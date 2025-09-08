08.09.2025, понедельник, 17:00
Россия. PARI Первая лига, 9 тур
Россия. PARI Первая лига, 9 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Урал
Урал
3-3-2-1-1
57
Селихов
2
Бегич
16
Итало
46
Мамин
14
Мосин
6
Сунгатулин
34
Маргасов
22
Кордейро
99
Акбашев
97
Ишков
10
Секулич
4-2-3-1
15
Кашинцев
17
Валиахметов
15
Шадринцев
12
Ширяев
65
Толстопятов
17
Кокоев
6
Родин
7
Никитин
8
Сухомлинов
7
Джамилов
11
Магомедов
6
Сунгатулин
18
Морозов
18
Морозов
6
Сунгатулин
16
Итало
59
Харин
59
Харин
16
Итало
10
Секулич
79
Каштанов
79
Каштанов
10
Секулич
14
Мосин
20
Марков
20
Марков
14
Мосин
6
Родин
8
Кантария
8
Кантария
6
Родин
7
Никитин
25
Ситдиков
25
Ситдиков
7
Никитин
17
Кокоев
7
Шильцов
7
Шильцов
17
Кокоев
Остались в запасе
Урал
Нефтехимик
1
Михаил Опарин
ВР
71
Алексей Мамин
ВР
83
Radmir Khaynetskiy
ЦЗ
8
Тимур Аюпов
ОП
74
Дмитрий Киселев
ЦП
31
Максим Сергеев
ЦП
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
1
Андрей Голубев
ВР
97
Матвей Филиповский
ЦЗ
27
Арсений Будылин
ЦП
23
Денис Михайлов
ЦП
14
Ислам Машуков
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Остались в запасе
1
Михаил Опарин
ВР
71
Алексей Мамин
ВР
83
Radmir Khaynetskiy
ЦЗ
8
Тимур Аюпов
ОП
74
Дмитрий Киселев
ЦП
31
Максим Сергеев
ЦП
Остались в запасе
1
Андрей Голубев
ВР
97
Матвей Филиповский
ЦЗ
27
Арсений Будылин
ЦП
23
Денис Михайлов
ЦП
14
Ислам Машуков
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
Главный тренер
Кирилл Новиков
Статистика матча Урал - Нефтехимик
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Урал» против «Нефтехимика», 9-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 сентября в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Урал» – «Нефтехимик»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»