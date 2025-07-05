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  • «Реал» – «Боруссия Д»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 июля 2025

«Реал» – «Боруссия Д»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 июля 2025

5 июля 2025, 21:50
Реал
05.07.2025, суббота, 23:00
Клубный чемпионат мира, 1/4 финала
3 : 2
Завершен
Боруссия Д
10' Г. Гарсия 20' Ф. Гарсия 90+4' К. Мбаппе
90+3' М. Байер 90+8' С. Гирасси (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
4
Дин Хейсен
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
14
Орельен Чуамени
ОП
5
Джуд Беллингем
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
7
Гонсало Гарсия
ПВ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
24
Даниэль Свенссон
ЛЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
14
Карим Адейеми
ЛВ
20
Марсель Забитцер
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
9
Серу Гирасси
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
3
Юссеф Энрикес
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
4
Хакобо Рамон
ЦЗ
2
Рауль Асенсио
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
23
Виктор Муньос
ЛВ
25
Даниэль Себальос
ЦП
21
Марио Мартин
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
14
Чема Андрес
ЦП
21
Браим Диас
АП
17
Лукас Васкес
ПВ
11
Родриго
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Боруссия Д
33
Александер Майер
ВР
31
Силас Острзински
ВР
39
Филиппо Мане
ЦЗ
4
Элиас Бенкара
ЦЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
46
Айман Азхил
ЦП
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
10
Джованни Рейна
АП
8
Феликс Нмеча
АП
24
Жюльен Дюранвиль
ПВ
39
Коул Кэмпбелл
ПВ
41
Матис Альберт
ЦФ
40
Самуэле Инасио
ЦФ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
4-1-2-3
1
Куртуа
11
Гарсия
22
Рюдигер
4
Хейсен
12
Александер-Арнольд
14
Чуамени
5
Беллингем
8
Вальверде
7
Винисиус
15
Гюлер
7
Гарсия
3-2-2-2-1
1
Кобель
5
Бенсебаини
25
Зюле
3
Антон
26
Рюэрсон
24
Свенссон
20
Забитцер
13
Гросс
8
Брандт
14
Адейеми
9
Гирасси
14
Чуамени
2
Асенсио
2
Асенсио
14
Чуамени
12
Александер-Арнольд
25
Себальос
25
Себальос
12
Александер-Арнольд
7
Винисиус
14
Модрич
14
Модрич
7
Винисиус
7
Гарсия
11
Родриго
11
Родриго
7
Гарсия
5
Беллингем
10
Мбаппе
10
Мбаппе
5
Беллингем
25
Зюле
27
Коуто
27
Коуто
25
Зюле
Дюранвиль
17
Чуквуэмека
17
Чуквуэмека
Дюранвиль
13
Гросс
8
Нмеча
8
Нмеча
13
Гросс
8
Брандт
24
Дюранвиль
24
Дюранвиль
8
Брандт
14
Адейеми
14
Байер
14
Байер
14
Адейеми
Остались в запасе
Реал
Боруссия Д
13
Андрей Лунин
ВР
3
Юссеф Энрикес
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
4
Хакобо Рамон
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
21
Марио Мартин
ЦП
14
Чема Андрес
ЦП
21
Браим Диас
АП
23
Виктор Муньос
ЛВ
17
Лукас Васкес
ПВ
Главный тренер
Хаби Алонсо
33
Александер Майер
ВР
31
Силас Острзински
ВР
39
Филиппо Мане
ЦЗ
4
Элиас Бенкара
ЦЗ
46
Айман Азхил
ЦП
10
Джованни Рейна
АП
39
Коул Кэмпбелл
ПВ
41
Матис Альберт
ЦФ
40
Самуэле Инасио
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
3
Юссеф Энрикес
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
4
Хакобо Рамон
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
21
Марио Мартин
ЦП
14
Чема Андрес
ЦП
21
Браим Диас
АП
23
Виктор Муньос
ЛВ
17
Лукас Васкес
ПВ
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
31
Силас Острзински
ВР
39
Филиппо Мане
ЦЗ
4
Элиас Бенкара
ЦЗ
46
Айман Азхил
ЦП
10
Джованни Рейна
АП
39
Коул Кэмпбелл
ПВ
41
Матис Альберт
ЦФ
40
Самуэле Инасио
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Главный тренер
Нико Ковач
Реал
Точно не сыграют
Давид Алаба
ЦЗ
Эдуардо Камавинга
ЦП
Эндрик
ЦФ
Ферлан Менди
ЛЗ
Рейньер
АП
Боруссия Д
Точно не сыграют
Джоб Беллингем
АП
Гилье Буэно
ЛЗ
Эмре Джан
ОП
Альмуджера Кабар
ЛЗ
Салих Озкан
ЦП
Нико Шлоттербек
ЦЗ
Статистика матча Реал - Боруссия Д
1
1
2
Всего ударов по воротам
15
12
Удары в створ
8
5
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
3
3
Нарушения
10
6
Офсайды
1
1
Количество передач
492
528
Сейвы
3
5
Точность передач %
87
91
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
11
8
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
2
1.68

Смотреть прямую трансляцию матча «Реал» против «Боруссии Д», 1/4 финала Клубного чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 июля в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Боруссия Д»

«Реал» – «Боруссия Д»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 июля 2025

Источник: «Бомбардир»
Клубный чемпионат мира Боруссия Д Реал
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