15.08.2025, пятница, 22:00
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Англия. Премьер-лига, 1 тур
4 : 2
Завершен
Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
4-1-3-2
1
Алиссон
6
Керкез
16
Конате
4
ван Дейк
30
Фримпонг
10
Мак Аллистер
18
Гакпо
7
Вирц
22
Экитике
8
Собослаи
10
Салах
4-1-3-2
1
Петрович
18
Диаките
5
Сенеси
15
Смит
3
Трюффер
12
Адамс
7
Брукс
8
Скотт
16
Тавернье
42
Семеньо
9
Эванилсон
6
Керкез
3
Робертсон
3
Робертсон
6
Керкез
22
Экитике
2
Гомес
2
Гомес
22
Экитике
30
Фримпонг
3
Эндо
3
Эндо
30
Фримпонг
10
Мак Аллистер
21
Джонс
21
Джонс
10
Мак Аллистер
7
Вирц
14
Кьеза
14
Кьеза
7
Вирц
15
Смит
5
Хилл
5
Хилл
15
Смит
7
Брукс
16
16
7
Брукс
8
Скотт
25
Траоре
25
Траоре
8
Скотт
12
Адамс
22
Крупи
22
Крупи
12
Адамс
Остались в запасе
Ливерпуль
Борнмут
25
Георгий Мамардашвили
ВР
10
Харви Эллиот
АП
42
Трей Ньони
АП
73
Рио Нгумоха
ЛВ
Главный тренер
Арне Слот
23
Уилл Деннис
ВР
6
Хулио Солер
ЛЗ
22
Хулиан Араухо
ПЗ
8
Филип Биллинг
ЦП
51
Remy Rees-Dottin
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Остались в запасе
25
Георгий Мамардашвили
ВР
10
Харви Эллиот
АП
42
Трей Ньони
АП
73
Рио Нгумоха
ЛВ
Остались в запасе
23
Уилл Деннис
ВР
6
Хулио Солер
ЛЗ
22
Хулиан Араухо
ПЗ
8
Филип Биллинг
ЦП
51
Remy Rees-Dottin
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Главный тренер
Андони Ираола
Статистика матча Ливерпуль - Борнмут
1
2
Всего ударов по воротам
19
10
Удары в створ
10
3
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
6
7
Нарушения
7
10
Офсайды
2
2
Количество передач
489
299
Сейвы
1
6
Точность передач %
82
69
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
15
8
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
2.21
1.7
xGP (предотвращенные голы)
-0.95
-0.95
Смотреть прямую трансляцию матча «Ливерпуль» против «Борнмута», 1-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 августа в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» – «Борнмут»
- Матч можно посмотреть в сервисе «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»