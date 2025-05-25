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  • «Вильярреал» – «Севилья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 мая 2025

«Вильярреал» – «Севилья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 мая 2025

25 мая 2025, 16:05
Вильярреал
25.05.2025, воскресенье, 17:15
Испания. Примера, 38 тур
4 : 2
Завершен
Севилья
4' Й. Пино 8' П. Гуйе 39' А. Баэна 53' П. Гуйе
29' Д. Соу 85' R. Martínez
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
13
Диего Конде
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
6
Пау Наварро
ЦЗ
53
Вилли Камбвала
ЦЗ
2
Логан Кошта
ЦЗ
10
Алекс Баэна
(К) ЛВ
18
Пап Гуйе
ОП
4
Денис Суарес
АП
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
10
Йереми Пино
ПВ
11
Тьерно Барри
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Севилья
25
Альваро Фернандес
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
4
Кике Салас
ЦЗ
23
Маркао
ЦЗ
22
Хосе Анхель Кармона
ПЗ
6
Люсьен Агум
ОП
97
Джибриль Соу
ЦП
8
Неманья Гудель
(К) ЦП
24
Хуанлу Санчес
ЦП
10
Сусо
ПВ
9
Альваро Гарсия Паскуаль
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Вильярреал
1
Луис Жуниор
ВР
23
Серджи Кардона
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
26
Кико Фемения
ПЗ
14
Санти Комесанья
ЦП
6
Daniel Requena
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
21
Карл Этта-Эйонг
ЦФ
7
Жерар Морено
ЦФ
19
Николя Пепе
ЦФ
Севилья
1
Эрьян Нюланд
ВР
1
Альберто Флорес
ВР
5
Ramón Martínez
ЦЗ
21
Чидера Эджуке
ЛВ
14
Ману Буэно
ЦП
30
Alberto Collado
ЦП
45
Луло Дасилва
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
11
Доди Лукебакио
ПВ
10
Пеке Фернандес
ЦФ
36
Осо
ЦФ
4-1-3-2
13
Конде
23
Педраса
53
Камбвала
2
Кошта
6
Наварро
18
Гуйе
10
Баэна
4
Суарес
10
Пино
11
Барри
17
Бьюкенан
4-1-3-1-1
25
Фернандес
22
Кармона
4
Салас
23
Маркао
17
Педроса
6
Агум
97
Соу
8
Гудель
24
Санчес
10
Сусо
9
Гарсия Паскуаль
17
Бьюкенан
21
Этта-Эйонг
21
Этта-Эйонг
17
Бьюкенан
4
Суарес
6
6
4
Суарес
18
Гуйе
10
Парехо
10
Парехо
18
Гуйе
10
Баэна
7
Морено
7
Морено
10
Баэна
10
Пино
19
Пепе
19
Пепе
10
Пино
22
Кармона
5
5
22
Кармона
24
Санчес
14
Буэно
14
Буэно
24
Санчес
10
Сусо
21
Эджуке
21
Эджуке
10
Сусо
97
Соу
11
Лукебакио
11
Лукебакио
97
Соу
9
Гарсия Паскуаль
10
Фернандес
10
Фернандес
9
Гарсия Паскуаль
Остались в запасе
Вильярреал
Севилья
1
Луис Жуниор
ВР
23
Серджи Кардона
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
26
Кико Фемения
ПЗ
14
Санти Комесанья
ЦП
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
1
Эрьян Нюланд
ВР
1
Альберто Флорес
ВР
30
Alberto Collado
ЦП
45
Луло Дасилва
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
36
Осо
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Остались в запасе
1
Луис Жуниор
ВР
23
Серджи Кардона
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
26
Кико Фемения
ПЗ
14
Санти Комесанья
ЦП
Остались в запасе
1
Эрьян Нюланд
ВР
1
Альберто Флорес
ВР
30
Alberto Collado
ЦП
45
Луло Дасилва
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
36
Осо
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Статистика матча Вильярреал - Севилья
1
Всего ударов по воротам
12
17
Удары в створ
7
6
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
3
5
Нарушения
8
14
Офсайды
0
3
Количество передач
518
487
Сейвы
4
3
Точность передач %
88
89
Удары мимо ворот
2
10
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
8
12
Удары из-за пределов штрафной
4
5
xG (ожидаемые голы)
1.06
1.32

Смотреть прямую трансляцию матча «Вильярреал» против «Севильи», 38-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 мая в 17:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вильярреал»«Севилья»

«Вильярреал» – «Севилья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Севилья Вильярреал
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