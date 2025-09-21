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  • «Арсенал» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2025

«Арсенал» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2025

21 сентября 2025, 17:20
Арсенал
21.09.2025, воскресенье, 18:30
Англия. Премьер-лига, 5 тур
1 : 1
Завершен
Манчестер Сити
90+3' Г. Мартинелли
9' Э. Холанд
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Давид Райя
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
6
Габриэль
(К) ЦЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
23
Микель Мерино
ЦП
36
Мартин Субименди
ЦП
20
Нони Мадуэке
ПВ
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Манчестер Сити
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
3
Рубен Диаш
ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
16
Родри
ОП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
33
Нико О'Райли
АП
20
Бернарду Силва
(К) АП
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
11
Жереми Доку
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Арсенал
13
Кепа
ВР
3
Кристиан Москера
ЦЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
23
Кристиан Нергор
ЦП
18
Итан Нванери
ЦП
10
Эберечи Эзе
АП
7
Букайо Сака
ПВ
Манчестер Сити
1
Джеймс Траффорд
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
27
Матеус Нуньес
ЦП
6
Нико Гонсалес
ЦП
14
Divine Mukasa
ЦП
22
Савиньо
ПВ
14
Оскар Бобб
ПВ
4-1-2-2-1
1
Райя
33
Калафьори
2
Салиба
6
Габриэль
12
Тимбер
41
Райс
23
Мерино
36
Субименди
19
Троссард
20
Мадуэке
14
Дьекереш
3-1-1-3-2
1
Доннарумма
3
Диаш
24
Гвардиол
45
Хусанов
16
Родри
14
Рейндерс
33
О'Райли
20
Силва
47
Фоден
11
Доку
9
Холанд
36
Субименди
3
Москера
3
Москера
36
Субименди
19
Троссард
18
Нванери
18
Нванери
19
Троссард
23
Мерино
10
Эзе
10
Эзе
23
Мерино
12
Тимбер
7
Мартинелли
7
Мартинелли
12
Тимбер
20
Мадуэке
7
Сака
7
Сака
20
Мадуэке
47
Фоден
15
Аке
15
Аке
47
Фоден
33
О'Райли
6
Стоунз
6
Стоунз
33
О'Райли
45
Хусанов
27
Нуньес
27
Нуньес
45
Хусанов
9
Холанд
6
Гонсалес
6
Гонсалес
9
Холанд
11
Доку
22
Савиньо
22
Савиньо
11
Доку
Остались в запасе
Арсенал
Манчестер Сити
13
Кепа
ВР
4
Бен Уайт
ЦЗ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
23
Кристиан Нергор
ЦП
Главный тренер
Микель Артета
1
Джеймс Траффорд
ВР
82
Рико Льюис
ПЗ
14
Divine Mukasa
ЦП
14
Оскар Бобб
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
13
Кепа
ВР
4
Бен Уайт
ЦЗ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
23
Кристиан Нергор
ЦП
Остались в запасе
1
Джеймс Траффорд
ВР
82
Рико Льюис
ПЗ
14
Divine Mukasa
ЦП
14
Оскар Бобб
ПВ
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Арсенал - Манчестер Сити
1
3
Всего ударов по воротам
12
5
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
11
1
Нарушения
11
10
Офсайды
4
2
Количество передач
582
300
Сейвы
2
2
Точность передач %
88
76
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
11
4
Удары из-за пределов штрафной
1
1
xG (ожидаемые голы)
0.89
0.87
xGP (предотвращенные голы)
0.24
0.24

Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Манчестер Сити», 5-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 сентября в 18:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Манчестер Сити»

«Арсенал» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Арсенал
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