21.09.2025, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 4 тур
Италия. Серия А, 4 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Интер
Интер
Сассуоло
80
Стефано Турати
ВР
12
Джакомо Саталино
ВР
70
Эдоардо Пьераньоло
ЛЗ
5
Фали Канде
ЛЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
26
Cas Odenthal
ЦЗ
77
Николас Пьерини
ЛВ
39
Алие Фадера
ЛВ
35
Лука Липани
ОП
11
Даниэль Болока
ЦП
7
Кристиан Вольпато
АП
55
Кристиан Торстведт
АП
9
Валид Чеддира
ЦФ
44
Эдоардо Яннони
ЦФ
9
Лука Моро
ЦФ
4-1-3-2
1
Мартинес
30
Аугусто
25
Аканджи
15
Ачерби
32
Димарко
8
Сучич
23
Барелла
20
Чалханоглу
24
Дюмфрис
9
Тюрам
94
Пио Эспозито
4-1-2-2-1
49
Мурич
26
Кулибали
21
Идзес
5
Мухаремович
3
Доиг
18
Матич
40
Вранкс
8
Коне
10
Берарди
45
Лорьенте
9
Пинамонти
20
Чалханоглу
16
Фраттези
16
Фраттези
20
Чалханоглу
24
Дюмфрис
11
Энрике
11
Энрике
24
Дюмфрис
94
Пио Эспозито
14
Бонни
14
Бонни
94
Пио Эспозито
9
Тюрам
10
Мартинес
10
Мартинес
9
Тюрам
40
Вранкс
7
Вольпато
7
Вольпато
40
Вранкс
8
Коне
55
Торстведт
55
Торстведт
8
Коне
26
Кулибали
77
Пьерини
77
Пьерини
26
Кулибали
45
Лорьенте
39
Фадера
39
Фадера
45
Лорьенте
9
Пинамонти
9
Чеддира
9
Чеддира
9
Пинамонти
Остались в запасе
Интер
Сассуоло
1
Янн Зоммер
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
24
Томас Паласиос
ЦЗ
3
Маттео Дармиан
ПЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
17
Анди Диуф
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
Главный тренер
Кристиан Киву
80
Стефано Турати
ВР
12
Джакомо Саталино
ВР
70
Эдоардо Пьераньоло
ЛЗ
5
Фали Канде
ЛЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
26
Cas Odenthal
ЦЗ
35
Лука Липани
ОП
11
Даниэль Болока
ЦП
44
Эдоардо Яннони
ЦФ
9
Лука Моро
ЦФ
Главный тренер
Фабио Гроссо
Остались в запасе
1
Янн Зоммер
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
24
Томас Паласиос
ЦЗ
3
Маттео Дармиан
ПЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
17
Анди Диуф
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
Остались в запасе
80
Стефано Турати
ВР
12
Джакомо Саталино
ВР
70
Эдоардо Пьераньоло
ЛЗ
5
Фали Канде
ЛЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
26
Cas Odenthal
ЦЗ
35
Лука Липани
ОП
11
Даниэль Болока
ЦП
44
Эдоардо Яннони
ЦФ
9
Лука Моро
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Главный тренер
Фабио Гроссо
Статистика матча Интер - Сассуоло
2
1
Всего ударов по воротам
20
9
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
7
3
Нарушения
15
8
Офсайды
2
3
Количество передач
489
316
Сейвы
4
5
Точность передач %
88
81
Удары мимо ворот
8
1
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
16
5
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
1.89
0.89
xGP (предотвращенные голы)
-0.62
-0.62
Смотреть прямую трансляцию матча «Интер» против «Сассуоло», 4-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 сентября в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Интер» – «Сассуоло»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»