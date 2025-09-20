Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Ливерпуль» – «Эвертон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 сентября 2025

«Ливерпуль» – «Эвертон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 сентября 2025

20 сентября 2025, 13:20
Ливерпуль
20.09.2025, суббота, 14:30
Англия. Премьер-лига, 5 тур
2 : 1
Завершен
Эвертон
10' Р. Гравенберх 29' У. Экитике
58' И. Гуйе
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
(К) ЦЗ
12
Конор Брэдли
ПЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
38
Райан Гравенберх
ЦП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
10
Мохамед Салах
ПВ
22
Уго Экитике
ПВ
Главный тренер
Арне Слот
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
15
Джейк О'Брайен
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
(К) ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
5
Идрисса Гуйе
ОП
37
Джеймс Гарнер
ОП
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ЦП
7
Илиман Ндиайе
ЦП
23
Бету
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Ливерпуль
25
Георгий Мамардашвили
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
73
Рио Нгумоха
ЛВ
3
Ватару Эндо
ОП
21
Кертис Джонс
ЦП
7
Флориан Вирц
АП
9
Александер Исак
ЦФ
Эвертон
12
Марк Траверс
ВР
39
Адам Азну
ЛЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
42
Тим Ироегбунам
ЦП
24
Карлос Алькарас
ЦП
20
Тайлер Диблинг
ПВ
11
Тьерно Барри
ЦФ
4-2-3-1
1
Алиссон
6
Керкез
16
Конате
4
ван Дейк
12
Брэдли
38
Гравенберх
10
Мак Аллистер
18
Гакпо
8
Собослаи
22
Экитике
10
Салах
4-2-2-1-1
1
Пикфорд
15
О'Брайен
6
Тарковски
5
Кин
16
Миколенко
5
Гуйе
37
Гарнер
8
Дьюсбери-Холл
7
Ндиайе
10
Грилиш
23
Бету
10
Мак Аллистер
21
Джонс
21
Джонс
10
Мак Аллистер
18
Гакпо
7
Вирц
7
Вирц
18
Гакпо
22
Экитике
9
Исак
9
Исак
22
Экитике
16
Миколенко
24
Алькарас
24
Алькарас
16
Миколенко
7
Ндиайе
20
Диблинг
20
Диблинг
7
Ндиайе
23
Бету
11
Барри
11
Барри
23
Бету
Остались в запасе
Ливерпуль
Эвертон
25
Георгий Мамардашвили
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
3
Ватару Эндо
ОП
73
Рио Нгумоха
ЛВ
Главный тренер
Арне Слот
12
Марк Траверс
ВР
39
Адам Азну
ЛЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
42
Тим Ироегбунам
ЦП
11
Дуайт Макнил
ЛВ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
25
Георгий Мамардашвили
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
3
Ватару Эндо
ОП
73
Рио Нгумоха
ЛВ
Остались в запасе
12
Марк Траверс
ВР
39
Адам Азну
ЛЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
42
Тим Ироегбунам
ЦП
11
Дуайт Макнил
ЛВ
Главный тренер
Арне Слот
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Ливерпуль - Эвертон
2
3
Всего ударов по воротам
11
9
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
5
4
Нарушения
11
10
Офсайды
1
1
Количество передач
475
345
Сейвы
1
1
Точность передач %
85
76
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
9
6
Удары из-за пределов штрафной
2
3
xG (ожидаемые голы)
0.9
0.7
xGP (предотвращенные голы)
-0.82
-0.82

Смотреть прямую трансляцию матча «Ливерпуль» против «Эвертона», 5-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 сентября в 14:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» – «Эвертон»

«Ливерпуль» – «Эвертон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Эвертон Ливерпуль
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Карпин объяснил отсутствие Соболева в составе сборной России
13:26
Батраков стал самым популярным российским футболистом в инстаграме*
13:19
Итоговый состав сборной России на матчи с Узбекистаном и Венесуэлой
13:03
1
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
12:49
«Галатасарай» определился с размером предложения по Кисляку
12:24
7
Шесть полицейских машин отправились на задержание футболиста «Ньюкасла», вооруженного луком
11:59
3
Семак отреагировал на допуск российских хоккейных команд к международным турнирам
11:42
1
Бубнов предостерег «Локомотив» от назначения экс-тренера сборной России: «Он хорошо начинает и плохо заканчивает»
11:22
3
Европейский топ-клуб может выкупить Батракова в январе за 60 миллионов
11:16
9
Сменился самый высокооплачиваемый футболист в Европе
10:23
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+