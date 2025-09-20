20.09.2025, суббота, 14:30
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Англия. Премьер-лига, 5 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
4-2-3-1
1
Алиссон
6
Керкез
16
Конате
4
ван Дейк
12
Брэдли
38
Гравенберх
10
Мак Аллистер
18
Гакпо
8
Собослаи
22
Экитике
10
Салах
4-2-2-1-1
1
Пикфорд
15
О'Брайен
6
Тарковски
5
Кин
16
Миколенко
5
Гуйе
37
Гарнер
8
Дьюсбери-Холл
7
Ндиайе
10
Грилиш
23
Бету
10
Мак Аллистер
21
Джонс
21
Джонс
10
Мак Аллистер
18
Гакпо
7
Вирц
7
Вирц
18
Гакпо
22
Экитике
9
Исак
9
Исак
22
Экитике
16
Миколенко
24
Алькарас
24
Алькарас
16
Миколенко
7
Ндиайе
20
Диблинг
20
Диблинг
7
Ндиайе
23
Бету
11
Барри
11
Барри
23
Бету
Остались в запасе
Ливерпуль
Эвертон
25
Георгий Мамардашвили
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
3
Ватару Эндо
ОП
73
Рио Нгумоха
ЛВ
Главный тренер
Арне Слот
12
Марк Траверс
ВР
39
Адам Азну
ЛЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
42
Тим Ироегбунам
ЦП
11
Дуайт Макнил
ЛВ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
25
Георгий Мамардашвили
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
3
Ватару Эндо
ОП
73
Рио Нгумоха
ЛВ
Остались в запасе
12
Марк Траверс
ВР
39
Адам Азну
ЛЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
42
Тим Ироегбунам
ЦП
11
Дуайт Макнил
ЛВ
Главный тренер
Арне Слот
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Ливерпуль - Эвертон
2
3
Всего ударов по воротам
11
9
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
5
4
Нарушения
11
10
Офсайды
1
1
Количество передач
475
345
Сейвы
1
1
Точность передач %
85
76
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
9
6
Удары из-за пределов штрафной
2
3
xG (ожидаемые голы)
0.9
0.7
xGP (предотвращенные голы)
-0.82
-0.82
Смотреть прямую трансляцию матча «Ливерпуль» против «Эвертона», 5-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 сентября в 14:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» – «Эвертон»
- Матч можно посмотреть на сайте «Sportcast».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»