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  • «Бетис» – «Алавес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 августа 2025

«Бетис» – «Алавес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 августа 2025

22 августа 2025, 21:20
Бетис
22.08.2025, пятница, 22:30
Испания. Примера, 2 тур
1 : 0
Завершен
Алавес
16' Д. Ло Чельсо
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
13
Пау Лопес
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
5
Марк Бартра
(К) ЦЗ
4
Натан
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
5
Серджи Альтимира
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
17
Родриго Рикельме
ПВ
24
Айтор Руйбаль
ПВ
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
33
Виктор Парада
ЛЗ
24
Факундо Гарсес
ЦЗ
14
Науэль Теналья
ПЗ
8
Антонио Бланко
(К) ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
19
Пабло Ибаньес
ЦП
18
Хон Гуриди
ЦП
7
Карлос Висенте
ПВ
11
Тони Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Бетис
1
Альваро Вальес
ВР
13
Адриан
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
16
Валентин Гомес
ЦЗ
12
Анхель Ортис
ПЗ
50
Ivan Corralejo
ЦП
17
Mawuli Mensah
ЦП
28
Дани Перес
АП
15
Пабло Гарсия
ПВ
6
Луис Авила
ЦФ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Алавес
31
Грегуар Свидерски
ВР
1
Рауль Фернандес
ВР
24
Мусса Диарра
ЛЗ
3
Юссеф Энрикес
ЛЗ
21
Абде Реббах
ЛВ
23
Карлос Бенавидес
ОП
28
Lander Pinillos
ЦП
30
Калебе
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
9
Мариано Диас
ЦФ
4-1-3-2
13
Лопес
23
Фирпо
5
Бартра
4
Натан
2
Бельерин
5
Альтимира
8
Форнальс
20
Ло Чельсо
24
Руйбаль
9
Эрнандес
17
Рикельме
4-4-1-1
1
Сивера
14
Теналья
17
Кастро
24
Гарсес
33
Парада
10
Аленья
19
Ибаньес
18
Гуриди
8
Бланко
7
Висенте
11
Мартинес
23
Фирпо
13
Родригес
13
Родригес
23
Фирпо
20
Ло Чельсо
16
Гомес
16
Гомес
20
Ло Чельсо
17
Рикельме
15
Гарсия
15
Гарсия
17
Рикельме
9
Эрнандес
94
Бакамбу
94
Бакамбу
9
Эрнандес
8
Бланко
28
28
8
Бланко
33
Парада
30
Калебе
30
Калебе
33
Парада
19
Ибаньес
6
Гевара
6
Гевара
19
Ибаньес
18
Гуриди
21
Реббах
21
Реббах
18
Гуриди
11
Мартинес
9
Диас
9
Диас
11
Мартинес
Остались в запасе
Бетис
Алавес
1
Альваро Вальес
ВР
13
Адриан
ВР
12
Анхель Ортис
ПЗ
50
Ivan Corralejo
ЦП
17
Mawuli Mensah
ЦП
28
Дани Перес
АП
6
Луис Авила
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
31
Грегуар Свидерски
ВР
1
Рауль Фернандес
ВР
24
Мусса Диарра
ЛЗ
3
Юссеф Энрикес
ЛЗ
23
Карлос Бенавидес
ОП
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Остались в запасе
1
Альваро Вальес
ВР
13
Адриан
ВР
12
Анхель Ортис
ПЗ
50
Ivan Corralejo
ЦП
17
Mawuli Mensah
ЦП
28
Дани Перес
АП
6
Луис Авила
ЦФ
Остались в запасе
31
Грегуар Свидерски
ВР
1
Рауль Фернандес
ВР
24
Мусса Диарра
ЛЗ
3
Юссеф Энрикес
ЛЗ
23
Карлос Бенавидес
ОП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Статистика матча Бетис - Алавес
2
3
Всего ударов по воротам
16
11
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
5
2
Нарушения
10
17
Офсайды
2
3
Количество передач
470
484
Сейвы
5
5
Точность передач %
85
82
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
10
6
Удары из-за пределов штрафной
6
5
xG (ожидаемые голы)
2.12
1.15

Смотреть прямую трансляцию матча «Бетис» против «Алавеса», 2-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 августа в 22:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бетис»«Алавес»

«Бетис» – «Алавес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 августа 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Алавес Бетис
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