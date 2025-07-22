22.07.2025, вторник, 21:45
Лига чемпионов, 2 раунд
Лига чемпионов, 2 раунд
2 : 0
Завершен
Составы команд
Рейнджерс
Рейнджерс
4-3-1-2
1
Батлэнд
2
Тавернье
34
Джига
4
Суттар
3
Ааронс
10
Диоманде
7
Ротуэлл
43
Раскин
26
Доуэлл
52
Кертис
90
Данило
4-1-1-3-1
1
Дронговски
13
Вагианнидис
14
Палмер-Браун
5
Туба
77
Кирьякопулос
4
Чиривелья
88
Максимович
28
Пельистри
31
Джуричич
9
Бакасетас
7
Иоаннидис
7
Ротуэлл
10
Байрами
10
Байрами
7
Ротуэлл
52
Кертис
23
Гассама
23
Гассама
52
Кертис
26
Доуэлл
29
Игамане
29
Игамане
26
Доуэлл
90
Данило
9
Дессер
9
Дессер
90
Данило
9
Бакасетас
27
Коцирас
27
Коцирас
9
Бакасетас
4
Чиривелья
6
Сиопис
6
Сиопис
4
Чиривелья
31
Джуричич
7
Мансини
7
Мансини
31
Джуричич
28
Пельистри
11
Тете
11
Тете
28
Пельистри
7
Иоаннидис
28
Свидерски
28
Свидерски
7
Иоаннидис
Остались в запасе
Рейнджерс
Панатинаикос
31
Лиам Келли
ВР
6
Жефте
ЛЗ
37
Эммануэль Фернандес
ЦЗ
49
Бэйли Райс
ОП
18
Коннор Бэррон
ЦП
16
Лайалл Кэмерон
АП
7
Оскар Кортес
ПВ
50
Josh Gentles
ЦФ
Главный тренер
Барри Фергюсон
40
Альбан Лафон
ВР
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
19
Adriano Bregou
ЦП
22
Адам Гнезда Черин
ЦП
70
Konstantinos Kotsaris
ЦФ
19
Александер Еремеефф
ЦФ
Главный тренер
Руй Витория
Остались в запасе
31
Лиам Келли
ВР
6
Жефте
ЛЗ
37
Эммануэль Фернандес
ЦЗ
49
Бэйли Райс
ОП
18
Коннор Бэррон
ЦП
16
Лайалл Кэмерон
АП
7
Оскар Кортес
ПВ
50
Josh Gentles
ЦФ
Остались в запасе
40
Альбан Лафон
ВР
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
19
Adriano Bregou
ЦП
22
Адам Гнезда Черин
ЦП
70
Konstantinos Kotsaris
ЦФ
19
Александер Еремеефф
ЦФ
Главный тренер
Барри Фергюсон
Главный тренер
Руй Витория
Статистика матча Рейнджерс - Панатинаикос
2
1
2
Всего ударов по воротам
16
14
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
75
25
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
3
6
Нарушения
10
12
Офсайды
1
0
Количество передач
712
222
Сейвы
4
3
Точность передач %
92
73
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
6
4
Удары из пределов штрафной
8
13
Удары из-за пределов штрафной
8
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Рейнджерс» против «Панатинаикоса», 2 квалификационный раунд Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 июля в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рейнджерс» – «Панатинаикос»
- Матч будет транслировать «Winline».
Источник: «Бомбардир»