25.05.2025, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Англия. Премьер-лига, 38 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Саутгемптон
Саутгемптон
3-3-1-2-1
32
Рэмсдейл
28
Сугавара
15
Вуд
46
34
Велингтон
18
Угочукву
18
Тэйлор
4
Даунс
7
Сулемана
18
Фернандеш
31
Стюарт
4-1-3-2
1
Райя
63
Тирни
4
Уайт
4
Кивиор
47
Зинченко
41
Райс
18
Парти
23
Мерино
18
Нванери
7
Мартинелли
19
Стерлинг
18
Угочукву
4
4
18
Угочукву
46
12
Смоллбоун
12
Смоллбоун
46
31
Стюарт
30
Онуачу
30
Онуачу
31
Стюарт
7
Сулемана
9
Арчер
9
Арчер
7
Сулемана
47
Зинченко
49
Льюис-Скелли
49
Льюис-Скелли
47
Зинченко
18
Нванери
8
Эдегор
8
Эдегор
18
Нванери
63
Тирни
19
Троссард
19
Троссард
63
Тирни
19
Стерлинг
7
Сака
7
Сака
19
Стерлинг
7
Мартинелли
29
Хаверц
29
Хаверц
7
Мартинелли
Остались в запасе
Саутгемптон
Арсенал
29
Алекс МакКарти
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
57
Jayden Moore
ЦЗ
18
Джо Арибо
ЦП
Главный тренер
Саймон Раск
33
Нето
ВР
21
Джек Генри-Фрэнсис
ОП
21
Жоржиньо
ЦП
19
Исмеал Кабия
ПВ
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
29
Алекс МакКарти
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
57
Jayden Moore
ЦЗ
18
Джо Арибо
ЦП
Остались в запасе
33
Нето
ВР
21
Джек Генри-Фрэнсис
ОП
21
Жоржиньо
ЦП
19
Исмеал Кабия
ПВ
Главный тренер
Саймон Раск
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Саутгемптон - Арсенал
Всего ударов по воротам
7
23
Удары в створ
2
8
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
5
8
Нарушения
7
8
Офсайды
1
1
Количество передач
344
535
Сейвы
6
1
Точность передач %
81
91
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
3
10
Удары из пределов штрафной
5
16
Удары из-за пределов штрафной
2
7
xG (ожидаемые голы)
0.63
2.2
Смотреть прямую трансляцию матча «Саутгемптон» против «Арсенала», 38-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 мая в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Саутгемптон» – «Арсенал»
- Матч можно посмотреть на канале «SportCast».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»