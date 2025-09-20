20.09.2025, суббота, 19:30
Испания. Примера, 5 тур
Испания. Примера, 5 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Алавес
Алавес
4-3-2-1
1
Сивера
24
Диарра
17
Кастро
24
Гарсес
14
Теналья
18
Гуриди
8
Бланко
10
Аленья
4
Суарес
7
Висенте
15
Бойе
3-4-2-1
1
Влаходимос
3
Аспиликуэта
23
Ньянзу
23
Маркао
22
Кармона
6
Агум
3
Менди
17
Суасо
11
Варгас
7
Гонсалес
16
Ромеро
24
Диарра
3
Энрикес
3
Энрикес
24
Диарра
10
Аленья
19
Ибаньес
19
Ибаньес
10
Аленья
4
Суарес
21
Реббах
21
Реббах
4
Суарес
18
Гуриди
11
Мартинес
11
Мартинес
18
Гуриди
15
Бойе
9
Диас
9
Диас
15
Бойе
23
Ньянзу
8
Гудель
8
Гудель
23
Ньянзу
22
Кармона
24
Санчес
24
Санчес
22
Кармона
16
Ромеро
10
Фернандес
10
Фернандес
16
Ромеро
11
Варгас
45
Адамс
45
Адамс
11
Варгас
7
Гонсалес
4
Санчес
4
Санчес
7
Гонсалес
Остались в запасе
Алавес
Севилья
1
Рауль Фернандес
ВР
33
Виктор Парада
ЛЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
23
Карлос Бенавидес
ОП
6
Андер Гевара
ЦП
28
Lander Pinillos
ЦП
30
Калебе
ЦП
Главный тренер
Эдуардо Коудет
1
Эрьян Нюланд
ВР
4
Кике Салас
ЦЗ
5
Андрес Кастрин
ЦЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
97
Джибриль Соу
ЦП
21
Чидера Эджуке
ЛВ
24
Аднан Янузай
ПВ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Остались в запасе
1
Рауль Фернандес
ВР
33
Виктор Парада
ЛЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
23
Карлос Бенавидес
ОП
6
Андер Гевара
ЦП
28
Lander Pinillos
ЦП
30
Калебе
ЦП
Остались в запасе
1
Эрьян Нюланд
ВР
4
Кике Салас
ЦЗ
5
Андрес Кастрин
ЦЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
97
Джибриль Соу
ЦП
21
Чидера Эджуке
ЛВ
24
Аднан Янузай
ПВ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Главный тренер
Матиас Алмейда
Статистика матча Алавес - Севилья
1
7
Всего ударов по воротам
8
9
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
7
Угловые удары
4
4
Нарушения
20
19
Офсайды
3
4
Количество передач
394
420
Сейвы
1
4
Точность передач %
77
80
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
4
5
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
0.95
0.48
Смотреть прямую трансляцию матча «Алавес» против «Севильи», 5-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 сентября в 19:30 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»