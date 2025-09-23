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  • «Севилья» – «Вильярреал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 сентября 2025

«Севилья» – «Вильярреал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 сентября 2025

23 сентября 2025, 21:20
Севилья
23.09.2025, вторник, 22:30
Испания. Примера, 6 тур
1 : 2
Завершен
Вильярреал
51' Д. Соу
17' Т. Олувасейи 86' М. Соломон
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
17
Габриэль Суасо
ЛЗ
5
Андрес Кастрин
ЦЗ
4
Кике Салас
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
21
Чидера Эджуке
ЛВ
24
Хуанлу Санчес
ЦП
97
Джибриль Соу
ЦП
8
Неманья Гудель
(К) ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
45
Акор Адамс
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Вильярреал
1
Арнау Тенас
ВР
23
Серджи Кардона
ЛЗ
15
Сантьяго Моуриньо
ЦЗ
16
Рафа Марин
ЦЗ
12
Ренату Вейга
ОП
18
Пап Гуйе
ОП
14
Санти Комесанья
ЦП
10
Даниэль Парехо
(К) ЦП
10
Альберто Молейро
АП
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
21
Тани Олувасейи
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Севилья
1
Эрьян Нюланд
ВР
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
23
Маркао
ЦЗ
22
Хосе Анхель Кармона
ПЗ
11
Рубен Варгас
ЛВ
3
Батиста Менди
ОП
6
Люсьен Агум
ОП
16
Исаак Ромеро
ЦФ
36
Осо
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
10
Пеке Фернандес
ЦФ
Вильярреал
13
Диего Конде
ВР
1
Луис Жуниор
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
15
Ismael Sierra Arnal
ЦЗ
2
Адрия Альтимира
ПЗ
10
Манор Соломон
ЛВ
18
Томас Парти
ЦП
9
Жорж Микаутадзе
ЦФ
19
Николя Пепе
ЦФ
29
Hugo Lopez
ЦФ
4-3-2-1
1
Влаходимос
17
Суасо
5
Кастрин
4
Салас
3
Аспиликуэта
24
Санчес
97
Соу
8
Гудель
21
Эджуке
24
Янузай
45
Адамс
3-2-2-2-1
1
Тенас
15
Моуриньо
16
Марин
23
Кардона
12
Вейга
18
Гуйе
14
Комесанья
10
Парехо
17
Бьюкенан
10
Молейро
21
Олувасейи
5
Кастрин
23
Ньянзу
23
Ньянзу
5
Кастрин
24
Санчес
22
Кармона
22
Кармона
24
Санчес
8
Гудель
3
Менди
3
Менди
8
Гудель
24
Янузай
11
Варгас
11
Варгас
24
Янузай
21
Эджуке
4
Санчес
4
Санчес
21
Эджуке
14
Комесанья
23
Педраса
23
Педраса
14
Комесанья
10
Парехо
18
Парти
18
Парти
10
Парехо
23
Кардона
10
Соломон
10
Соломон
23
Кардона
10
Молейро
9
Микаутадзе
9
Микаутадзе
10
Молейро
21
Олувасейи
19
Пепе
19
Пепе
21
Олувасейи
Остались в запасе
Севилья
Вильярреал
1
Эрьян Нюланд
ВР
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
23
Маркао
ЦЗ
6
Люсьен Агум
ОП
16
Исаак Ромеро
ЦФ
36
Осо
ЦФ
10
Пеке Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
13
Диего Конде
ВР
1
Луис Жуниор
ВР
15
Ismael Sierra Arnal
ЦЗ
2
Адрия Альтимира
ПЗ
29
Hugo Lopez
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
1
Эрьян Нюланд
ВР
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
23
Маркао
ЦЗ
6
Люсьен Агум
ОП
16
Исаак Ромеро
ЦФ
36
Осо
ЦФ
10
Пеке Фернандес
ЦФ
Остались в запасе
13
Диего Конде
ВР
1
Луис Жуниор
ВР
15
Ismael Sierra Arnal
ЦЗ
2
Адрия Альтимира
ПЗ
29
Hugo Lopez
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Севилья - Вильярреал
2
3
Всего ударов по воротам
16
12
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
3
3
Нарушения
17
14
Офсайды
0
3
Количество передач
594
322
Сейвы
3
1
Точность передач %
87
80
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
8
3
Удары из пределов штрафной
11
11
Удары из-за пределов штрафной
5
1
xG (ожидаемые голы)
0.93
1.77

Смотреть прямую трансляцию матча «Севилья» против «Вильярреала», 6-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 сентября в 22:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Севилья» – «Вильярреал»

«Севилья» – «Вильярреал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Вильярреал Севилья
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