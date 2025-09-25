25.09.2025, четверг, 22:30
Испания. Примера, 6 тур
Испания. Примера, 6 тур
1 : 3
Завершен
Составы команд
Овьедо
Овьедо
4-3-1-2
13
Эскандель
23
Альхассан
6
Карму
3
Байи
17
Ахиядо
18
Дендокер
10
Рейна
8
Касорла
23
Хассан
23
Рондон
7
Чайра
4-1-1-3-1
1
Гарсия
33
Араухо
24
Гарсия
5
Кубарси
18
Мартин
6
Касадо
8
Педри
11
Рафинья
20
Ольмо
9
Рэшфорд
9
Торрес
18
Дендокер
11
Коломбатто
11
Коломбатто
18
Дендокер
23
Хассан
6
Сибо
6
Сибо
23
Хассан
8
Касорла
21
Илич
21
Илич
8
Касорла
10
Рейна
7
Брекало
7
Брекало
10
Рейна
7
Чайра
9
Форес
9
Форес
7
Чайра
9
Рэшфорд
15
Кристенсен
15
Кристенсен
9
Рэшфорд
18
Мартин
23
Кунде
23
Кунде
18
Мартин
8
Педри
22
Берналь
22
Берналь
8
Педри
6
Касадо
21
де Йонг
21
де Йонг
6
Касадо
11
Рафинья
9
Левандовски
9
Левандовски
11
Рафинья
Остались в запасе
Овьедо
Барселона
31
Хорациу Молдован
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
15
Ойер Луэнго
ЦЗ
12
Дани Кальво
ЦЗ
19
Брендон Домингес
ЦП
30
Marco Esteban
ЦП
28
Lamine Gueye
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
13
Войцех Щесны
ВР
21
Жофре Торрентс
ЛЗ
27
Дро Фернандес
АП
77
Тони Фернандес
ПВ
19
Руни Барджи
ПВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Остались в запасе
31
Хорациу Молдован
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
15
Ойер Луэнго
ЦЗ
12
Дани Кальво
ЦЗ
19
Брендон Домингес
ЦП
30
Marco Esteban
ЦП
28
Lamine Gueye
ЦФ
Остались в запасе
13
Войцех Щесны
ВР
21
Жофре Торрентс
ЛЗ
27
Дро Фернандес
АП
77
Тони Фернандес
ПВ
19
Руни Барджи
ПВ
Главный тренер
Альваро Сервера
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Статистика матча Овьедо - Барселона
1
Всего ударов по воротам
7
22
Удары в створ
3
10
Владение мячом %
20
80
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
6
9
Нарушения
10
6
Офсайды
7
1
Количество передач
192
786
Сейвы
7
2
Точность передач %
63
91
Удары мимо ворот
1
4
Блокированные удары
3
8
Удары из пределов штрафной
5
13
Удары из-за пределов штрафной
2
9
xG (ожидаемые голы)
0.99
2.19
Смотреть прямую трансляцию матча «Реал Овьедо» против «Барселоны», 6-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 сентября в 22:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал Овьедо» – «Барселона»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»