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  • «Ливерпуль» – «Борнмут»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 августа 2025

«Ливерпуль» – «Борнмут»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 августа 2025

15 августа 2025, 20:50
Ливерпуль
15.08.2025, пятница, 22:00
Англия. Премьер-лига, 1 тур
4 : 2
Завершен
Борнмут
37' У. Экитике 49' К. Гакпо 88' Ф. Кьеза 90+4' М. Салах
64' А. Семеньо 76' А. Семеньо
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
(К) ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
7
Флориан Вирц
АП
10
Мохамед Салах
ПВ
22
Уго Экитике
ПВ
Главный тренер
Арне Слот
Борнмут
1
Джордже Петрович
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
15
Адам Смит
(К) ЦЗ
16
Маркус Тавернье
ЛВ
12
Тайлер Адамс
ОП
8
Алекс Скотт
АП
7
Дэвид Брукс
ПВ
9
Эванилсон
ЦФ
42
Антуан Семеньо
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Ливерпуль
25
Георгий Мамардашвили
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
73
Рио Нгумоха
ЛВ
3
Ватару Эндо
ОП
21
Кертис Джонс
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
42
Трей Ньони
АП
Борнмут
23
Уилл Деннис
ВР
6
Хулио Солер
ЛЗ
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
22
Хулиан Араухо
ПЗ
8
Филип Биллинг
ЦП
16
Ben Winterburn
ЦП
25
Хамед Траоре
АП
22
Эли Жуниор Крупи
АП
51
Remy Rees-Dottin
ЦФ
4-1-3-2
1
Алиссон
6
Керкез
16
Конате
4
ван Дейк
30
Фримпонг
10
Мак Аллистер
18
Гакпо
7
Вирц
22
Экитике
8
Собослаи
10
Салах
4-1-3-2
1
Петрович
18
Диаките
5
Сенеси
15
Смит
3
Трюффер
12
Адамс
7
Брукс
8
Скотт
16
Тавернье
42
Семеньо
9
Эванилсон
6
Керкез
3
Робертсон
3
Робертсон
6
Керкез
22
Экитике
2
Гомес
2
Гомес
22
Экитике
30
Фримпонг
3
Эндо
3
Эндо
30
Фримпонг
10
Мак Аллистер
21
Джонс
21
Джонс
10
Мак Аллистер
7
Вирц
14
Кьеза
14
Кьеза
7
Вирц
15
Смит
5
Хилл
5
Хилл
15
Смит
7
Брукс
16
16
7
Брукс
8
Скотт
25
Траоре
25
Траоре
8
Скотт
12
Адамс
22
Крупи
22
Крупи
12
Адамс
Остались в запасе
Ливерпуль
Борнмут
25
Георгий Мамардашвили
ВР
10
Харви Эллиот
АП
42
Трей Ньони
АП
73
Рио Нгумоха
ЛВ
Главный тренер
Арне Слот
23
Уилл Деннис
ВР
6
Хулио Солер
ЛЗ
22
Хулиан Араухо
ПЗ
8
Филип Биллинг
ЦП
51
Remy Rees-Dottin
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Остались в запасе
25
Георгий Мамардашвили
ВР
10
Харви Эллиот
АП
42
Трей Ньони
АП
73
Рио Нгумоха
ЛВ
Остались в запасе
23
Уилл Деннис
ВР
6
Хулио Солер
ЛЗ
22
Хулиан Араухо
ПЗ
8
Филип Биллинг
ЦП
51
Remy Rees-Dottin
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Главный тренер
Андони Ираола
Статистика матча Ливерпуль - Борнмут
1
2
Всего ударов по воротам
19
10
Удары в створ
10
3
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
6
7
Нарушения
7
10
Офсайды
2
2
Количество передач
489
299
Сейвы
1
6
Точность передач %
82
69
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
15
8
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
2.21
1.7
xGP (предотвращенные голы)
-0.95
-0.95

Смотреть прямую трансляцию матча «Ливерпуль» против «Борнмута», 1-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 августа в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» – «Борнмут»

«Ливерпуль» – «Борнмут»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 августа 2025

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Борнмут Ливерпуль
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