17.06.2025, вторник, 19:00
Клубный чемпионат мира, группа F, 1 тур
Клубный чемпионат мира, группа F, 1 тур
0 : 0
Завершен
Составы команд
Флуминенсе
Флуминенсе
Боруссия Д
33
Александер Майер
ВР
4
Элиас Бенкара
ЦЗ
3
Сумаила Кулибали
ЦЗ
39
Филиппо Мане
ЦЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
46
Айман Азхил
ЦП
7
Джоб Беллингем
АП
8
Феликс Нмеча
АП
10
Джованни Рейна
АП
11
Джейми Гиттенс
ПВ
39
Коул Кэмпбелл
ПВ
24
Жюльен Дюранвиль
ПВ
41
Матис Альберт
ЦФ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
4-3-2-1
1
Фабио
6
Рене
3
Силва
22
Фрейтес
2
Хавьер
16
Нонато
35
Насименту
8
Мартинелли
11
Ариас
17
Каноббио
27
Эвералдо
3-2-2-2-1
1
Кобель
5
Бенсебаини
25
Зюле
3
Антон
26
Рюэрсон
24
Свенссон
13
Гросс
20
Забитцер
8
Брандт
14
Адейеми
9
Гирасси
17
Каноббио
90
Серна
90
Серна
17
Каноббио
8
Мартинелли
45
Лима
45
Лима
8
Мартинелли
27
Эвералдо
14
Кано
14
Кано
27
Эвералдо
16
Нонато
17
Байя
17
Байя
16
Нонато
26
Рюэрсон
27
Коуто
27
Коуто
26
Рюэрсон
20
Забитцер
17
Чуквуэмека
17
Чуквуэмека
20
Забитцер
13
Гросс
7
Беллингем
7
Беллингем
13
Гросс
14
Адейеми
8
Нмеча
8
Нмеча
14
Адейеми
8
Брандт
11
Гиттенс
11
Гиттенс
8
Брандт
Остались в запасе
Флуминенсе
Боруссия Д
27
Марсело Питалуга
ВР
98
Витор Эудес
ВР
26
Маноэл
ЦЗ
12
Габриэль Фуэнтес
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
21
Тиаго Сантос
ОП
6
Факундо Берналь
ОП
10
Гансо
ЦП
19
Рубен Лескано
ЦП
4
Игнасио
ЦФ
20
Кено
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
33
Александер Майер
ВР
4
Элиас Бенкара
ЦЗ
3
Сумаила Кулибали
ЦЗ
39
Филиппо Мане
ЦЗ
46
Айман Азхил
ЦП
10
Джованни Рейна
АП
39
Коул Кэмпбелл
ПВ
24
Жюльен Дюранвиль
ПВ
41
Матис Альберт
ЦФ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
27
Марсело Питалуга
ВР
98
Витор Эудес
ВР
26
Маноэл
ЦЗ
12
Габриэль Фуэнтес
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
21
Тиаго Сантос
ОП
6
Факундо Берналь
ОП
10
Гансо
ЦП
19
Рубен Лескано
ЦП
4
Игнасио
ЦФ
20
Кено
ЦФ
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
4
Элиас Бенкара
ЦЗ
3
Сумаила Кулибали
ЦЗ
39
Филиппо Мане
ЦЗ
46
Айман Азхил
ЦП
10
Джованни Рейна
АП
39
Коул Кэмпбелл
ПВ
24
Жюльен Дюранвиль
ПВ
41
Матис Альберт
ЦФ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Флуминенсе - Боруссия Д
2
2
Всего ударов по воротам
14
7
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
7
3
Нарушения
12
9
Офсайды
4
2
Количество передач
480
574
Сейвы
3
5
Точность передач %
84
87
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
6
1
Удары из-за пределов штрафной
8
6
Смотреть прямую трансляцию матча «Флуминенсе» против «Боруссии Д», 1-й тур Клубного чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 июня в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Флуминенсе» – «Боруссия Д»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»