19.09.2025, пятница, 22:00
Испания. Примера, 5 тур
Испания. Примера, 5 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
Бетис
Бетис
4-1-3-2
13
Лопес
23
Фирпо
3
Льоренте
4
Натан
2
Бельерин
4
Амрабат
10
Эз Абде
20
Ло Чельсо
7
Антони
9
Эрнандес
8
Форнальс
4-1-3-2
1
Ремиро
2
Арамбуру
19
Субельдия
15
Чалета-Цар
17
Гомес
4
Горротксатеги
14
Кубо
15
Марин
10
Оярсабаль
7
Барренечеа
10
Мендес
3
Льоренте
5
Бартра
5
Бартра
3
Льоренте
23
Фирпо
16
Гомес
16
Гомес
23
Фирпо
8
Форнальс
21
Рока
21
Рока
8
Форнальс
7
Антони
15
Гарсия
15
Гарсия
7
Антони
20
Ло Чельсо
17
Рикельме
17
Рикельме
20
Ло Чельсо
2
Арамбуру
6
Элустондо
6
Элустондо
2
Арамбуру
14
Кубо
24
Сучич
24
Сучич
14
Кубо
7
Барренечеа
18
Солер
18
Солер
7
Барренечеа
15
Марин
23
Захарян
23
Захарян
15
Марин
4
Горротксатеги
11
Гедеш
11
Гедеш
4
Горротксатеги
Остались в запасе
Бетис
Реал Сосьедад
1
Альваро Вальес
ВР
13
Адриан
ВР
12
Анхель Ортис
ПЗ
5
Серджи Альтимира
ЦП
36
Darling Bladi
ЦП
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
6
Луис Авила
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
13
Унаи Марреро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
6
Хон Мартин
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
8
M. Goti Lopez
ЦП
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
7
Хон Каррикабуру
ЦФ
Главный тренер
Серхио Франсиско
Остались в запасе
1
Альваро Вальес
ВР
13
Адриан
ВР
12
Анхель Ортис
ПЗ
5
Серджи Альтимира
ЦП
36
Darling Bladi
ЦП
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
6
Луис Авила
ЦФ
Остались в запасе
13
Унаи Марреро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
6
Хон Мартин
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
8
M. Goti Lopez
ЦП
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
7
Хон Каррикабуру
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Серхио Франсиско
Статистика матча Бетис - Реал Сосьедад
3
7
Всего ударов по воротам
21
11
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
7
Угловые удары
3
5
Нарушения
7
20
Офсайды
0
3
Количество передач
492
481
Сейвы
4
4
Точность передач %
81
80
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
7
4
Удары из пределов штрафной
12
8
Удары из-за пределов штрафной
9
3
xG (ожидаемые голы)
2.1
0.67
Смотреть прямую трансляцию матча «Бетис» против «Реала Сосьедад», 5-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 сентября в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бетис» – «Реал Сосьедад»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»