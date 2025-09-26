Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Аланьяспор» – «Галатасарай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 сентября 2025

«Аланьяспор» – «Галатасарай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 сентября 2025

26 сентября 2025, 18:50
Аланьяспор
26.09.2025, пятница, 20:00
Турция. Суперлига, 7 тур
0 : 1
Завершен
Галатасарай
23' М. Икарди
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аланьяспор
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
3
Нуну Лима
ЦЗ
5
Фидан Алити
(К) ЦЗ
50
Умит Акдаг
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
88
Юсуф Эздемир
ОП
42
Гай Макута
ЦП
58
Маэстро
ЦП
7
Ibrahim Kaya
ЦФ
16
Хван У-Джо
ЦФ
39
Ученна Огунду
ЦФ
Главный тренер
Жоау Перейра
Галатасарай
1
Угурчан Чакир
ВР
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
90
Уилфрид Синго
ПЗ
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
8
Габриэл Сара
ЦП
10
Лерой Сане
ПВ
7
Роланд Салаи
ПВ
9
Мауро Икарди
(К) ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Аланьяспор
10
Пауло Виктор
ВР
20
Фатих Аксой
ЦЗ
2
Бруно Виана
ЦЗ
17
Николя Жанвье
ЦП
50
Гювен Ялчин
ЦП
8
Enes Keskin
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
7
Эфеджан Караджа
ЦФ
9
Стив Мунье
ЦФ
11
Ruan
ЦФ
Галатасарай
19
Гюнай Гювенк
ВР
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
99
Марио Лемина
ОП
11
Юнус Акгюн
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
10
Беркан Кутлу
ЦП
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
4-1-2-3
1
Ташкыран
3
Лима
50
Акдаг
94
Хадергьонай
5
Алити
88
Эздемир
42
Макута
58
39
Огунду
16
У-Джо
7
4-1-1-3-1
1
Чакир
90
Синго
6
Санчес
42
Бартакжи
17
Эльмали
34
Торрейра
8
Сара
7
Салаи
10
Сане
53
Йилмаз
9
Икарди
42
Макута
17
Жанвье
17
Жанвье
42
Макута
7
10
Хаджи
10
Хаджи
7
16
У-Джо
9
Мунье
9
Мунье
16
У-Джо
94
Хадергьонай
11
11
94
Хадергьонай
10
Сане
90
Балтаджи
90
Балтаджи
10
Сане
34
Торрейра
99
Лемина
99
Лемина
34
Торрейра
8
Сара
20
Гюндоган
20
Гюндоган
8
Сара
42
Бартакжи
4
Якобс
4
Якобс
42
Бартакжи
53
Йилмаз
45
Осимхен
45
Осимхен
53
Йилмаз
Остались в запасе
Аланьяспор
Галатасарай
10
Пауло Виктор
ВР
20
Фатих Аксой
ЦЗ
2
Бруно Виана
ЦЗ
50
Гювен Ялчин
ЦП
8
Enes Keskin
ЦП
7
Эфеджан Караджа
ЦФ
Главный тренер
Жоау Перейра
19
Гюнай Гювенк
ВР
23
Каан Айхан
ЦЗ
11
Юнус Акгюн
ЦП
10
Беркан Кутлу
ЦП
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
10
Пауло Виктор
ВР
20
Фатих Аксой
ЦЗ
2
Бруно Виана
ЦЗ
50
Гювен Ялчин
ЦП
8
Enes Keskin
ЦП
7
Эфеджан Караджа
ЦФ
Остались в запасе
19
Гюнай Гювенк
ВР
23
Каан Айхан
ЦЗ
11
Юнус Акгюн
ЦП
10
Беркан Кутлу
ЦП
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
Главный тренер
Жоау Перейра
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча Аланьяспор - Галатасарай
2
1
Всего ударов по воротам
22
7
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
6
0
Нарушения
14
16
Офсайды
0
4
Количество передач
454
558
Сейвы
1
8
Точность передач %
81
87
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
7
1
Удары из пределов штрафной
17
3
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
2.11
1.67

Смотреть прямую трансляцию матча «Аланьяспор» против «Галатасарая», 6-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 сентября в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аланьяспор» – «Галатасарай»

«Аланьяспор» – «Галатасарай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Турция. Суперлига Галатасарай Аланьяспор
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Радимов эмоционально высказался об уходе Роналду из сборной Португалии
13:55
Карпин объяснил отсутствие Соболева в составе сборной России
13:26
2
Батраков стал самым популярным российским футболистом в инстаграме*
13:19
Итоговый состав сборной России на матчи с Узбекистаном и Венесуэлой
13:03
1
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
12:49
«Галатасарай» определился с размером предложения по Кисляку
12:24
8
Шесть полицейских машин отправились на задержание футболиста «Ньюкасла», вооруженного луком
11:59
5
Семак отреагировал на допуск российских хоккейных команд к международным турнирам
11:42
1
Бубнов предостерег «Локомотив» от назначения экс-тренера сборной России: «Он хорошо начинает и плохо заканчивает»
11:22
3
Европейский топ-клуб может выкупить Батракова в январе за 60 миллионов
11:16
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+