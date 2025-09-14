14.09.2025, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 3 тур
Италия. Серия А, 3 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Милан
Милан
4-4-1-1
16
Меньян
2
Эступиньян
46
Габбиа
31
Павлович
23
Томори
14
Модрич
12
Рабьо
20
Лофтус-Чик
24
Фофана
56
Салемакерс
29
Хименес
3-3-2-2
1
Скорупски
26
Лукуми
14
Хеггем
22
Ликояннис
19
Фройлер
19
Фергюсон
80
Фаббиан
20
Цортеа
28
Камбьяги
9
Кастро
7
Орсолини
16
Меньян
1
Террачиано
1
Террачиано
16
Меньян
31
Павлович
5
Де Винтер
5
Де Винтер
31
Павлович
24
Фофана
21
Риччи
21
Риччи
24
Фофана
20
Лофтус-Чик
11
Пулишич
11
Пулишич
20
Лофтус-Чик
29
Хименес
28
Нкунку
28
Нкунку
29
Хименес
22
Ликояннис
33
Миранда
33
Миранда
22
Ликояннис
28
Камбьяги
11
Роу
11
Роу
28
Камбьяги
80
Фаббиан
10
Бернардески
10
Бернардески
80
Фаббиан
7
Орсолини
21
Одгор
21
Одгор
7
Орсолини
9
Кастро
27
Даллинга
27
Даллинга
9
Кастро
Остались в запасе
Милан
Болонья
37
Маттео Питтарелла
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
19
Давид Одогу
ЦЗ
13
Закари Атекаме
ПЗ
25
Cheveyo Mul
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
1
Федерико Равалья
ВР
72
Ukko Happonen
ВР
5
Bodin Tomašević
ЦЗ
41
Мартин Витик
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
6
Никола Моро
ЦП
25
Бенха Домингес
ЛВ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
37
Маттео Питтарелла
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
19
Давид Одогу
ЦЗ
13
Закари Атекаме
ПЗ
25
Cheveyo Mul
ЦФ
Остались в запасе
1
Федерико Равалья
ВР
72
Ukko Happonen
ВР
5
Bodin Tomašević
ЦЗ
41
Мартин Витик
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
6
Никола Моро
ЦП
25
Бенха Домингес
ЛВ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Милан - Болонья
3
1
2
Всего ударов по воротам
14
5
Удары в створ
3
0
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
7
4
Нарушения
17
16
Офсайды
2
1
Количество передач
336
521
Сейвы
0
2
Точность передач %
85
86
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
10
3
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
1
0.17
xGP (предотвращенные голы)
0.11
0.11
Смотреть прямую трансляцию матча «Милан» против «Болоньи», 3-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 сентября в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Милан» – «Болонья»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»