Галатасарай
2
1
Всего ударов по воротам
22
7
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
6
0
Нарушения
14
16
Офсайды
0
4
Количество передач
454
558
Сейвы
1
8
Точность передач %
81
87
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
7
1
Удары из пределов штрафной
17
3
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
2.11
1.67
Смотреть прямую трансляцию матча «Аланьяспор» против «Галатасарая», 6-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 сентября в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аланьяспор» – «Галатасарай»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»