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  • «Реал» – «Аль-Хиляль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 июня 2025

«Реал» – «Аль-Хиляль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 июня 2025

18 июня 2025, 20:50
Реал
18.06.2025, среда, 22:00
Клубный чемпионат мира, группа H, 1 тур
1 : 1
Завершен
Аль-Хиляль
34' Г. Гарсия
41' Р. Невеш (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
2
Рауль Асенсио
ЦЗ
4
Дин Хейсен
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
14
Орельен Чуамени
ОП
8
Федерико Вальверде
(К) ЦП
5
Джуд Беллингем
ЦП
11
Родриго
ПВ
7
Гонсало Гарсия
ПВ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Аль-Хиляль
37
Яссин Буну
ВР
6
Нассер Аль-Давсари
ЛЗ
6
Ренан Лоди
ЛЗ
87
Хассан Тамбакти
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
29
Салем Аль-Давсари
(К) ЛВ
8
Рубен Невеш
ОП
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
10
Малком
ПВ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Реал
13
Фран Гонсалес
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
3
Юссеф Энрикес
ЛЗ
4
Хакобо Рамон
ЦЗ
27
Диего Агуадо
ЦЗ
32
Хесус Фортеа
ПЗ
23
Виктор Муньос
ЛВ
14
Лука Модрич
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
21
Марио Мартин
ЦП
14
Чема Андрес
ЦП
21
Браим Диас
АП
15
Арда Гюлер
АП
17
Лукас Васкес
ПВ
Аль-Хиляль
17
Мохаммед Аль-Ями
ВР
40
Ахмад Абу Расен
ВР
24
Мотеб Аль-Харби
ЛЗ
4
Халифа Аль-Давсари
ЦЗ
55
Али аль-Булеахи
ЦЗ
78
Али Ладжами
ЦЗ
88
Хамад Аль-Ями
ПЗ
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
7
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
28
Мохамед Канно
ЦП
10
Мусаб Фахз Аль-Джувейр
ЦП
39
Абдулазиз Аль-Хадхуд
АП
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
4-1-2-3
1
Куртуа
11
Гарсия
2
Асенсио
4
Хейсен
12
Александер-Арнольд
14
Чуамени
8
Вальверде
5
Беллингем
7
Винисиус
11
Родриго
7
Гарсия
3-3-1-2-1
37
Буну
6
Аль-Давсари
87
Тамбакти
3
Кулибали
2
Канселу
8
Невеш
6
Лоди
22
Милинкович-Савич
10
Малком
29
Аль-Давсари
38
Леонардо
5
Беллингем
14
Модрич
14
Модрич
5
Беллингем
11
Родриго
21
Диас
21
Диас
11
Родриго
2
Асенсио
15
Гюлер
15
Гюлер
2
Асенсио
7
Винисиус
23
Муньос
23
Муньос
7
Винисиус
12
Александер-Арнольд
17
Васкес
17
Васкес
12
Александер-Арнольд
6
Лоди
24
Аль-Харби
24
Аль-Харби
6
Лоди
2
Канселу
88
Аль-Ями
88
Аль-Ями
2
Канселу
6
Аль-Давсари
28
Канно
28
Канно
6
Аль-Давсари
38
Леонардо
10
Аль-Джувейр
10
Аль-Джувейр
38
Леонардо
10
Малком
15
Аль-Кахтани
15
Аль-Кахтани
10
Малком
Остались в запасе
Реал
Аль-Хиляль
13
Фран Гонсалес
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
3
Юссеф Энрикес
ЛЗ
4
Хакобо Рамон
ЦЗ
27
Диего Агуадо
ЦЗ
32
Хесус Фортеа
ПЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
21
Марио Мартин
ЦП
14
Чема Андрес
ЦП
Главный тренер
Хаби Алонсо
17
Мохаммед Аль-Ями
ВР
40
Ахмад Абу Расен
ВР
4
Халифа Аль-Давсари
ЦЗ
55
Али аль-Булеахи
ЦЗ
78
Али Ладжами
ЦЗ
39
Абдулазиз Аль-Хадхуд
АП
7
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
13
Фран Гонсалес
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
3
Юссеф Энрикес
ЛЗ
4
Хакобо Рамон
ЦЗ
27
Диего Агуадо
ЦЗ
32
Хесус Фортеа
ПЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
21
Марио Мартин
ЦП
14
Чема Андрес
ЦП
Остались в запасе
17
Мохаммед Аль-Ями
ВР
40
Ахмад Абу Расен
ВР
4
Халифа Аль-Давсари
ЦЗ
55
Али аль-Булеахи
ЦЗ
78
Али Ладжами
ЦЗ
39
Абдулазиз Аль-Хадхуд
АП
7
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Реал - Аль-Хиляль
1
2
Всего ударов по воротам
19
13
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
6
Нарушения
9
10
Офсайды
2
2
Количество передач
499
468
Сейвы
1
6
Точность передач %
90
84
Удары мимо ворот
7
7
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
11
9
Удары из-за пределов штрафной
8
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Реал» против «Аль-Хиляль», 1-й тур Клубного чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 июня в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Аль-Хиляль»

«Реал» – «Аль-Хиляль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 июня 2025

Источник: «Бомбардир»
Клубный чемпионат мира Аль-Хиляль Реал
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