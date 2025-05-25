Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Торино» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 мая 2025

«Торино» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 мая 2025

25 мая 2025, 20:35
Торино
25.05.2025, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 38 тур
0 : 2
Завершен
Рома
18' Л. Паредес (П) 53' А. Салемакерс
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
2
Али Дембеле
ПЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
21
Самуэле Риччи
(К) ЦП
22
Чезаре Казадеи
ЦП
10
Никола Влашич
АП
11
Эльйиф Эльмас
АП
19
Че Адамс
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Рома
99
Миле Свилар
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
(К) ЦЗ
5
Эван Н'Дика
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
4
Бриан Кристанте
ЦП
17
Куадио Коне
ЦП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
18
Матиас Соуле
ПВ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Торино
92
Альберто Палеари
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
23
Сауль Коко
ЦЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
66
Гвидас Гинейтис
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
20
Иван Илич
ЦП
27
Marco Dalla Vecchia
ЦП
11
Сергей Перчун
ЦП
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
77
Alessio Cacciamani
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
84
Томмазо Габеллини
ЦФ
Рома
70
Джорджо Де Марци
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
23
Сауд Абдулхамид
ПЗ
2
Буба Сангаре
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
29
Люка Гурна
ОП
61
Никколо Писилли
ЦП
8
Томмазо Бальданци
АП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
21
Пауло Дибала
ЦФ
9
Артем Довбик
ЦФ
3-2-2-2-1
32
Милинкович-Савич
2
Дембеле
25
Масина
3
Марипан
3
Бираги
19
Лазаро
21
Риччи
22
Казадеи
11
Эльмас
10
Влашич
19
Адамс
4-1-2-2-1
99
Свилар
2
Челик
23
Манчини
5
Н'Дика
17
Анхелиньо
5
Паредес
4
Кристанте
17
Коне
18
Соуле
56
Салемакерс
14
Шомуродов
25
Масина
6
Валюкевич
6
Валюкевич
25
Масина
22
Казадеи
66
Гинейтис
66
Гинейтис
22
Казадеи
21
Риччи
17
Линетти
17
Линетти
21
Риччи
2
Дембеле
11
Перчун
11
Перчун
2
Дембеле
11
Эльмас
84
Габеллини
84
Габеллини
11
Эльмас
2
Челик
15
Хуммельс
15
Хуммельс
2
Челик
18
Соуле
2
Ренш
2
Ренш
18
Соуле
56
Салемакерс
61
Писилли
61
Писилли
56
Салемакерс
5
Паредес
8
Бальданци
8
Бальданци
5
Паредес
14
Шомуродов
92
Эль-Шаарави
92
Эль-Шаарави
14
Шомуродов
Остались в запасе
Торино
Рома
92
Альберто Палеари
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
23
Сауль Коко
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
20
Иван Илич
ЦП
27
Marco Dalla Vecchia
ЦП
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
14
Янн Карамо
ЛВ
77
Alessio Cacciamani
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
70
Джорджо Де Марци
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
23
Сауд Абдулхамид
ПЗ
2
Буба Сангаре
ПЗ
29
Люка Гурна
ОП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
21
Пауло Дибала
ЦФ
9
Артем Довбик
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Остались в запасе
92
Альберто Палеари
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
23
Сауль Коко
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
20
Иван Илич
ЦП
27
Marco Dalla Vecchia
ЦП
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
14
Янн Карамо
ЛВ
77
Alessio Cacciamani
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Остались в запасе
70
Джорджо Де Марци
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
23
Сауд Абдулхамид
ПЗ
2
Буба Сангаре
ПЗ
29
Люка Гурна
ОП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
21
Пауло Дибала
ЦФ
9
Артем Довбик
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Главный тренер
Клаудио Раньери
Статистика матча Торино - Рома
1
1
Всего ударов по воротам
11
15
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
2
1
Нарушения
15
11
Офсайды
3
1
Количество передач
418
502
Сейвы
3
4
Точность передач %
89
89
Удары мимо ворот
3
8
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
5
11
Удары из-за пределов штрафной
6
4
xG (ожидаемые голы)
0.43
1.93

Смотреть прямую трансляцию матча «Торино» против «Ромы», 38-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 мая в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Торино» – «Рома»

«Торино» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Рома Торино
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Бубнов предостерег «Локомотив» от назначения экс-тренера сборной России: «Он хорошо начинает и плохо заканчивает»
11:22
Европейский топ-клуб может выкупить Батракова в январе за 60 миллионов
11:16
Сменился самый высокооплачиваемый футболист в Европе
10:23
1
Канчельскис пройдет стажировку в европейском клубе у экс-тренера «Спартака»
10:15
1
Стало известно, какую зарплату «Галатасарай» хочет предложить Батракову
09:43
5
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
09:36
10
«Реал» проигнорировал уход Роналду из сборной Португалии – остальные клубы отреагировали
09:17
1
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
1
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+