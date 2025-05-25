25.05.2025, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 38 тур
Италия. Серия А, 38 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Торино
Торино
92
Альберто Палеари
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
23
Сауль Коко
ЦЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
66
Гвидас Гинейтис
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
20
Иван Илич
ЦП
27
Marco Dalla Vecchia
ЦП
11
Сергей Перчун
ЦП
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
77
Alessio Cacciamani
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
84
Томмазо Габеллини
ЦФ
Рома
70
Джорджо Де Марци
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
23
Сауд Абдулхамид
ПЗ
2
Буба Сангаре
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
29
Люка Гурна
ОП
61
Никколо Писилли
ЦП
8
Томмазо Бальданци
АП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
21
Пауло Дибала
ЦФ
9
Артем Довбик
ЦФ
3-2-2-2-1
32
Милинкович-Савич
2
Дембеле
25
Масина
3
Марипан
3
Бираги
19
Лазаро
21
Риччи
22
Казадеи
11
Эльмас
10
Влашич
19
Адамс
4-1-2-2-1
99
Свилар
2
Челик
23
Манчини
5
Н'Дика
17
Анхелиньо
5
Паредес
4
Кристанте
17
Коне
18
Соуле
56
Салемакерс
14
Шомуродов
25
Масина
6
Валюкевич
6
Валюкевич
25
Масина
22
Казадеи
66
Гинейтис
66
Гинейтис
22
Казадеи
21
Риччи
17
Линетти
17
Линетти
21
Риччи
2
Дембеле
11
Перчун
11
Перчун
2
Дембеле
11
Эльмас
84
Габеллини
84
Габеллини
11
Эльмас
2
Челик
15
Хуммельс
15
Хуммельс
2
Челик
18
Соуле
2
Ренш
2
Ренш
18
Соуле
56
Салемакерс
61
Писилли
61
Писилли
56
Салемакерс
5
Паредес
8
Бальданци
8
Бальданци
5
Паредес
14
Шомуродов
92
Эль-Шаарави
92
Эль-Шаарави
14
Шомуродов
Остались в запасе
Торино
Рома
92
Альберто Палеари
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
23
Сауль Коко
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
20
Иван Илич
ЦП
27
Marco Dalla Vecchia
ЦП
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
14
Янн Карамо
ЛВ
77
Alessio Cacciamani
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
70
Джорджо Де Марци
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
23
Сауд Абдулхамид
ПЗ
2
Буба Сангаре
ПЗ
29
Люка Гурна
ОП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
21
Пауло Дибала
ЦФ
9
Артем Довбик
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Остались в запасе
92
Альберто Палеари
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
23
Сауль Коко
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
20
Иван Илич
ЦП
27
Marco Dalla Vecchia
ЦП
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
14
Янн Карамо
ЛВ
77
Alessio Cacciamani
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Остались в запасе
70
Джорджо Де Марци
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
23
Сауд Абдулхамид
ПЗ
2
Буба Сангаре
ПЗ
29
Люка Гурна
ОП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
21
Пауло Дибала
ЦФ
9
Артем Довбик
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Главный тренер
Клаудио Раньери
Статистика матча Торино - Рома
1
1
Всего ударов по воротам
11
15
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
2
1
Нарушения
15
11
Офсайды
3
1
Количество передач
418
502
Сейвы
3
4
Точность передач %
89
89
Удары мимо ворот
3
8
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
5
11
Удары из-за пределов штрафной
6
4
xG (ожидаемые голы)
0.43
1.93
Смотреть прямую трансляцию матча «Торино» против «Ромы», 38-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 мая в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Торино» – «Рома»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»