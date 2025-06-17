Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Флуминенсе» – «Боруссия Д»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 июня 2025

«Флуминенсе» – «Боруссия Д»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 июня 2025

17 июня 2025, 17:50
Флуминенсе
17.06.2025, вторник, 19:00
Клубный чемпионат мира, группа F, 1 тур
0 : 0
Завершен
Боруссия Д
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Флуминенсе
1
Фабио
ВР
6
Рене
ЛЗ
3
Тиаго Силва
(К) ЦЗ
22
Хуан Пабло Фрейтес
ЦЗ
2
Самуэль Хавьер
ПЗ
11
Джон Ариас
ЛВ
16
Нонато
ЦП
35
Геркулес Насименту
ЦП
8
Мартинелли
ЦП
17
Агустин Каноббио
ПВ
27
Эвералдо
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
24
Даниэль Свенссон
ЛЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
14
Карим Адейеми
ЛВ
13
Паскаль Гросс
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
8
Юлиан Брандт
(К) АП
9
Серу Гирасси
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Флуминенсе
27
Марсело Питалуга
ВР
98
Витор Эудес
ВР
26
Маноэл
ЦЗ
12
Габриэль Фуэнтес
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
21
Тиаго Сантос
ОП
6
Факундо Берналь
ОП
90
Кевин Серна
ЦП
10
Гансо
ЦП
19
Рубен Лескано
ЦП
45
Лима
ПВ
14
Герман Кано
ЦФ
4
Игнасио
ЦФ
20
Кено
ЦФ
17
Пауло Байя
ЦФ
Боруссия Д
33
Александер Майер
ВР
4
Элиас Бенкара
ЦЗ
3
Сумаила Кулибали
ЦЗ
39
Филиппо Мане
ЦЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
46
Айман Азхил
ЦП
7
Джоб Беллингем
АП
8
Феликс Нмеча
АП
10
Джованни Рейна
АП
11
Джейми Гиттенс
ПВ
39
Коул Кэмпбелл
ПВ
24
Жюльен Дюранвиль
ПВ
41
Матис Альберт
ЦФ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
4-3-2-1
1
Фабио
6
Рене
3
Силва
22
Фрейтес
2
Хавьер
16
Нонато
35
Насименту
8
Мартинелли
11
Ариас
17
Каноббио
27
Эвералдо
3-2-2-2-1
1
Кобель
5
Бенсебаини
25
Зюле
3
Антон
26
Рюэрсон
24
Свенссон
13
Гросс
20
Забитцер
8
Брандт
14
Адейеми
9
Гирасси
17
Каноббио
90
Серна
90
Серна
17
Каноббио
8
Мартинелли
45
Лима
45
Лима
8
Мартинелли
27
Эвералдо
14
Кано
14
Кано
27
Эвералдо
16
Нонато
17
Байя
17
Байя
16
Нонато
26
Рюэрсон
27
Коуто
27
Коуто
26
Рюэрсон
20
Забитцер
17
Чуквуэмека
17
Чуквуэмека
20
Забитцер
13
Гросс
7
Беллингем
7
Беллингем
13
Гросс
14
Адейеми
8
Нмеча
8
Нмеча
14
Адейеми
8
Брандт
11
Гиттенс
11
Гиттенс
8
Брандт
Остались в запасе
Флуминенсе
Боруссия Д
27
Марсело Питалуга
ВР
98
Витор Эудес
ВР
26
Маноэл
ЦЗ
12
Габриэль Фуэнтес
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
21
Тиаго Сантос
ОП
6
Факундо Берналь
ОП
10
Гансо
ЦП
19
Рубен Лескано
ЦП
4
Игнасио
ЦФ
20
Кено
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
33
Александер Майер
ВР
4
Элиас Бенкара
ЦЗ
3
Сумаила Кулибали
ЦЗ
39
Филиппо Мане
ЦЗ
46
Айман Азхил
ЦП
10
Джованни Рейна
АП
39
Коул Кэмпбелл
ПВ
24
Жюльен Дюранвиль
ПВ
41
Матис Альберт
ЦФ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
27
Марсело Питалуга
ВР
98
Витор Эудес
ВР
26
Маноэл
ЦЗ
12
Габриэль Фуэнтес
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
21
Тиаго Сантос
ОП
6
Факундо Берналь
ОП
10
Гансо
ЦП
19
Рубен Лескано
ЦП
4
Игнасио
ЦФ
20
Кено
ЦФ
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
4
Элиас Бенкара
ЦЗ
3
Сумаила Кулибали
ЦЗ
39
Филиппо Мане
ЦЗ
46
Айман Азхил
ЦП
10
Джованни Рейна
АП
39
Коул Кэмпбелл
ПВ
24
Жюльен Дюранвиль
ПВ
41
Матис Альберт
ЦФ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Флуминенсе - Боруссия Д
2
2
Всего ударов по воротам
14
7
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
7
3
Нарушения
12
9
Офсайды
4
2
Количество передач
480
574
Сейвы
3
5
Точность передач %
84
87
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
6
1
Удары из-за пределов штрафной
8
6

Смотреть прямую трансляцию матча «Флуминенсе» против «Боруссии Д», 1-й тур Клубного чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 июня в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Флуминенсе» – «Боруссия Д»

«Флуминенсе» – «Боруссия Д»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 июня 2025

Источник: «Бомбардир»
Клубный чемпионат мира Боруссия Д Флуминенсе
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Бубнов предостерег «Локомотив» от назначения экс-тренера сборной России: «Он хорошо начинает и плохо заканчивает»
11:22
2
Европейский топ-клуб может выкупить Батракова в январе за 60 миллионов
11:16
2
Сменился самый высокооплачиваемый футболист в Европе
10:23
2
Канчельскис пройдет стажировку в европейском клубе у экс-тренера «Спартака»
10:15
2
Стало известно, какую зарплату «Галатасарай» хочет предложить Батракову
09:43
6
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
09:36
11
«Реал» проигнорировал уход Роналду из сборной Португалии – остальные клубы отреагировали
09:17
2
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
1
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+