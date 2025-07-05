05.07.2025, суббота, 23:00
Клубный чемпионат мира, 1/4 финала
Клубный чемпионат мира, 1/4 финала
3 : 2
Завершен
Составы команд
Реал
Реал
4-1-2-3
1
Куртуа
11
Гарсия
22
Рюдигер
4
Хейсен
12
Александер-Арнольд
14
Чуамени
5
Беллингем
8
Вальверде
7
Винисиус
15
Гюлер
7
Гарсия
3-2-2-2-1
1
Кобель
5
Бенсебаини
25
Зюле
3
Антон
26
Рюэрсон
24
Свенссон
20
Забитцер
13
Гросс
8
Брандт
14
Адейеми
9
Гирасси
14
Чуамени
2
Асенсио
2
Асенсио
14
Чуамени
12
Александер-Арнольд
25
Себальос
25
Себальос
12
Александер-Арнольд
7
Винисиус
14
Модрич
14
Модрич
7
Винисиус
7
Гарсия
11
Родриго
11
Родриго
7
Гарсия
5
Беллингем
10
Мбаппе
10
Мбаппе
5
Беллингем
25
Зюле
27
Коуто
27
Коуто
25
Зюле
Дюранвиль
17
Чуквуэмека
17
Чуквуэмека
Дюранвиль
13
Гросс
8
Нмеча
8
Нмеча
13
Гросс
8
Брандт
24
Дюранвиль
24
Дюранвиль
8
Брандт
14
Адейеми
14
Байер
14
Байер
14
Адейеми
Остались в запасе
Реал
Боруссия Д
13
Андрей Лунин
ВР
3
Юссеф Энрикес
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
4
Хакобо Рамон
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
21
Марио Мартин
ЦП
14
Чема Андрес
ЦП
21
Браим Диас
АП
23
Виктор Муньос
ЛВ
17
Лукас Васкес
ПВ
Главный тренер
Хаби Алонсо
33
Александер Майер
ВР
31
Силас Острзински
ВР
39
Филиппо Мане
ЦЗ
4
Элиас Бенкара
ЦЗ
46
Айман Азхил
ЦП
10
Джованни Рейна
АП
39
Коул Кэмпбелл
ПВ
41
Матис Альберт
ЦФ
40
Самуэле Инасио
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
3
Юссеф Энрикес
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
4
Хакобо Рамон
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
21
Марио Мартин
ЦП
14
Чема Андрес
ЦП
21
Браим Диас
АП
23
Виктор Муньос
ЛВ
17
Лукас Васкес
ПВ
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
31
Силас Острзински
ВР
39
Филиппо Мане
ЦЗ
4
Элиас Бенкара
ЦЗ
46
Айман Азхил
ЦП
10
Джованни Рейна
АП
39
Коул Кэмпбелл
ПВ
41
Матис Альберт
ЦФ
40
Самуэле Инасио
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Главный тренер
Нико Ковач
Реал
Точно не сыграют
Статистика матча Реал - Боруссия Д
1
1
2
Всего ударов по воротам
15
12
Удары в створ
8
5
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
3
3
Нарушения
10
6
Офсайды
1
1
Количество передач
492
528
Сейвы
3
5
Точность передач %
87
91
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
11
8
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
2
1.68
Смотреть прямую трансляцию матча «Реал» против «Боруссии Д», 1/4 финала Клубного чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 июля в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Боруссия Д»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»