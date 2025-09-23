23.09.2025, вторник, 22:30
Испания. Примера, 6 тур
Испания. Примера, 6 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Севилья
Севилья
4-3-2-1
1
Влаходимос
17
Суасо
5
Кастрин
4
Салас
3
Аспиликуэта
24
Санчес
97
Соу
8
Гудель
21
Эджуке
24
Янузай
45
Адамс
3-2-2-2-1
1
Тенас
15
Моуриньо
16
Марин
23
Кардона
12
Вейга
18
Гуйе
14
Комесанья
10
Парехо
17
Бьюкенан
10
Молейро
21
Олувасейи
5
Кастрин
23
Ньянзу
23
Ньянзу
5
Кастрин
24
Санчес
22
Кармона
22
Кармона
24
Санчес
8
Гудель
3
Менди
3
Менди
8
Гудель
24
Янузай
11
Варгас
11
Варгас
24
Янузай
21
Эджуке
4
Санчес
4
Санчес
21
Эджуке
14
Комесанья
23
Педраса
23
Педраса
14
Комесанья
10
Парехо
18
Парти
18
Парти
10
Парехо
23
Кардона
10
Соломон
10
Соломон
23
Кардона
10
Молейро
9
Микаутадзе
9
Микаутадзе
10
Молейро
21
Олувасейи
19
Пепе
19
Пепе
21
Олувасейи
Остались в запасе
Севилья
Вильярреал
1
Эрьян Нюланд
ВР
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
23
Маркао
ЦЗ
6
Люсьен Агум
ОП
16
Исаак Ромеро
ЦФ
36
Осо
ЦФ
10
Пеке Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
13
Диего Конде
ВР
1
Луис Жуниор
ВР
15
Ismael Sierra Arnal
ЦЗ
2
Адрия Альтимира
ПЗ
29
Hugo Lopez
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
1
Эрьян Нюланд
ВР
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
23
Маркао
ЦЗ
6
Люсьен Агум
ОП
16
Исаак Ромеро
ЦФ
36
Осо
ЦФ
10
Пеке Фернандес
ЦФ
Остались в запасе
13
Диего Конде
ВР
1
Луис Жуниор
ВР
15
Ismael Sierra Arnal
ЦЗ
2
Адрия Альтимира
ПЗ
29
Hugo Lopez
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Севилья - Вильярреал
2
3
Всего ударов по воротам
16
12
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
3
3
Нарушения
17
14
Офсайды
0
3
Количество передач
594
322
Сейвы
3
1
Точность передач %
87
80
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
8
3
Удары из пределов штрафной
11
11
Удары из-за пределов штрафной
5
1
xG (ожидаемые голы)
0.93
1.77
Смотреть прямую трансляцию матча «Севилья» против «Вильярреала», 6-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 сентября в 22:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Севилья» – «Вильярреал»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»