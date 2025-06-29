29.06.2025, воскресенье, 23:00
Клубный чемпионат мира, 1/8 финала
Клубный чемпионат мира, 1/8 финала
2 : 4
Завершен
Составы команд
Фламенго
Фламенго
4-1-3-1-1
1
Росси
26
Сандро
3
Ортис
4
Перейра
43
Уэсли
5
Пульгар
21
Жоржиньо
8
Жерсон
10
Де Арраскаэта
19
Плата
7
Араухо
3-1-2-3-1
1
Нойер
4
Та
2
Упамекано
44
Станишич
6
Киммих
27
Лаймер
27
Горецка
7
Гнабри
17
Олисе
21
Коман
9
Кейн
26
Сандро
6
Айртон
6
Айртон
26
Сандро
8
Жерсон
47
Ян
47
Ян
8
Жерсон
5
Пульгар
29
Аллан
29
Аллан
5
Пульгар
21
Жоржиньо
18
де ла Крус
18
де ла Крус
21
Жоржиньо
10
Де Арраскаэта
27
Энрике
27
Энрике
10
Де Арраскаэта
27
Лаймер
23
Боэ
23
Боэ
27
Лаймер
21
Коман
45
Павлович
45
Павлович
21
Коман
7
Гнабри
10
Мусиала
10
Мусиала
7
Гнабри
27
Горецка
10
Сане
10
Сане
27
Горецка
9
Кейн
13
Мюллер
13
Мюллер
9
Кейн
Остались в запасе
Фламенго
Бавария
23
Матеус Кунья
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
61
João Cunha
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
30
Микаэл
ЛВ
23
Жуниньо
ПВ
7
Эвертон
ЦФ
9
Педро
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
40
Йонас Урбиг
ВР
1
Даниэль Перец
ВР
39
Адам Азну
ЛЗ
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
30
Кассиано Киала
ЦЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
36
Жоау Палинья
ОП
47
Давид Сантуш Дайбер
ЦП
34
Том Бишоф
АП
7
Леннарт Карл
АП
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
23
Матеус Кунья
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
61
João Cunha
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
30
Микаэл
ЛВ
23
Жуниньо
ПВ
7
Эвертон
ЦФ
9
Педро
ЦФ
Остались в запасе
40
Йонас Урбиг
ВР
1
Даниэль Перец
ВР
39
Адам Азну
ЛЗ
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
30
Кассиано Киала
ЦЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
36
Жоау Палинья
ОП
47
Давид Сантуш Дайбер
ЦП
34
Том Бишоф
АП
7
Леннарт Карл
АП
Главный тренер
Филипе Луис
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча Фламенго - Бавария
4
5
Всего ударов по воротам
12
8
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Угловые удары
4
4
Нарушения
18
19
Офсайды
2
1
Количество передач
459
446
Сейвы
1
1
Точность передач %
87
86
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
6
3
Удары из-за пределов штрафной
6
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Фламенго» против «Баварии», 1/8 финала Клубного чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 июня в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фламенго» – «Бавария»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»