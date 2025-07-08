08.07.2025, вторник, 22:00
Клубный чемпионат мира, 1/2 финала
Клубный чемпионат мира, 1/2 финала
0 : 2
Завершен
Составы команд
Флуминенсе
Флуминенсе
4-2-2-1-1
1
Фабио
6
Рене
4
Игнасио
3
Силва
23
Гуга
21
Сантос
6
Берналь
35
Насименту
16
Нонато
11
Ариас
14
Кано
4-2-2-2
97
Санчес
27
Густо
99
Чалоба
4
Адарабиойо
17
Кукурелья
25
Кайседо
17
Фернандес
10
Палмер
7
Нету
9
Педро
28
Нкунку
16
Нонато
30
Сотельдо
30
Сотельдо
16
Нонато
35
Насименту
17
Каноббио
17
Каноббио
35
Насименту
6
Берналь
45
Лима
45
Лима
6
Берналь
21
Сантос
20
Кено
20
Кено
21
Сантос
14
Кано
27
Эвералдо
27
Эвералдо
14
Кано
27
Густо
24
Джеймс
24
Джеймс
27
Густо
17
Фернандес
17
Сантос
17
Сантос
17
Фернандес
28
Нкунку
8
Дьюсбери-Холл
8
Дьюсбери-Холл
28
Нкунку
9
Педро
11
Джексон
11
Джексон
9
Педро
7
Нету
20
Мадуэке
20
Мадуэке
7
Нету
Остались в запасе
Флуминенсе
Челси
98
Витор Эудес
ВР
12
Габриэль Фуэнтес
ЛЗ
26
Маноэл
ЦЗ
2
Самуэль Хавьер
ПЗ
14
Исаке
ЦП
10
Гансо
ЦП
19
Рубен Лескано
АП
17
Пауло Байя
ЛВ
7
Хоакин Лавега
ЛВ
90
Кевин Серна
ПВ
Главный тренер
Фернандо Диниз
39
Майк Пендерс
ВР
1
Филип Йоргенсен
ВР
19
Мамаду Сарр
ЦЗ
30
Аарон Ансельмино
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
19
Тайрик Джордж
ЛВ
44
Габриэль Слонина
ЦФ
9
Марк Гиу
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Остались в запасе
98
Витор Эудес
ВР
12
Габриэль Фуэнтес
ЛЗ
26
Маноэл
ЦЗ
2
Самуэль Хавьер
ПЗ
14
Исаке
ЦП
10
Гансо
ЦП
19
Рубен Лескано
АП
17
Пауло Байя
ЛВ
7
Хоакин Лавега
ЛВ
90
Кевин Серна
ПВ
Остались в запасе
39
Майк Пендерс
ВР
1
Филип Йоргенсен
ВР
19
Мамаду Сарр
ЦЗ
30
Аарон Ансельмино
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
19
Тайрик Джордж
ЛВ
44
Габриэль Слонина
ЦФ
9
Марк Гиу
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
Главный тренер
Энцо Мареска
Статистика матча Флуминенсе - Челси
2
1
Всего ударов по воротам
12
17
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
3
4
Нарушения
11
11
Офсайды
2
4
Количество передач
430
502
Сейвы
2
2
Точность передач %
87
90
Удары мимо ворот
7
8
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
7
12
Удары из-за пределов штрафной
5
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Флуминенсе» против «Челси», 1/2 финала Клубного чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 июля в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Флуминенсе» – «Челси»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»