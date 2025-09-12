12.09.2025, пятница, 19:00
Россия. PARI Первая лига, 10 тур
Россия. PARI Первая лига, 10 тур
2 : 3
Завершен
Составы команд
Торпедо
Торпедо
4-1-1-3-1
25
Солдатенко
90
Роганович
4
Бородин
3
Иваньков
84
Чурилов
97
Чурич
27
Орехов
7
Юшин
21
Галоян
23
Данилин
9
Чупаев
3-1-1-2-3
1
Кеняйкин
4
Ибрагимов
15
Кокоев
3
Красильниченко
10
Шагиахметов
6
Умников
37
Воронин
8
Рахманов
48
Уридия
7
Мурза
9
Каменщиков
84
Чурилов
22
Кожемякин
22
Кожемякин
84
Чурилов
97
Чурич
5
Москвичев
5
Москвичев
97
Чурич
7
Юшин
90
Ломакин
90
Ломакин
7
Юшин
21
Галоян
11
Алыкулов
11
Алыкулов
21
Галоян
9
Чупаев
79
Каштанов
79
Каштанов
9
Чупаев
9
Каменщиков
22
Рахманов
22
Рахманов
9
Каменщиков
48
Уридия
52
Пшенников
52
Пшенников
48
Уридия
7
Мурза
28
Новиков
28
Новиков
7
Мурза
10
Шагиахметов
19
Руденко
19
Руденко
10
Шагиахметов
Остались в запасе
Торпедо
Волга
23
Егор Бабурин
ВР
95
Михаил Волков
ВР
14
Егор Бурхин
ЛЗ
5
Данил Степанов
ЛЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
7
Душан Бакич
ЦФ
73
Владислав Шитов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Жуков
86
Владимир Шайхутдинов
ВР
27
Кирилл Ларионов
ЛЗ
20
Константин Ковалев
ПЗ
14
Владислав Яковлев
ЦФ
Главный тренер
Михаил Белов
Остались в запасе
23
Егор Бабурин
ВР
95
Михаил Волков
ВР
14
Егор Бурхин
ЛЗ
5
Данил Степанов
ЛЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
7
Душан Бакич
ЦФ
73
Владислав Шитов
ЦФ
Остались в запасе
86
Владимир Шайхутдинов
ВР
27
Кирилл Ларионов
ЛЗ
20
Константин Ковалев
ПЗ
14
Владислав Яковлев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Жуков
Главный тренер
Михаил Белов
Статистика матча Торпедо - Волга
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Торпедо» против «Волги», 10-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 сентября в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Торпедо» – «Волга»
- Матч можно посмотреть в сервисе «VK Видео».
- Также игру будет транслировать «FONBET».
Источник: «Бомбардир»