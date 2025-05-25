25.05.2025, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Англия. Премьер-лига, 38 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Фулхэм
Фулхэм
4-2-3-1
1
Лено
33
Робинсон
5
Андерсен
4
Куэнка
2
Тете
10
Кэрни
23
Лукич
24
Траоре
8
Перейра
10
Уилсон
9
Хименес
3-3-1-3
31
Эдерсон
3
Диаш
25
Аканджи
24
Гвардиол
6
Гонсалес
20
Гюндоган
27
Нуньес
20
Силва
22
Мармуш
11
Доку
9
Холанд
24
Траоре
30
Сессеньон
30
Сессеньон
24
Траоре
23
Лукич
16
Берге
16
Берге
23
Лукич
10
Кэрни
24
Кинг
24
Кинг
10
Кэрни
8
Перейра
32
Смит-Роу
32
Смит-Роу
8
Перейра
10
Уилсон
17
Ивоби
17
Ивоби
10
Уилсон
20
Гюндоган
11
Де Брюйне
11
Де Брюйне
20
Гюндоган
9
Холанд
30
Эчеверри
30
Эчеверри
9
Холанд
22
Мармуш
47
Фоден
47
Фоден
22
Мармуш
11
Доку
22
Савиньо
22
Савиньо
11
Доку
Остались в запасе
Фулхэм
Манчестер Сити
13
Стивен Бенда
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
10
Виллиан
ЛВ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
1
Стефан Ортега
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
16
Родри
ОП
33
Нико О'Райли
АП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
13
Стивен Бенда
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
10
Виллиан
ЛВ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
Остались в запасе
1
Стефан Ортега
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
16
Родри
ОП
33
Нико О'Райли
АП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Фулхэм - Манчестер Сити
Всего ударов по воротам
13
20
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
1
6
Нарушения
11
5
Офсайды
2
0
Количество передач
434
487
Сейвы
3
3
Точность передач %
84
85
Удары мимо ворот
6
7
Блокированные удары
4
8
Удары из пределов штрафной
11
16
Удары из-за пределов штрафной
2
4
xG (ожидаемые голы)
1.74
2.84
Смотреть прямую трансляцию матча «Фулхэм» против «Манчестер Сити», 38-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 мая в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фулхэм» – «Манчестер Сити»
- Матч можно посмотреть на канале «SportCast».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»