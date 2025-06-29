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  • «Фламенго» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 июня 2025

«Фламенго» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 июня 2025

29 июня 2025, 21:50
Фламенго
29.06.2025, воскресенье, 23:00
Клубный чемпионат мира, 1/8 финала
2 : 4
Завершен
Бавария
33' Жерсон 55' Жоржиньо (П)
6' Э. Пульгар (АГ) 9' Г. Кейн 41' Л. Горецка 73' Г. Кейн
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Фламенго
1
Агустин Росси
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
3
Лео Ортис
ЦЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
43
Уэсли
ПЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
21
Жоржиньо
ЦП
8
Жерсон
ЦП
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
19
Гонсало Плата
ПВ
7
Луис Араухо
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
4
Джонатан Та
ЦЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
44
Йосип Станишич
ЦЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
27
Конрад Лаймер
ЦП
27
Леон Горецка
ЦП
17
Майкл Олисе
ПВ
7
Серж Гнабри
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Фламенго
23
Матеус Кунья
ВР
6
Айртон
ЛЗ
6
Матиас Винья
ЛЗ
61
João Cunha
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
30
Микаэл
ЛВ
27
Бруно Энрике
ЛВ
47
Уоллес Ян
ЦП
29
Аллан
ЦП
18
Николас де ла Крус
АП
23
Жуниньо
ПВ
7
Эвертон
ЦФ
9
Педро
ЦФ
Бавария
40
Йонас Урбиг
ВР
1
Даниэль Перец
ВР
39
Адам Азну
ЛЗ
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
30
Кассиано Киала
ЦЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
36
Жоау Палинья
ОП
45
Александар Павлович
ОП
47
Давид Сантуш Дайбер
ЦП
34
Том Бишоф
АП
7
Леннарт Карл
АП
10
Джамал Мусиала
АП
10
Лерой Сане
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Росси
26
Сандро
3
Ортис
4
Перейра
43
Уэсли
5
Пульгар
21
Жоржиньо
8
Жерсон
10
Де Арраскаэта
19
Плата
7
Араухо
3-1-2-3-1
1
Нойер
4
Та
2
Упамекано
44
Станишич
6
Киммих
27
Лаймер
27
Горецка
7
Гнабри
17
Олисе
21
Коман
9
Кейн
26
Сандро
6
Айртон
6
Айртон
26
Сандро
8
Жерсон
47
Ян
47
Ян
8
Жерсон
5
Пульгар
29
Аллан
29
Аллан
5
Пульгар
21
Жоржиньо
18
де ла Крус
18
де ла Крус
21
Жоржиньо
10
Де Арраскаэта
27
Энрике
27
Энрике
10
Де Арраскаэта
27
Лаймер
23
Боэ
23
Боэ
27
Лаймер
21
Коман
45
Павлович
45
Павлович
21
Коман
7
Гнабри
10
Мусиала
10
Мусиала
7
Гнабри
27
Горецка
10
Сане
10
Сане
27
Горецка
9
Кейн
13
Мюллер
13
Мюллер
9
Кейн
Остались в запасе
Фламенго
Бавария
23
Матеус Кунья
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
61
João Cunha
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
30
Микаэл
ЛВ
23
Жуниньо
ПВ
7
Эвертон
ЦФ
9
Педро
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
40
Йонас Урбиг
ВР
1
Даниэль Перец
ВР
39
Адам Азну
ЛЗ
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
30
Кассиано Киала
ЦЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
36
Жоау Палинья
ОП
47
Давид Сантуш Дайбер
ЦП
34
Том Бишоф
АП
7
Леннарт Карл
АП
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
23
Матеус Кунья
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
61
João Cunha
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
30
Микаэл
ЛВ
23
Жуниньо
ПВ
7
Эвертон
ЦФ
9
Педро
ЦФ
Остались в запасе
40
Йонас Урбиг
ВР
1
Даниэль Перец
ВР
39
Адам Азну
ЛЗ
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
30
Кассиано Киала
ЦЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
36
Жоау Палинья
ОП
47
Давид Сантуш Дайбер
ЦП
34
Том Бишоф
АП
7
Леннарт Карл
АП
Главный тренер
Филипе Луис
Главный тренер
Венсан Компани
Бавария
Точно не сыграют
Tarek Buchmann
ЦЗ
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
Эрик Дайер
ЦЗ
Хироки Ито
ЦЗ
Статистика матча Фламенго - Бавария
4
5
Всего ударов по воротам
12
8
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Угловые удары
4
4
Нарушения
18
19
Офсайды
2
1
Количество передач
459
446
Сейвы
1
1
Точность передач %
87
86
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
6
3
Удары из-за пределов штрафной
6
5

Смотреть прямую трансляцию матча «Фламенго» против «Баварии», 1/8 финала Клубного чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 июня в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фламенго»«Бавария»

«Фламенго» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 июня 2025

Источник: «Бомбардир»
Клубный чемпионат мира Бавария Фламенго
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