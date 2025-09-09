09.09.2025, вторник, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа K, 6 тур
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа K, 6 тур
0 : 5
Завершен
Составы команд
Сербия
Сербия
4-4-1-1
1
Петрович
16
Эракович
4
Миленкович
3
Павлович
2
Неделькович
5
Максимович
22
Лукич
14
Живкович
17
Илич
14
Бирманчевич
23
Влахович
4-1-3-2
1
Пикфорд
2
Ливраменто
5
Конса
6
Гехи
24
Джеймс
4
Райс
17
Мадуэке
8
Андерсон
11
Гордон
9
Кейн
17
Роджерс
14
Живкович
13
Велькович
13
Велькович
14
Живкович
17
Илич
21
Самарджич
21
Самарджич
17
Илич
14
Бирманчевич
11
Костич
11
Костич
14
Бирманчевич
2
Неделькович
8
Йович
8
Йович
2
Неделькович
23
Влахович
9
Митрович
9
Митрович
23
Влахович
24
Джеймс
16
Спенс
16
Спенс
24
Джеймс
4
Райс
8
Хендерсон
8
Хендерсон
4
Райс
11
Гордон
11
Рэшфорд
11
Рэшфорд
11
Гордон
17
Мадуэке
20
Боуэн
20
Боуэн
17
Мадуэке
9
Кейн
19
Уоткинс
19
Уоткинс
9
Кейн
Остались в запасе
Сербия
Англия
1
Драган Росич
ВР
12
Велько Илич
ВР
15
Срджан Бабич
ЦЗ
19
Урош Рачич
ОП
6
Неманья Гудель
ЦП
23
Александар Катай
ЛВ
18
Никола Штулич
ЦФ
Главный тренер
Драган Стойкович
13
Дин Хендерсон
ВР
13
Джеймс Траффорд
ВР
4
Джарел Куанса
ЦЗ
15
Дэн Берн
ЦЗ
20
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
18
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
21
Эберечи Эзе
АП
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
1
Драган Росич
ВР
12
Велько Илич
ВР
15
Срджан Бабич
ЦЗ
19
Урош Рачич
ОП
6
Неманья Гудель
ЦП
23
Александар Катай
ЛВ
18
Никола Штулич
ЦФ
Остались в запасе
13
Дин Хендерсон
ВР
13
Джеймс Траффорд
ВР
4
Джарел Куанса
ЦЗ
15
Дэн Берн
ЦЗ
20
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
18
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
21
Эберечи Эзе
АП
Главный тренер
Драган Стойкович
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Сербия - Англия
1
1
1
Всего ударов по воротам
3
24
Удары в створ
0
12
Владение мячом %
30
70
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
2
6
Нарушения
11
10
Офсайды
1
2
Количество передач
253
588
Сейвы
7
0
Точность передач %
80
91
Удары мимо ворот
1
4
Блокированные удары
2
8
Удары из пределов штрафной
2
16
Удары из-за пределов штрафной
1
8
xG (ожидаемые голы)
0.02
3.56
Смотреть прямую трансляцию матча Сербия против Англии, 6-й тур Отборочных матчей к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 сентября в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Сербия – Англия
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
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Источник: «Бомбардир»