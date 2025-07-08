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  • «Флуминенсе» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 июля 2025

«Флуминенсе» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 июля 2025

8 июля 2025, 20:50
Флуминенсе
08.07.2025, вторник, 22:00
Клубный чемпионат мира, 1/2 финала
0 : 2
Завершен
Челси
18' Ж. Педро 56' Ж. Педро
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Флуминенсе
1
Фабио
ВР
6
Рене
ЛЗ
4
Игнасио
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
11
Джон Ариас
ЛВ
21
Тиаго Сантос
ОП
6
Факундо Берналь
ОП
35
Геркулес Насименту
ЦП
16
Нонато
ЦП
14
Герман Кано
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
Челси
97
Роберт Санчес
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
99
Трево Чалоба
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
7
Педру Нету
ЛВ
25
Мойзес Кайседо
ОП
17
Энцо Фернандес
ОП
10
Коул Палмер
ПВ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
9
Жуан Педро
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Флуминенсе
98
Витор Эудес
ВР
12
Габриэль Фуэнтес
ЛЗ
26
Маноэл
ЦЗ
2
Самуэль Хавьер
ПЗ
17
Пауло Байя
ЛВ
7
Хоакин Лавега
ЛВ
14
Исаке
ЦП
10
Гансо
ЦП
30
Йеферсон Сотельдо
ЦП
19
Рубен Лескано
АП
17
Агустин Каноббио
ПВ
45
Лима
ПВ
90
Кевин Серна
ПВ
20
Кено
ЦФ
27
Эвералдо
ЦФ
Челси
39
Майк Пендерс
ВР
1
Филип Йоргенсен
ВР
19
Мамаду Сарр
ЦЗ
30
Аарон Ансельмино
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
19
Тайрик Джордж
ЛВ
17
Андрей Сантос
ОП
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
11
Николас Джексон
ПВ
20
Нони Мадуэке
ПВ
44
Габриэль Слонина
ЦФ
9
Марк Гиу
ЦФ
4-2-2-1-1
1
Фабио
6
Рене
4
Игнасио
3
Силва
23
Гуга
21
Сантос
6
Берналь
35
Насименту
16
Нонато
11
Ариас
14
Кано
4-2-2-2
97
Санчес
27
Густо
99
Чалоба
4
Адарабиойо
17
Кукурелья
25
Кайседо
17
Фернандес
10
Палмер
7
Нету
9
Педро
28
Нкунку
16
Нонато
30
Сотельдо
30
Сотельдо
16
Нонато
35
Насименту
17
Каноббио
17
Каноббио
35
Насименту
6
Берналь
45
Лима
45
Лима
6
Берналь
21
Сантос
20
Кено
20
Кено
21
Сантос
14
Кано
27
Эвералдо
27
Эвералдо
14
Кано
27
Густо
24
Джеймс
24
Джеймс
27
Густо
17
Фернандес
17
Сантос
17
Сантос
17
Фернандес
28
Нкунку
8
Дьюсбери-Холл
8
Дьюсбери-Холл
28
Нкунку
9
Педро
11
Джексон
11
Джексон
9
Педро
7
Нету
20
Мадуэке
20
Мадуэке
7
Нету
Остались в запасе
Флуминенсе
Челси
98
Витор Эудес
ВР
12
Габриэль Фуэнтес
ЛЗ
26
Маноэл
ЦЗ
2
Самуэль Хавьер
ПЗ
14
Исаке
ЦП
10
Гансо
ЦП
19
Рубен Лескано
АП
17
Пауло Байя
ЛВ
7
Хоакин Лавега
ЛВ
90
Кевин Серна
ПВ
Главный тренер
Фернандо Диниз
39
Майк Пендерс
ВР
1
Филип Йоргенсен
ВР
19
Мамаду Сарр
ЦЗ
30
Аарон Ансельмино
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
19
Тайрик Джордж
ЛВ
44
Габриэль Слонина
ЦФ
9
Марк Гиу
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Остались в запасе
98
Витор Эудес
ВР
12
Габриэль Фуэнтес
ЛЗ
26
Маноэл
ЦЗ
2
Самуэль Хавьер
ПЗ
14
Исаке
ЦП
10
Гансо
ЦП
19
Рубен Лескано
АП
17
Пауло Байя
ЛВ
7
Хоакин Лавега
ЛВ
90
Кевин Серна
ПВ
Остались в запасе
39
Майк Пендерс
ВР
1
Филип Йоргенсен
ВР
19
Мамаду Сарр
ЦЗ
30
Аарон Ансельмино
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
19
Тайрик Джордж
ЛВ
44
Габриэль Слонина
ЦФ
9
Марк Гиу
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
Главный тренер
Энцо Мареска
Флуминенсе
Точно не сыграют
Хуан Пабло Фрейтес
ЦЗ
Мартинелли
ЦП
Отавио
ОП
Riquelme
ЦФ
Челси
Точно не сыграют
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
Лео Каслдайн
АП
Леви Колуилл
ЦЗ
Лайам Делап
ЦФ
Уэсли Фофана
ЦЗ
Джейми Гиттенс
ПВ
Омари Келлиман
АП
Ромео Лавиа
ОП
Михаил Мудрик
ЛВ
Статистика матча Флуминенсе - Челси
2
1
Всего ударов по воротам
12
17
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
3
4
Нарушения
11
11
Офсайды
2
4
Количество передач
430
502
Сейвы
2
2
Точность передач %
87
90
Удары мимо ворот
7
8
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
7
12
Удары из-за пределов штрафной
5
5

Смотреть прямую трансляцию матча «Флуминенсе» против «Челси», 1/2 финала Клубного чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 июля в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Флуминенсе» – «Челси»

«Флуминенсе» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 июля 2025

Источник: «Бомбардир»
Клубный чемпионат мира Челси Флуминенсе
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