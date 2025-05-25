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  • «Аталанта» – «Парма»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 мая 2025

«Аталанта» – «Парма»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 мая 2025

25 мая 2025, 20:35
Аталанта
25.05.2025, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 38 тур
2 : 3
Завершен
Парма
32' Д. Мальдини 33' Д. Мальдини
49' А. Эно 71' Я. Ондрейка 90+1' Я. Ондрейка
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
29
Марко Карнесекки
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
19
Берат Джимсити
(К) ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
55
Сулемана
ОП
4
Марко Брешианини
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
70
Даниэль Мальдини
АП
2
Марко Палестра
ПВ
32
Матео Ретеги
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Парма
1
Зион Сузуки
ВР
14
Эмануэле Валери
ЛЗ
3
Алессандро Циркати
ЦЗ
5
Лаутаро Валенти
ЦЗ
40
Ботонд Балог
ЦЗ
15
Энрико Дель Прато
(К) ПЗ
16
Мандела Кейта
ОП
19
Симон Сом
ОП
23
Эрнани
ЦП
14
Анже-Йоан Бонни
ЦФ
32
Матео Пеллегрино
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Аталанта
1
Руй Патрисиу
ВР
31
Франческо Росси
ВР
4
Исак Хин
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
15
Мартен де Рон
ОП
13
Эдерсон
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
10
Лазар Самарджич
АП
7
Хуан Куадрадо
ПП
11
Адемола Лукман
ЦФ
Парма
40
Эдоардо Корви
ВР
33
Рикард Марконе
ВР
8
Матиас Фьортофт Левик
ЛЗ
38
Алессандро Вольяччо
ЦЗ
80
Адриан Бернабе
ЦП
18
Антуан Эно
ЦП
3
Дрисса Камара
ЦП
24
Науэль Эстевес
ЦП
11
Якоб Ондрейка
ПВ
27
Деннис Ман
ПВ
21
Анас Хадж Мохамед
ПВ
22
Маттео Кансельери
ПВ
9
Адриан Бенедичак
ЦФ
11
Понтус Альмквист
ЦФ
11
Милан Джурич
ЦФ
4-1-1-3-1
29
Карнесекки
13
Руджери
31
Коссуну
19
Джимсити
16
Белланова
55
Сулемана
4
Брешианини
17
Де Кетеларе
70
Мальдини
2
Палестра
32
Ретеги
3-4-1-2
1
Сузуки
3
Циркати
5
Валенти
40
Балог
15
Дель Прато
16
Кейта
19
Сом
14
Валери
23
Эрнани
32
Пеллегрино
14
Бонни
2
Палестра
4
Пош
4
Пош
2
Палестра
4
Брешианини
13
Эдерсон
13
Эдерсон
4
Брешианини
55
Сулемана
8
Пашалич
8
Пашалич
55
Сулемана
16
Белланова
7
Куадрадо
7
Куадрадо
16
Белланова
70
Мальдини
11
Лукман
11
Лукман
70
Мальдини
16
Кейта
80
Бернабе
80
Бернабе
16
Кейта
14
Валери
18
Эно
18
Эно
14
Валери
19
Сом
24
Эстевес
24
Эстевес
19
Сом
23
Эрнани
11
Ондрейка
11
Ондрейка
23
Эрнани
14
Бонни
22
Кансельери
22
Кансельери
14
Бонни
Остались в запасе
Аталанта
Парма
1
Руй Патрисиу
ВР
31
Франческо Росси
ВР
4
Исак Хин
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
15
Мартен де Рон
ОП
10
Лазар Самарджич
АП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
40
Эдоардо Корви
ВР
33
Рикард Марконе
ВР
8
Матиас Фьортофт Левик
ЛЗ
38
Алессандро Вольяччо
ЦЗ
3
Дрисса Камара
ЦП
27
Деннис Ман
ПВ
21
Анас Хадж Мохамед
ПВ
9
Адриан Бенедичак
ЦФ
11
Понтус Альмквист
ЦФ
11
Милан Джурич
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Остались в запасе
1
Руй Патрисиу
ВР
31
Франческо Росси
ВР
4
Исак Хин
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
15
Мартен де Рон
ОП
10
Лазар Самарджич
АП
Остались в запасе
40
Эдоардо Корви
ВР
33
Рикард Марконе
ВР
8
Матиас Фьортофт Левик
ЛЗ
38
Алессандро Вольяччо
ЦЗ
3
Дрисса Камара
ЦП
27
Деннис Ман
ПВ
21
Анас Хадж Мохамед
ПВ
9
Адриан Бенедичак
ЦФ
11
Понтус Альмквист
ЦФ
11
Милан Джурич
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Кристиан Киву
Статистика матча Аталанта - Парма
1
1
Всего ударов по воротам
11
18
Удары в створ
5
10
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
6
Нарушения
7
7
Офсайды
2
1
Количество передач
471
420
Сейвы
7
2
Точность передач %
85
84
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
10
13
Удары из-за пределов штрафной
1
5
xG (ожидаемые голы)
1.13
2.81

Смотреть прямую трансляцию матча «Аталанта» против «Пармы», 38-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 мая в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аталанта»«Парма»

«Аталанта» – «Парма»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Парма Аталанта
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