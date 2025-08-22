22.08.2025, пятница, 22:30
Испания. Примера, 2 тур
Испания. Примера, 2 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Бетис
Бетис
4-1-3-2
13
Лопес
23
Фирпо
5
Бартра
4
Натан
2
Бельерин
5
Альтимира
8
Форнальс
20
Ло Чельсо
24
Руйбаль
9
Эрнандес
17
Рикельме
4-4-1-1
1
Сивера
14
Теналья
17
Кастро
24
Гарсес
33
Парада
10
Аленья
19
Ибаньес
18
Гуриди
8
Бланко
7
Висенте
11
Мартинес
23
Фирпо
13
Родригес
13
Родригес
23
Фирпо
20
Ло Чельсо
16
Гомес
16
Гомес
20
Ло Чельсо
17
Рикельме
15
Гарсия
15
Гарсия
17
Рикельме
9
Эрнандес
94
Бакамбу
94
Бакамбу
9
Эрнандес
8
Бланко
28
28
8
Бланко
33
Парада
30
Калебе
30
Калебе
33
Парада
19
Ибаньес
6
Гевара
6
Гевара
19
Ибаньес
18
Гуриди
21
Реббах
21
Реббах
18
Гуриди
11
Мартинес
9
Диас
9
Диас
11
Мартинес
Остались в запасе
Бетис
Алавес
1
Альваро Вальес
ВР
13
Адриан
ВР
12
Анхель Ортис
ПЗ
50
Ivan Corralejo
ЦП
17
Mawuli Mensah
ЦП
28
Дани Перес
АП
6
Луис Авила
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
31
Грегуар Свидерски
ВР
1
Рауль Фернандес
ВР
24
Мусса Диарра
ЛЗ
3
Юссеф Энрикес
ЛЗ
23
Карлос Бенавидес
ОП
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Остались в запасе
1
Альваро Вальес
ВР
13
Адриан
ВР
12
Анхель Ортис
ПЗ
50
Ivan Corralejo
ЦП
17
Mawuli Mensah
ЦП
28
Дани Перес
АП
6
Луис Авила
ЦФ
Остались в запасе
31
Грегуар Свидерски
ВР
1
Рауль Фернандес
ВР
24
Мусса Диарра
ЛЗ
3
Юссеф Энрикес
ЛЗ
23
Карлос Бенавидес
ОП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Статистика матча Бетис - Алавес
2
3
Всего ударов по воротам
16
11
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
5
2
Нарушения
10
17
Офсайды
2
3
Количество передач
470
484
Сейвы
5
5
Точность передач %
85
82
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
10
6
Удары из-за пределов штрафной
6
5
xG (ожидаемые голы)
2.12
1.15
Смотреть прямую трансляцию матча «Бетис» против «Алавеса», 2-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 августа в 22:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бетис» – «Алавес»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»