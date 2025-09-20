Всего ударов по воротам

Смотреть прямую трансляцию матча «Ливерпуль» против «Эвертона», 5-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 сентября в 14:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» – «Эвертон»