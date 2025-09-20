Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Алавес» – «Севилья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 сентября 2025

«Алавес» – «Севилья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 сентября 2025

20 сентября 2025, 18:20
Алавес
20.09.2025, суббота, 19:30
Испания. Примера, 5 тур
1 : 2
Завершен
Севилья
17' К. Висенте (П)
10' Р. Варгас 67' А. Санчес
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
24
Мусса Диарра
ЛЗ
24
Факундо Гарсес
ЦЗ
14
Науэль Теналья
ПЗ
18
Хон Гуриди
ЦП
8
Антонио Бланко
(К) ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
4
Денис Суарес
АП
7
Карлос Висенте
ПВ
15
Лукас Бойе
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Севилья
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
17
Габриэль Суасо
ЛЗ
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
23
Маркао
(К) ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
22
Хосе Анхель Кармона
ПЗ
11
Рубен Варгас
ЛВ
7
Альфон Гонсалес
ЛВ
6
Люсьен Агум
ОП
3
Батиста Менди
ОП
16
Исаак Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Алавес
1
Рауль Фернандес
ВР
3
Юссеф Энрикес
ЛЗ
33
Виктор Парада
ЛЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
21
Абде Реббах
ЛВ
23
Карлос Бенавидес
ОП
19
Пабло Ибаньес
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
28
Lander Pinillos
ЦП
30
Калебе
ЦП
11
Тони Мартинес
ЦФ
9
Мариано Диас
ЦФ
Севилья
1
Эрьян Нюланд
ВР
4
Кике Салас
ЦЗ
5
Андрес Кастрин
ЦЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
21
Чидера Эджуке
ЛВ
97
Джибриль Соу
ЦП
8
Неманья Гудель
ЦП
24
Хуанлу Санчес
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
10
Пеке Фернандес
ЦФ
45
Акор Адамс
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
4-3-2-1
1
Сивера
24
Диарра
17
Кастро
24
Гарсес
14
Теналья
18
Гуриди
8
Бланко
10
Аленья
4
Суарес
7
Висенте
15
Бойе
3-4-2-1
1
Влаходимос
3
Аспиликуэта
23
Ньянзу
23
Маркао
22
Кармона
6
Агум
3
Менди
17
Суасо
11
Варгас
7
Гонсалес
16
Ромеро
24
Диарра
3
Энрикес
3
Энрикес
24
Диарра
10
Аленья
19
Ибаньес
19
Ибаньес
10
Аленья
4
Суарес
21
Реббах
21
Реббах
4
Суарес
18
Гуриди
11
Мартинес
11
Мартинес
18
Гуриди
15
Бойе
9
Диас
9
Диас
15
Бойе
23
Ньянзу
8
Гудель
8
Гудель
23
Ньянзу
22
Кармона
24
Санчес
24
Санчес
22
Кармона
16
Ромеро
10
Фернандес
10
Фернандес
16
Ромеро
11
Варгас
45
Адамс
45
Адамс
11
Варгас
7
Гонсалес
4
Санчес
4
Санчес
7
Гонсалес
Остались в запасе
Алавес
Севилья
1
Рауль Фернандес
ВР
33
Виктор Парада
ЛЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
23
Карлос Бенавидес
ОП
6
Андер Гевара
ЦП
28
Lander Pinillos
ЦП
30
Калебе
ЦП
Главный тренер
Эдуардо Коудет
1
Эрьян Нюланд
ВР
4
Кике Салас
ЦЗ
5
Андрес Кастрин
ЦЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
97
Джибриль Соу
ЦП
21
Чидера Эджуке
ЛВ
24
Аднан Янузай
ПВ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Остались в запасе
1
Рауль Фернандес
ВР
33
Виктор Парада
ЛЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
23
Карлос Бенавидес
ОП
6
Андер Гевара
ЦП
28
Lander Pinillos
ЦП
30
Калебе
ЦП
Остались в запасе
1
Эрьян Нюланд
ВР
4
Кике Салас
ЦЗ
5
Андрес Кастрин
ЦЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
97
Джибриль Соу
ЦП
21
Чидера Эджуке
ЛВ
24
Аднан Янузай
ПВ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Главный тренер
Матиас Алмейда
Статистика матча Алавес - Севилья
1
7
Всего ударов по воротам
8
9
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
7
Угловые удары
4
4
Нарушения
20
19
Офсайды
3
4
Количество передач
394
420
Сейвы
1
4
Точность передач %
77
80
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
4
5
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
0.95
0.48

Смотреть прямую трансляцию матча «Алавес» против «Севильи», 5-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 сентября в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Алавес» – «Севилья»

«Алавес» – «Севилья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Севилья Алавес
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Карпин объяснил отсутствие Соболева в составе сборной России
13:26
1
Батраков стал самым популярным российским футболистом в инстаграме*
13:19
Итоговый состав сборной России на матчи с Узбекистаном и Венесуэлой
13:03
1
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
12:49
«Галатасарай» определился с размером предложения по Кисляку
12:24
7
Шесть полицейских машин отправились на задержание футболиста «Ньюкасла», вооруженного луком
11:59
3
Семак отреагировал на допуск российских хоккейных команд к международным турнирам
11:42
1
Бубнов предостерег «Локомотив» от назначения экс-тренера сборной России: «Он хорошо начинает и плохо заканчивает»
11:22
3
Европейский топ-клуб может выкупить Батракова в январе за 60 миллионов
11:16
9
Сменился самый высокооплачиваемый футболист в Европе
10:23
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+