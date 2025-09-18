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  • «Ньюкасл» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 сентября 2025

«Ньюкасл» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 сентября 2025

18 сентября 2025, 20:50
Ньюкасл
18.09.2025, четверг, 22:00
Лига чемпионов, 1 тур
1 : 2
Завершен
Барселона
90' Э. Гордон
58' М. Рэшфорд 67' М. Рэшфорд
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
1
Ник Поуп
ВР
2
Валентино Ливраменто
ЛЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
19
Энтони Эланга
ЛВ
17
Энтони Гордон
ЛВ
7
Жоэлинтон
ЦП
16
Сандро Тонали
ЦП
39
Бруно Гимарайнс
ЦП
11
Харви Барнс
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Барселона
1
Жоан Гарсия
ВР
18
Жерар Мартин
ЛЗ
5
Пау Кубарси
ЦЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
23
Жюль Кунде
ПЗ
21
Френки де Йонг
ЦП
8
Педри
ЦП
9
Маркус Рэшфорд
ЦП
7
Фермин Лопес
ЦП
11
Рафинья
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Ньюкасл
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
31
Макс Томпсон
ВР
3
Алекс Мерфи
ЦЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
4
Свен Ботман
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
3
Льюис Холл
ЦП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
67
Льюис Майли
АП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
27
Ник Вольтемаде
ЦФ
10
Вильям Осула
ЦФ
Барселона
31
Диего Кочен
ВР
13
Войцех Щесны
ВР
21
Жофре Торрентс
ЛЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
6
Марк Касадо
ОП
22
Марк Берналь
ОП
20
Дани Ольмо
АП
9
Ферран Торрес
ПВ
19
Руни Барджи
ПВ
77
Тони Фернандес
ПВ
4-3-2-1
1
Поуп
2
Ливраменто
33
Берн
5
Шер
2
Триппьер
7
Жоэлинтон
16
Тонали
39
Гимарайнс
17
Гордон
19
Эланга
11
Барнс
4-4-1-1
1
Гарсия
23
Кунде
5
Кубарси
33
Араухо
18
Мартин
8
Педри
9
Рэшфорд
7
Лопес
21
де Йонг
11
Рафинья
9
Левандовски
7
Жоэлинтон
23
Мерфи
23
Мерфи
7
Жоэлинтон
11
Барнс
27
Вольтемаде
27
Вольтемаде
11
Барнс
5
Шер
12
Тиав
12
Тиав
5
Шер
2
Триппьер
4
Ботман
4
Ботман
2
Триппьер
19
Эланга
28
Уиллок
28
Уиллок
19
Эланга
7
Лопес
6
Касадо
6
Касадо
7
Лопес
9
Левандовски
9
Торрес
9
Торрес
9
Левандовски
18
Мартин
24
Гарсия
24
Гарсия
18
Мартин
5
Кубарси
15
Кристенсен
15
Кристенсен
5
Кубарси
9
Рэшфорд
20
Ольмо
20
Ольмо
9
Рэшфорд
Остались в запасе
Ньюкасл
Барселона
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
31
Макс Томпсон
ВР
3
Алекс Мерфи
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
3
Льюис Холл
ЦП
67
Льюис Майли
АП
10
Вильям Осула
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
19
Руни Барджи
ПВ
31
Диего Кочен
ВР
13
Войцех Щесны
ВР
21
Жофре Торрентс
ЛЗ
22
Марк Берналь
ОП
77
Тони Фернандес
ПВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Остались в запасе
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
31
Макс Томпсон
ВР
3
Алекс Мерфи
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
3
Льюис Холл
ЦП
67
Льюис Майли
АП
10
Вильям Осула
ЦФ
Остались в запасе
19
Руни Барджи
ПВ
31
Диего Кочен
ВР
13
Войцех Щесны
ВР
21
Жофре Торрентс
ЛЗ
22
Марк Берналь
ОП
77
Тони Фернандес
ПВ
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Статистика матча Ньюкасл - Барселона
2
4
Всего ударов по воротам
9
19
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
6
4
Нарушения
11
12
Офсайды
3
0
Количество передач
283
537
Сейвы
3
5
Точность передач %
72
85
Удары мимо ворот
1
8
Блокированные удары
2
6
Удары из пределов штрафной
6
14
Удары из-за пределов штрафной
3
5
xG (ожидаемые голы)
1.27
1.29

Смотреть прямую трансляцию матча «Ньюкасл» против «Барселоны», 1 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 сентября в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ньюкасл» – «Барселона»

«Ньюкасл» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Барселона Ньюкасл
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