Фламенго
20.06.2025, пятница, 21:00
Клубный чемпионат мира, группа D, 2 тур
Клубный чемпионат мира, группа D, 2 тур
3 : 1
Завершен
Челси
62' Б. Энрике
65' Данило
83' W.
13' П. Нету
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фламенго
1
Агустин Росси
ВР
6
Айртон
ЛЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
43
Уэсли
ПЗ
13
Данило
ПЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
21
Жоржиньо
ЦП
8
Жерсон
ЦП
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
50
Гонсало Плата
ПВ
7
Луис Араухо
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Челси
1
Роберт Санчес
ВР
3
Марк Кукурелья
ЛЗ
23
Трево Чалоба
ЦЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
25
Мойзес Кайседо
ОП
8
Энцо Фернандес
ОП
7
Педру Нету
ЛВ
10
Коул Палмер
ПВ
9
Лайам Делап
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Фламенго
9
Педро
ЦФ
27
Бруно Энрике
ЛВ
64
Wallace
ЦП
25
Матеус Кунья
ВР
2
Гильермо Варела
ПЗ
17
Матиас Винья
ЛЗ
3
Лео Ортис
ЦЗ
26
Алекс Сандро
ЛЗ
29
Аллан
ЦП
11
Эвертон
ЦФ
30
Микаэл
ЛВ
23
Жуниньо
ПВ
Челси
32
Тирик Джордж
ЛВ
12
Филип Йоргенсен
ВР
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
19
Мамаду Сарр
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
14
Дариу Эссуго
ЦП
17
Андрей Сантос
ОП
45
Ромео Лавиа
ОП
22
Кирман Дьюсбери-Холл
ОП
11
Нони Мадуэке
ПВ
18
Кристофер Нкунку
ЦФ
15
Николас Джексон
ПВ
38
Марк Гиу
ЦФ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
4-1-3-1-1
1
Росси
6
Айртон
43
Уэсли
4
Перейра
13
Данило
5
Пульгар
21
Жоржиньо
8
Жерсон
10
Де Арраскаэта
50
Плата
7
Араухо
3-4-2-1
1
Санчес
27
Густо
23
Чалоба
6
Колуилл
24
Джеймс
25
Кайседо
8
Фернандес
3
Кукурелья
10
Палмер
7
Нету
9
Делап
50
Плата
9
Педро
9
Педро
50
Плата
10
Де Арраскаэта
27
Энрике
27
Энрике
10
Де Арраскаэта
8
Жерсон
64
64
8
Жерсон
43
Уэсли
2
Варела
2
Варела
43
Уэсли
7
Араухо
30
Микаэл
30
Микаэл
7
Араухо
24
Джеймс
45
Лавиа
45
Лавиа
24
Джеймс
8
Фернандес
11
Мадуэке
11
Мадуэке
8
Фернандес
9
Делап
15
Джексон
15
Джексон
9
Делап
10
Палмер
38
Гиу
38
Гиу
10
Палмер
Остались в запасе
Фламенго
Челси
25
Матеус Кунья
ВР
17
Матиас Винья
ЛЗ
3
Лео Ортис
ЦЗ
26
Алекс Сандро
ЛЗ
29
Аллан
ЦП
11
Эвертон
ЦФ
23
Жуниньо
ПВ
Главный тренер
Филипе Луис
32
Тирик Джордж
ЛВ
12
Филип Йоргенсен
ВР
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
19
Мамаду Сарр
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
14
Дариу Эссуго
ЦП
17
Андрей Сантос
ОП
22
Кирман Дьюсбери-Холл
ОП
18
Кристофер Нкунку
ЦФ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
Главный тренер
Энцо Мареска
Остались в запасе
25
Матеус Кунья
ВР
17
Матиас Винья
ЛЗ
3
Лео Ортис
ЦЗ
26
Алекс Сандро
ЛЗ
29
Аллан
ЦП
11
Эвертон
ЦФ
23
Жуниньо
ПВ
Остались в запасе
32
Тирик Джордж
ЛВ
12
Филип Йоргенсен
ВР
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
19
Мамаду Сарр
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
14
Дариу Эссуго
ЦП
17
Андрей Сантос
ОП
22
Кирман Дьюсбери-Холл
ОП
18
Кристофер Нкунку
ЦФ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
Главный тренер
Филипе Луис
Главный тренер
Энцо Мареска
Статистика матча Фламенго - Челси
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Фламенго» против «Челси», 2-й тур Клубного чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 июня в 21:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фламенго» – «Челси»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «Winline».
Источник: «Бомбардир»