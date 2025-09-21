21.09.2025, воскресенье, 18:30
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Англия. Премьер-лига, 5 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Арсенал
Арсенал
4-1-2-2-1
1
Райя
33
Калафьори
2
Салиба
6
Габриэль
12
Тимбер
41
Райс
23
Мерино
36
Субименди
19
Троссард
20
Мадуэке
14
Дьекереш
3-1-1-3-2
1
Доннарумма
3
Диаш
24
Гвардиол
45
Хусанов
16
Родри
14
Рейндерс
33
О'Райли
20
Силва
47
Фоден
11
Доку
9
Холанд
36
Субименди
3
Москера
3
Москера
36
Субименди
19
Троссард
18
Нванери
18
Нванери
19
Троссард
23
Мерино
10
Эзе
10
Эзе
23
Мерино
12
Тимбер
7
Мартинелли
7
Мартинелли
12
Тимбер
20
Мадуэке
7
Сака
7
Сака
20
Мадуэке
47
Фоден
15
Аке
15
Аке
47
Фоден
33
О'Райли
6
Стоунз
6
Стоунз
33
О'Райли
45
Хусанов
27
Нуньес
27
Нуньес
45
Хусанов
9
Холанд
6
Гонсалес
6
Гонсалес
9
Холанд
11
Доку
22
Савиньо
22
Савиньо
11
Доку
Остались в запасе
Арсенал
Манчестер Сити
13
Кепа
ВР
4
Бен Уайт
ЦЗ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
23
Кристиан Нергор
ЦП
Главный тренер
Микель Артета
1
Джеймс Траффорд
ВР
82
Рико Льюис
ПЗ
14
Divine Mukasa
ЦП
14
Оскар Бобб
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
13
Кепа
ВР
4
Бен Уайт
ЦЗ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
23
Кристиан Нергор
ЦП
Остались в запасе
1
Джеймс Траффорд
ВР
82
Рико Льюис
ПЗ
14
Divine Mukasa
ЦП
14
Оскар Бобб
ПВ
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Арсенал - Манчестер Сити
1
3
Всего ударов по воротам
12
5
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
11
1
Нарушения
11
10
Офсайды
4
2
Количество передач
582
300
Сейвы
2
2
Точность передач %
88
76
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
11
4
Удары из-за пределов штрафной
1
1
xG (ожидаемые голы)
0.89
0.87
xGP (предотвращенные голы)
0.24
0.24
Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Манчестер Сити», 5-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 сентября в 18:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Манчестер Сити»
- Матч можно посмотреть на сайте «Sportcast».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»