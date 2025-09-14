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  • «Милан» – «Болонья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2025

«Милан» – «Болонья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2025

14 сентября 2025, 20:35
Милан
14.09.2025, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 3 тур
1 : 0
Завершен
Болонья
61' Л. Модрич
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
16
Майк Меньян
(К) ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
14
Лука Модрич
ЦП
24
Юссуф Фофана
ЦП
12
Адриан Рабьо
ЦП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
29
Сантьяго Хименес
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
26
Джон Лукуми
ЦЗ
14
Торбьорн Хеггем
ЦЗ
28
Николо Камбьяги
ЛВ
19
Ремо Фройлер
ЦП
19
Льюис Фергюсон
(К) ЦП
80
Джованни Фаббиан
ЦП
20
Надир Цортеа
ПВ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
9
Сантьяго Кастро
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Милан
1
Пьетро Террачиано
ВР
37
Маттео Питтарелла
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
19
Давид Одогу
ЦЗ
5
Кони Де Винтер
ЦЗ
13
Закари Атекаме
ПЗ
21
Самуэле Риччи
ЦП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
25
Cheveyo Mul
ЦФ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
Болонья
1
Федерико Равалья
ВР
72
Ukko Happonen
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
5
Bodin Tomašević
ЦЗ
41
Мартин Витик
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
25
Бенха Домингес
ЛВ
11
Джон Роу
ЛВ
6
Никола Моро
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
21
Йенс Одгор
ЦФ
27
Тейс Даллинга
ЦФ
4-4-1-1
16
Меньян
2
Эступиньян
46
Габбиа
31
Павлович
23
Томори
14
Модрич
12
Рабьо
20
Лофтус-Чик
24
Фофана
56
Салемакерс
29
Хименес
3-3-2-2
1
Скорупски
26
Лукуми
14
Хеггем
22
Ликояннис
19
Фройлер
19
Фергюсон
80
Фаббиан
20
Цортеа
28
Камбьяги
9
Кастро
7
Орсолини
16
Меньян
1
Террачиано
1
Террачиано
16
Меньян
31
Павлович
5
Де Винтер
5
Де Винтер
31
Павлович
24
Фофана
21
Риччи
21
Риччи
24
Фофана
20
Лофтус-Чик
11
Пулишич
11
Пулишич
20
Лофтус-Чик
29
Хименес
28
Нкунку
28
Нкунку
29
Хименес
22
Ликояннис
33
Миранда
33
Миранда
22
Ликояннис
28
Камбьяги
11
Роу
11
Роу
28
Камбьяги
80
Фаббиан
10
Бернардески
10
Бернардески
80
Фаббиан
7
Орсолини
21
Одгор
21
Одгор
7
Орсолини
9
Кастро
27
Даллинга
27
Даллинга
9
Кастро
Остались в запасе
Милан
Болонья
37
Маттео Питтарелла
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
19
Давид Одогу
ЦЗ
13
Закари Атекаме
ПЗ
25
Cheveyo Mul
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
1
Федерико Равалья
ВР
72
Ukko Happonen
ВР
5
Bodin Tomašević
ЦЗ
41
Мартин Витик
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
6
Никола Моро
ЦП
25
Бенха Домингес
ЛВ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
37
Маттео Питтарелла
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
19
Давид Одогу
ЦЗ
13
Закари Атекаме
ПЗ
25
Cheveyo Mul
ЦФ
Остались в запасе
1
Федерико Равалья
ВР
72
Ukko Happonen
ВР
5
Bodin Tomašević
ЦЗ
41
Мартин Витик
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
6
Никола Моро
ЦП
25
Бенха Домингес
ЛВ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Милан - Болонья
3
1
2
Всего ударов по воротам
14
5
Удары в створ
3
0
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
7
4
Нарушения
17
16
Офсайды
2
1
Количество передач
336
521
Сейвы
0
2
Точность передач %
85
86
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
10
3
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
1
0.17
xGP (предотвращенные голы)
0.11
0.11

Смотреть прямую трансляцию матча «Милан» против «Болоньи», 3-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 сентября в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Милан» – «Болонья»

«Милан» – «Болонья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Болонья Милан
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