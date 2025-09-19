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  • «Бетис» – «Реал Сосьедад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 сентября 2025

«Бетис» – «Реал Сосьедад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 сентября 2025

19 сентября 2025, 20:50
1
Бетис
19.09.2025, пятница, 22:00
Испания. Примера, 5 тур
3 : 1
Завершен
Реал Сосьедад
7' К. Эрнандес 49' А. Ремиро (АГ) 69' П. Форнальс
13' Б. Мендес
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
13
Пау Лопес
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
4
Натан
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
(К) ПЗ
10
Эз Абде
ЛВ
4
Софиан Амрабат
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
7
Антони
ПВ
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
19
Игор Субельдия
ЦЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
2
Хон Арамбуру
ПЗ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
10
Микель Оярсабаль
(К) ЛВ
4
Йон Горротксатеги
ОП
15
Пабло Марин
АП
10
Брайс Мендес
ПВ
14
Такефуса Кубо
ПВ
Главный тренер
Серхио Франсиско
Бетис
1
Альваро Вальес
ВР
13
Адриан
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
16
Валентин Гомес
ЦЗ
12
Анхель Ортис
ПЗ
21
Марк Рока
ОП
5
Серджи Альтимира
ЦП
36
Darling Bladi
ЦП
15
Пабло Гарсия
ПВ
17
Родриго Рикельме
ПВ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
6
Луис Авила
ЦФ
Реал Сосьедад
13
Унаи Марреро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
6
Хон Мартин
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
8
M. Goti Lopez
ЦП
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
24
Лука Сучич
ЦП
18
Карлос Солер
ЦП
23
Арсен Захарян
АП
7
Хон Каррикабуру
ЦФ
4-1-3-2
13
Лопес
23
Фирпо
3
Льоренте
4
Натан
2
Бельерин
4
Амрабат
10
Эз Абде
20
Ло Чельсо
7
Антони
9
Эрнандес
8
Форнальс
4-1-3-2
1
Ремиро
2
Арамбуру
19
Субельдия
15
Чалета-Цар
17
Гомес
4
Горротксатеги
14
Кубо
15
Марин
10
Оярсабаль
7
Барренечеа
10
Мендес
3
Льоренте
5
Бартра
5
Бартра
3
Льоренте
23
Фирпо
16
Гомес
16
Гомес
23
Фирпо
8
Форнальс
21
Рока
21
Рока
8
Форнальс
7
Антони
15
Гарсия
15
Гарсия
7
Антони
20
Ло Чельсо
17
Рикельме
17
Рикельме
20
Ло Чельсо
2
Арамбуру
6
Элустондо
6
Элустондо
2
Арамбуру
14
Кубо
24
Сучич
24
Сучич
14
Кубо
7
Барренечеа
18
Солер
18
Солер
7
Барренечеа
15
Марин
23
Захарян
23
Захарян
15
Марин
4
Горротксатеги
11
Гедеш
11
Гедеш
4
Горротксатеги
Остались в запасе
Бетис
Реал Сосьедад
1
Альваро Вальес
ВР
13
Адриан
ВР
12
Анхель Ортис
ПЗ
5
Серджи Альтимира
ЦП
36
Darling Bladi
ЦП
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
6
Луис Авила
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
13
Унаи Марреро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
6
Хон Мартин
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
8
M. Goti Lopez
ЦП
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
7
Хон Каррикабуру
ЦФ
Главный тренер
Серхио Франсиско
Остались в запасе
1
Альваро Вальес
ВР
13
Адриан
ВР
12
Анхель Ортис
ПЗ
5
Серджи Альтимира
ЦП
36
Darling Bladi
ЦП
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
6
Луис Авила
ЦФ
Остались в запасе
13
Унаи Марреро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
6
Хон Мартин
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
8
M. Goti Lopez
ЦП
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
7
Хон Каррикабуру
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Серхио Франсиско
Статистика матча Бетис - Реал Сосьедад
3
7
Всего ударов по воротам
21
11
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
7
Угловые удары
3
5
Нарушения
7
20
Офсайды
0
3
Количество передач
492
481
Сейвы
4
4
Точность передач %
81
80
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
7
4
Удары из пределов штрафной
12
8
Удары из-за пределов штрафной
9
3
xG (ожидаемые голы)
2.1
0.67

Смотреть прямую трансляцию матча «Бетис» против «Реала Сосьедад», 5-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 сентября в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бетис» – «Реал Сосьедад»

«Бетис» – «Реал Сосьедад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Реал Сосьедад Бетис
Комментарии (1)
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nikki22
1758315402
захарян такое ...
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