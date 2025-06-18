18.06.2025, среда, 22:00
Клубный чемпионат мира, группа H, 1 тур
Клубный чемпионат мира, группа H, 1 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Реал
Реал
Аль-Хиляль
4-1-2-3
1
Куртуа
11
Гарсия
2
Асенсио
4
Хейсен
12
Александер-Арнольд
14
Чуамени
8
Вальверде
5
Беллингем
7
Винисиус
11
Родриго
7
Гарсия
3-3-1-2-1
37
Буну
6
Аль-Давсари
87
Тамбакти
3
Кулибали
2
Канселу
8
Невеш
6
Лоди
22
Милинкович-Савич
10
Малком
29
Аль-Давсари
38
Леонардо
5
Беллингем
14
Модрич
14
Модрич
5
Беллингем
11
Родриго
21
Диас
21
Диас
11
Родриго
2
Асенсио
15
Гюлер
15
Гюлер
2
Асенсио
7
Винисиус
23
Муньос
23
Муньос
7
Винисиус
12
Александер-Арнольд
17
Васкес
17
Васкес
12
Александер-Арнольд
6
Лоди
24
Аль-Харби
24
Аль-Харби
6
Лоди
2
Канселу
88
Аль-Ями
88
Аль-Ями
2
Канселу
6
Аль-Давсари
28
Канно
28
Канно
6
Аль-Давсари
38
Леонардо
10
Аль-Джувейр
10
Аль-Джувейр
38
Леонардо
10
Малком
15
Аль-Кахтани
15
Аль-Кахтани
10
Малком
Остались в запасе
Реал
Аль-Хиляль
13
Фран Гонсалес
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
3
Юссеф Энрикес
ЛЗ
4
Хакобо Рамон
ЦЗ
27
Диего Агуадо
ЦЗ
32
Хесус Фортеа
ПЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
21
Марио Мартин
ЦП
14
Чема Андрес
ЦП
Главный тренер
Хаби Алонсо
17
Мохаммед Аль-Ями
ВР
40
Ахмад Абу Расен
ВР
4
Халифа Аль-Давсари
ЦЗ
55
Али аль-Булеахи
ЦЗ
78
Али Ладжами
ЦЗ
39
Абдулазиз Аль-Хадхуд
АП
7
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
13
Фран Гонсалес
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
3
Юссеф Энрикес
ЛЗ
4
Хакобо Рамон
ЦЗ
27
Диего Агуадо
ЦЗ
32
Хесус Фортеа
ПЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
21
Марио Мартин
ЦП
14
Чема Андрес
ЦП
Остались в запасе
17
Мохаммед Аль-Ями
ВР
40
Ахмад Абу Расен
ВР
4
Халифа Аль-Давсари
ЦЗ
55
Али аль-Булеахи
ЦЗ
78
Али Ладжами
ЦЗ
39
Абдулазиз Аль-Хадхуд
АП
7
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Реал - Аль-Хиляль
1
2
Всего ударов по воротам
19
13
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
6
Нарушения
9
10
Офсайды
2
2
Количество передач
499
468
Сейвы
1
6
Точность передач %
90
84
Удары мимо ворот
7
7
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
11
9
Удары из-за пределов штрафной
8
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Реал» против «Аль-Хиляль», 1-й тур Клубного чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 июня в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Аль-Хиляль»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «Winline».
Источник: «Бомбардир»