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  • «Саутгемптон» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 мая 2025

«Саутгемптон» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 мая 2025

25 мая 2025, 16:50
Саутгемптон
25.05.2025, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-лига, 38 тур
1 : 2
Завершен
Арсенал
56' Р. Стюарт
43' К. Тирни 89' М. Эдегор
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
32
Аарон Рэмсдейл
(К) ВР
18
Чарли Тэйлор
ЛЗ
34
Велингтон
ЛЗ
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
15
Натан Вуд
ЦЗ
46
Jay Robinson
ЦЗ
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
18
Лесли Угочукву
ОП
4
Флинн Даунс
ЦП
18
Матеуш Фернандеш
АП
31
Росс Стюарт
ЦФ
Главный тренер
Саймон Раск
Арсенал
1
Давид Райя
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
47
Александр Зинченко
ЛЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
41
Деклан Райс
(К) ОП
18
Томас Парти
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
18
Итан Нванери
ЦП
Главный тренер
Микель Артета
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
4
Joachim Kayi Sanda
ЦЗ
57
Jayden Moore
ЦЗ
12
Уильям Смоллбоун
ЦП
18
Джо Арибо
ЦП
30
Пол Онуачу
ЦФ
9
Кэмерон Арчер
ЦФ
Арсенал
33
Нето
ВР
19
Леандро Троссард
ЛВ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
21
Джек Генри-Фрэнсис
ОП
21
Жоржиньо
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
19
Исмеал Кабия
ПВ
7
Букайо Сака
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
3-3-1-2-1
32
Рэмсдейл
28
Сугавара
15
Вуд
46
34
Велингтон
18
Угочукву
18
Тэйлор
4
Даунс
7
Сулемана
18
Фернандеш
31
Стюарт
4-1-3-2
1
Райя
63
Тирни
4
Уайт
4
Кивиор
47
Зинченко
41
Райс
18
Парти
23
Мерино
18
Нванери
7
Мартинелли
19
Стерлинг
18
Угочукву
4
4
18
Угочукву
46
12
Смоллбоун
12
Смоллбоун
46
31
Стюарт
30
Онуачу
30
Онуачу
31
Стюарт
7
Сулемана
9
Арчер
9
Арчер
7
Сулемана
47
Зинченко
49
Льюис-Скелли
49
Льюис-Скелли
47
Зинченко
18
Нванери
8
Эдегор
8
Эдегор
18
Нванери
63
Тирни
19
Троссард
19
Троссард
63
Тирни
19
Стерлинг
7
Сака
7
Сака
19
Стерлинг
7
Мартинелли
29
Хаверц
29
Хаверц
7
Мартинелли
Остались в запасе
Саутгемптон
Арсенал
29
Алекс МакКарти
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
57
Jayden Moore
ЦЗ
18
Джо Арибо
ЦП
Главный тренер
Саймон Раск
33
Нето
ВР
21
Джек Генри-Фрэнсис
ОП
21
Жоржиньо
ЦП
19
Исмеал Кабия
ПВ
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
29
Алекс МакКарти
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
57
Jayden Moore
ЦЗ
18
Джо Арибо
ЦП
Остались в запасе
33
Нето
ВР
21
Джек Генри-Фрэнсис
ОП
21
Жоржиньо
ЦП
19
Исмеал Кабия
ПВ
Главный тренер
Саймон Раск
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Саутгемптон - Арсенал
Всего ударов по воротам
7
23
Удары в створ
2
8
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
5
8
Нарушения
7
8
Офсайды
1
1
Количество передач
344
535
Сейвы
6
1
Точность передач %
81
91
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
3
10
Удары из пределов штрафной
5
16
Удары из-за пределов штрафной
2
7
xG (ожидаемые голы)
0.63
2.2

Смотреть прямую трансляцию матча «Саутгемптон» против «Арсенала», 38-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 мая в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Саутгемптон»«Арсенал»

«Саутгемптон» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Арсенал Саутгемптон
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