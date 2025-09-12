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  • «Торпедо» – «Волга»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 сентября 2025

«Торпедо» – «Волга»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 сентября 2025

12 сентября 2025, 17:50
Торпедо
12.09.2025, пятница, 19:00
Россия. PARI Первая лига, 10 тур
2 : 3
Завершен
Волга
32' А. Юшин 83' А. Каштанов (П)
76' Е. Воронин 79' Д. Каменщиков 90+3' Д. Новиков
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
25
Ростислав Солдатенко
ВР
90
Боян Роганович
ЛЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
84
Вадим Чурилов
ПЗ
97
Марио Чурич
ОП
27
Александр Орехов
ЦП
21
Артур Галоян
АП
7
Александр Юшин
ПВ
23
Кирилл Данилин
ПВ
9
Александр Чупаев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Жуков
Волга
1
Алексей Кеняйкин
ВР
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
4
Камиль Ибрагимов
ЦЗ
15
Дэвид Кокоев
ЦЗ
10
Руслан Шагиахметов
ОП
6
Михаил Умников
ЦП
8
Денис Рахманов
ПВ
37
Евгений Воронин
ПВ
9
Дмитрий Каменщиков
ЦФ
7
Артур Мурза
ЦФ
48
Георгий Уридия
ЦФ
Главный тренер
Михаил Белов
Торпедо
23
Егор Бабурин
ВР
95
Михаил Волков
ВР
14
Егор Бурхин
ЛЗ
5
Данил Степанов
ЛЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
11
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
5
Владимир Москвичев
ОП
90
Александр Ломакин
ЦП
79
Алексей Каштанов
ЦФ
7
Душан Бакич
ЦФ
73
Владислав Шитов
ЦФ
Волга
86
Владимир Шайхутдинов
ВР
27
Кирилл Ларионов
ЛЗ
20
Константин Ковалев
ПЗ
52
Евгений Пшенников
ЛВ
22
Дмитрий Рахманов
АП
28
Данил Новиков
ЦФ
19
Владислав Руденко
ЦФ
14
Владислав Яковлев
ЦФ
4-1-1-3-1
25
Солдатенко
90
Роганович
4
Бородин
3
Иваньков
84
Чурилов
97
Чурич
27
Орехов
7
Юшин
21
Галоян
23
Данилин
9
Чупаев
3-1-1-2-3
1
Кеняйкин
4
Ибрагимов
15
Кокоев
3
Красильниченко
10
Шагиахметов
6
Умников
37
Воронин
8
Рахманов
48
Уридия
7
Мурза
9
Каменщиков
84
Чурилов
22
Кожемякин
22
Кожемякин
84
Чурилов
97
Чурич
5
Москвичев
5
Москвичев
97
Чурич
7
Юшин
90
Ломакин
90
Ломакин
7
Юшин
21
Галоян
11
Алыкулов
11
Алыкулов
21
Галоян
9
Чупаев
79
Каштанов
79
Каштанов
9
Чупаев
9
Каменщиков
22
Рахманов
22
Рахманов
9
Каменщиков
48
Уридия
52
Пшенников
52
Пшенников
48
Уридия
7
Мурза
28
Новиков
28
Новиков
7
Мурза
10
Шагиахметов
19
Руденко
19
Руденко
10
Шагиахметов
Остались в запасе
Торпедо
Волга
23
Егор Бабурин
ВР
95
Михаил Волков
ВР
14
Егор Бурхин
ЛЗ
5
Данил Степанов
ЛЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
7
Душан Бакич
ЦФ
73
Владислав Шитов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Жуков
86
Владимир Шайхутдинов
ВР
27
Кирилл Ларионов
ЛЗ
20
Константин Ковалев
ПЗ
14
Владислав Яковлев
ЦФ
Главный тренер
Михаил Белов
Остались в запасе
23
Егор Бабурин
ВР
95
Михаил Волков
ВР
14
Егор Бурхин
ЛЗ
5
Данил Степанов
ЛЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
7
Душан Бакич
ЦФ
73
Владислав Шитов
ЦФ
Остались в запасе
86
Владимир Шайхутдинов
ВР
27
Кирилл Ларионов
ЛЗ
20
Константин Ковалев
ПЗ
14
Владислав Яковлев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Жуков
Главный тренер
Михаил Белов
Статистика матча Торпедо - Волга
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Торпедо» против «Волги», 10-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 сентября в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Торпедо» – «Волга»

«Торпедо» – «Волга»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Волга Торпедо
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