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  • «Урал» – «Нефтехимик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2025

«Урал» – «Нефтехимик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2025

8 сентября 2025, 15:50
Урал
08.09.2025, понедельник, 17:00
Россия. PARI Первая лига, 9 тур
1 : 1
Завершен
Нефтехимик
7' Р. Акбашев
44' Н. Толстопятов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
57
Александр Селихов
ВР
14
Егор Мосин
ЛЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
16
Итало
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
22
Лео Кордейро
ЦП
99
Роман Акбашев
ЦП
97
Илья Ишков
АП
10
Мартин Секулич
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
Нефтехимик
15
Тимофей Кашинцев
ВР
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
15
Дмитрий Шадринцев
ЦЗ
12
Максим Ширяев
ЦЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
7
Андрей Никитин
ЛВ
7
Султан Джамилов
ЛВ
17
Давид Кокоев
ЦП
6
Даниил Родин
ЦП
8
Данила Сухомлинов
АП
11
Рашид Магомедов
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Урал
1
Михаил Опарин
ВР
71
Алексей Мамин
ВР
83
Radmir Khaynetskiy
ЦЗ
59
Евгений Харин
ЛВ
8
Тимур Аюпов
ОП
74
Дмитрий Киселев
ЦП
31
Максим Сергеев
ЦП
18
Никита Морозов
АП
79
Алексей Каштанов
ЦФ
20
Евгений Марков
ЦФ
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
97
Матвей Филиповский
ЦЗ
8
Гиорги Кантария
ОП
25
Марат Ситдиков
ЦП
27
Арсений Будылин
ЦП
23
Денис Михайлов
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
14
Ислам Машуков
ЦФ
3-3-2-1-1
57
Селихов
2
Бегич
16
Итало
46
Мамин
14
Мосин
6
Сунгатулин
34
Маргасов
22
Кордейро
99
Акбашев
97
Ишков
10
Секулич
4-2-3-1
15
Кашинцев
17
Валиахметов
15
Шадринцев
12
Ширяев
65
Толстопятов
17
Кокоев
6
Родин
7
Никитин
8
Сухомлинов
7
Джамилов
11
Магомедов
6
Сунгатулин
18
Морозов
18
Морозов
6
Сунгатулин
16
Итало
59
Харин
59
Харин
16
Итало
10
Секулич
79
Каштанов
79
Каштанов
10
Секулич
14
Мосин
20
Марков
20
Марков
14
Мосин
6
Родин
8
Кантария
8
Кантария
6
Родин
7
Никитин
25
Ситдиков
25
Ситдиков
7
Никитин
17
Кокоев
7
Шильцов
7
Шильцов
17
Кокоев
Остались в запасе
Урал
Нефтехимик
1
Михаил Опарин
ВР
71
Алексей Мамин
ВР
83
Radmir Khaynetskiy
ЦЗ
8
Тимур Аюпов
ОП
74
Дмитрий Киселев
ЦП
31
Максим Сергеев
ЦП
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
1
Андрей Голубев
ВР
97
Матвей Филиповский
ЦЗ
27
Арсений Будылин
ЦП
23
Денис Михайлов
ЦП
14
Ислам Машуков
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Остались в запасе
1
Михаил Опарин
ВР
71
Алексей Мамин
ВР
83
Radmir Khaynetskiy
ЦЗ
8
Тимур Аюпов
ОП
74
Дмитрий Киселев
ЦП
31
Максим Сергеев
ЦП
Остались в запасе
1
Андрей Голубев
ВР
97
Матвей Филиповский
ЦЗ
27
Арсений Будылин
ЦП
23
Денис Михайлов
ЦП
14
Ислам Машуков
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
Главный тренер
Кирилл Новиков
Статистика матча Урал - Нефтехимик
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Урал» против «Нефтехимика», 9-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 сентября в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Урал»«Нефтехимик»

«Урал» – «Нефтехимик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Нефтехимик Урал
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