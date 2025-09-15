15.09.2025, понедельник, 19:00
Россия. PARI Первая лига, 10 тур
Россия. PARI Первая лига, 10 тур
4 : 1
Завершен
Составы команд
Черноморец
Черноморец
2-1-3-3-1
13
Матюша
3
Плиев
81
Тоневицкий
5
Морозов
6
Тарба
10
Жигулев
7
Антонов
13
Пузанов
11
Николаев
44
Кухарчук
25
Ложкин
4-1-1-3-1
1
Фадеев
66
Петин
23
Рогочий
17
Каптилович
23
Иванников
91
Столяров
7
Джебов
25
Гуляев
70
Червяков
55
Гапеев
77
Библик
25
Ложкин
96
Помешкин
96
Помешкин
25
Ложкин
Помешкин
18
Родионов
18
Родионов
Помешкин
11
Николаев
48
Сутугин
48
Сутугин
11
Николаев
10
Жигулев
18
Гурченко
18
Гурченко
10
Жигулев
44
Кухарчук
9
Алиев
9
Алиев
44
Кухарчук
23
Иванников
88
Маркелов
88
Маркелов
23
Иванников
25
Гуляев
83
Ищенко
83
Ищенко
25
Гуляев
77
Библик
87
Филев
87
Филев
77
Библик
Остались в запасе
Черноморец
Чайка
1
Михаил Штепа
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
5
Антон Крачковский
ЦП
11
Тимур Аликберов
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
96
Иван Сорочинский
ВР
61
Матвей Ужгин
ЦЗ
24
Николай Придава
ЦЗ
27
Артем Крутовских
ЦЗ
38
Станислав Топинка
ОП
59
Арсений Гердт
АП
17
Антон Гурылев
ЛВ
Остались в запасе
1
Михаил Штепа
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
5
Антон Крачковский
ЦП
11
Тимур Аликберов
ЦФ
Остались в запасе
96
Иван Сорочинский
ВР
61
Матвей Ужгин
ЦЗ
24
Николай Придава
ЦЗ
27
Артем Крутовских
ЦЗ
38
Станислав Топинка
ОП
59
Арсений Гердт
АП
17
Антон Гурылев
ЛВ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Статистика матча Черноморец - Чайка
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Черноморец» против «Чайки», 10-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 сентября в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Черноморец» – «Чайка»
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Источник: «Бомбардир»