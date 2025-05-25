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  • «Фулхэм» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 мая 2025

«Фулхэм» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 мая 2025

25 мая 2025, 16:50
Фулхэм
25.05.2025, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-лига, 38 тур
0 : 2
Завершен
Манчестер Сити
21' И. Гюндоган 72' Э. Холанд (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
1
Бернд Лено
ВР
33
Энтони Робинсон
ЛЗ
5
Йоахим Андерсен
ЦЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
10
Том Кэрни
(К) ЦП
23
Саша Лукич
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
24
Адама Траоре
ПВ
10
Харри Уилсон
ПВ
9
Рауль Хименес
ЦФ
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
3
Рубен Диаш
(К) ЦЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
6
Нико Гонсалес
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
27
Матеус Нуньес
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
11
Жереми Доку
ЦФ
22
Омар Мармуш
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Фулхэм
13
Стивен Бенда
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
10
Виллиан
ЛВ
16
Сандер Берге
ОП
24
Джошуа Кинг
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
95
Карлос Винисиус
ЦФ
Манчестер Сити
1
Стефан Ортега
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
16
Родри
ОП
11
Кевин Де Брюйне
АП
30
Клаудио Эчеверри
АП
33
Нико О'Райли
АП
22
Савиньо
ПВ
4-2-3-1
1
Лено
33
Робинсон
5
Андерсен
4
Куэнка
2
Тете
10
Кэрни
23
Лукич
24
Траоре
8
Перейра
10
Уилсон
9
Хименес
3-3-1-3
31
Эдерсон
3
Диаш
25
Аканджи
24
Гвардиол
6
Гонсалес
20
Гюндоган
27
Нуньес
20
Силва
22
Мармуш
11
Доку
9
Холанд
24
Траоре
30
Сессеньон
30
Сессеньон
24
Траоре
23
Лукич
16
Берге
16
Берге
23
Лукич
10
Кэрни
24
Кинг
24
Кинг
10
Кэрни
8
Перейра
32
Смит-Роу
32
Смит-Роу
8
Перейра
10
Уилсон
17
Ивоби
17
Ивоби
10
Уилсон
20
Гюндоган
11
Де Брюйне
11
Де Брюйне
20
Гюндоган
9
Холанд
30
Эчеверри
30
Эчеверри
9
Холанд
22
Мармуш
47
Фоден
47
Фоден
22
Мармуш
11
Доку
22
Савиньо
22
Савиньо
11
Доку
Остались в запасе
Фулхэм
Манчестер Сити
13
Стивен Бенда
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
10
Виллиан
ЛВ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
1
Стефан Ортега
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
16
Родри
ОП
33
Нико О'Райли
АП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
13
Стивен Бенда
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
10
Виллиан
ЛВ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
Остались в запасе
1
Стефан Ортега
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
16
Родри
ОП
33
Нико О'Райли
АП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Фулхэм - Манчестер Сити
Всего ударов по воротам
13
20
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
1
6
Нарушения
11
5
Офсайды
2
0
Количество передач
434
487
Сейвы
3
3
Точность передач %
84
85
Удары мимо ворот
6
7
Блокированные удары
4
8
Удары из пределов штрафной
11
16
Удары из-за пределов штрафной
2
4
xG (ожидаемые голы)
1.74
2.84

Смотреть прямую трансляцию матча «Фулхэм» против «Манчестер Сити», 38-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 мая в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фулхэм»«Манчестер Сити»

«Фулхэм» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Фулхэм
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