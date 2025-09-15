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  • «Черноморец» – «Чайка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2025

«Черноморец» – «Чайка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2025

15 сентября 2025, 17:50
Черноморец
15.09.2025, понедельник, 19:00
Россия. PARI Первая лига, 10 тур
4 : 1
Завершен
Чайка
12' А. Антонов (П) 48' Е. Тоневицкий 74' З. Плиев 78' И. Родионов
51' Р. Червяков
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
13
Максим Матюша
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
81
Евгений Тоневицкий
ЦЗ
11
Олег Николаев
ЛВ
13
Станислав Пузанов
ЛВ
5
Кирилл Морозов
ОП
6
Заур Тарба
ЦП
10
Илья Жигулев
ЦП
7
Антон Антонов
ЦП
44
Илья Кухарчук
ПВ
25
Владислав Ложкин
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Чайка
1
Семен Фадеев
ВР
23
Дмитрий Иванников
ЛЗ
23
Богдан Рогочий
ЦЗ
17
Дмитрий Каптилович
ЦЗ
66
Юрий Петин
ПЗ
55
Вадим Гапеев
ЛВ
91
Даниил Столяров
ОП
7
Абдулло Джебов
ЦП
70
Руслан Червяков
ПВ
25
Егор Гуляев
ПВ
77
Станислав Библик
ЦФ
Черноморец
1
Михаил Штепа
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
96
Кирилл Помешкин
ЦП
5
Антон Крачковский
ЦП
18
Илья Родионов
АП
48
Иван Сутугин
АП
18
Даниил Гурченко
ПВ
9
Саид Алиев
ЦФ
11
Тимур Аликберов
ЦФ
Чайка
96
Иван Сорочинский
ВР
61
Матвей Ужгин
ЦЗ
24
Николай Придава
ЦЗ
27
Артем Крутовских
ЦЗ
88
Иван Маркелов
ЛВ
17
Антон Гурылев
ЛВ
38
Станислав Топинка
ОП
59
Арсений Гердт
АП
83
Николай Ищенко
ЦФ
87
Арсений Филев
ЦФ
2-1-3-3-1
13
Матюша
3
Плиев
81
Тоневицкий
5
Морозов
6
Тарба
10
Жигулев
7
Антонов
13
Пузанов
11
Николаев
44
Кухарчук
25
Ложкин
4-1-1-3-1
1
Фадеев
66
Петин
23
Рогочий
17
Каптилович
23
Иванников
91
Столяров
7
Джебов
25
Гуляев
70
Червяков
55
Гапеев
77
Библик
25
Ложкин
96
Помешкин
96
Помешкин
25
Ложкин
Помешкин
18
Родионов
18
Родионов
Помешкин
11
Николаев
48
Сутугин
48
Сутугин
11
Николаев
10
Жигулев
18
Гурченко
18
Гурченко
10
Жигулев
44
Кухарчук
9
Алиев
9
Алиев
44
Кухарчук
23
Иванников
88
Маркелов
88
Маркелов
23
Иванников
25
Гуляев
83
Ищенко
83
Ищенко
25
Гуляев
77
Библик
87
Филев
87
Филев
77
Библик
Остались в запасе
Черноморец
Чайка
1
Михаил Штепа
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
5
Антон Крачковский
ЦП
11
Тимур Аликберов
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
96
Иван Сорочинский
ВР
61
Матвей Ужгин
ЦЗ
24
Николай Придава
ЦЗ
27
Артем Крутовских
ЦЗ
38
Станислав Топинка
ОП
59
Арсений Гердт
АП
17
Антон Гурылев
ЛВ
Остались в запасе
1
Михаил Штепа
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
5
Антон Крачковский
ЦП
11
Тимур Аликберов
ЦФ
Остались в запасе
96
Иван Сорочинский
ВР
61
Матвей Ужгин
ЦЗ
24
Николай Придава
ЦЗ
27
Артем Крутовских
ЦЗ
38
Станислав Топинка
ОП
59
Арсений Гердт
АП
17
Антон Гурылев
ЛВ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Статистика матча Черноморец - Чайка
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Черноморец» против «Чайки», 10-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 сентября в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Черноморец» – «Чайка»

«Черноморец» – «Чайка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Чайка Черноморец
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