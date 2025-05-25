25.05.2025, воскресенье, 17:15
Испания. Примера, 38 тур
Испания. Примера, 38 тур
4 : 2
Завершен
Составы команд
Вильярреал
Вильярреал
4-1-3-2
13
Конде
23
Педраса
53
Камбвала
2
Кошта
6
Наварро
18
Гуйе
10
Баэна
4
Суарес
10
Пино
11
Барри
17
Бьюкенан
4-1-3-1-1
25
Фернандес
22
Кармона
4
Салас
23
Маркао
17
Педроса
6
Агум
97
Соу
8
Гудель
24
Санчес
10
Сусо
9
Гарсия Паскуаль
17
Бьюкенан
21
Этта-Эйонг
21
Этта-Эйонг
17
Бьюкенан
4
Суарес
6
6
4
Суарес
18
Гуйе
10
Парехо
10
Парехо
18
Гуйе
10
Баэна
7
Морено
7
Морено
10
Баэна
10
Пино
19
Пепе
19
Пепе
10
Пино
22
Кармона
5
5
22
Кармона
24
Санчес
14
Буэно
14
Буэно
24
Санчес
10
Сусо
21
Эджуке
21
Эджуке
10
Сусо
97
Соу
11
Лукебакио
11
Лукебакио
97
Соу
9
Гарсия Паскуаль
10
Фернандес
10
Фернандес
9
Гарсия Паскуаль
Остались в запасе
Вильярреал
Севилья
1
Луис Жуниор
ВР
23
Серджи Кардона
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
26
Кико Фемения
ПЗ
14
Санти Комесанья
ЦП
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
1
Эрьян Нюланд
ВР
1
Альберто Флорес
ВР
30
Alberto Collado
ЦП
45
Луло Дасилва
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
36
Осо
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Остались в запасе
1
Луис Жуниор
ВР
23
Серджи Кардона
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
26
Кико Фемения
ПЗ
14
Санти Комесанья
ЦП
Остались в запасе
1
Эрьян Нюланд
ВР
1
Альберто Флорес
ВР
30
Alberto Collado
ЦП
45
Луло Дасилва
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
36
Осо
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Статистика матча Вильярреал - Севилья
1
Всего ударов по воротам
12
17
Удары в створ
7
6
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
3
5
Нарушения
8
14
Офсайды
0
3
Количество передач
518
487
Сейвы
4
3
Точность передач %
88
89
Удары мимо ворот
2
10
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
8
12
Удары из-за пределов штрафной
4
5
xG (ожидаемые голы)
1.06
1.32
Смотреть прямую трансляцию матча «Вильярреал» против «Севильи», 38-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 мая в 17:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вильярреал» – «Севилья»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»