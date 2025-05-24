Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Гезтепе» – «Галатасарай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2025

«Гезтепе» – «Галатасарай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2025

24 мая 2025, 17:50
Гезтепе
24.05.2025, суббота, 19:00
Турция. Суперлига, 37 тур
0 : 2
Завершен
Галатасарай
70' К. Айхан 90+1' А. Мората
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гезтепе
1
Матеуш Лиш
ВР
4
Héliton
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
4
Лассе Нильсен
ЦЗ
26
Малком Бокеле
ПЗ
16
Огюн Байрак
ПЗ
30
Ahmed Ildiz
(К) ЦП
30
Энтони Деннис
ЦП
43
Давид Тижанич
АП
17
Kubilay Kanatsızkuş
ЦФ
40
Ромуло
ЦФ
Главный тренер
Станимир Стойлов
Галатасарай
19
Гюнай Гювенк
ВР
46
Карлос Куэста
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
95
Пшемыслав Франковски
ЛВ
26
Керем Демирбай
ЦП
10
Беркан Кутлу
ЦП
21
Альваро Мората
ЦФ
10
Дрис Мертенс
(К) ЦФ
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Гезтепе
28
Arda Ercan
ВР
23
Фуркан Байир
ЦЗ
4
Таха Альтикардес
ЦЗ
30
Назим Сангаре
ЦЗ
20
Новатус Мироши
ОП
27
Курю Мацуки
ЦП
33
Tibet Durakcay
ЦФ
1
Arda Özcimen
ЦФ
19
Эмерсонн
ЦФ
Галатасарай
24
Янкат Йылмаз
ВР
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
91
Арда Уньяй
ЦЗ
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
15
Элиас Йелерт
ПЗ
8
Эфе Акман
ОП
99
Марио Лемина
ОП
6
Эюп Айдын
ОП
7
Роланд Салаи
ПВ
22
Юсуф Демир
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Лиш
4
22
Гюнтер
4
Нильсен
26
Бокеле
16
Байрак
30
30
Деннис
43
Тижанич
40
Ромуло
17
3-2-2-3
19
Гювенк
46
Куэста
23
Айхан
6
Санчес
26
Демирбай
10
Кутлу
4
Якобс
95
Франковски
23
Кутуджу
10
Мертенс
21
Мората
16
Байрак
4
Альтикардес
4
Альтикардес
16
Байрак
4
Нильсен
30
Сангаре
30
Сангаре
4
Нильсен
43
Тижанич
20
Мироши
20
Мироши
43
Тижанич
22
Гюнтер
27
Мацуки
27
Мацуки
22
Гюнтер
17
19
Эмерсонн
19
Эмерсонн
17
10
Мертенс
17
Эльмали
17
Эльмали
10
Мертенс
95
Франковски
15
Йелерт
15
Йелерт
95
Франковски
26
Демирбай
22
Демир
22
Демир
26
Демирбай
Остались в запасе
Гезтепе
Галатасарай
28
Arda Ercan
ВР
23
Фуркан Байир
ЦЗ
33
Tibet Durakcay
ЦФ
1
Arda Özcimen
ЦФ
Главный тренер
Станимир Стойлов
24
Янкат Йылмаз
ВР
91
Арда Уньяй
ЦЗ
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
8
Эфе Акман
ОП
99
Марио Лемина
ОП
6
Эюп Айдын
ОП
7
Роланд Салаи
ПВ
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
28
Arda Ercan
ВР
23
Фуркан Байир
ЦЗ
33
Tibet Durakcay
ЦФ
1
Arda Özcimen
ЦФ
Остались в запасе
24
Янкат Йылмаз
ВР
91
Арда Уньяй
ЦЗ
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
8
Эфе Акман
ОП
99
Марио Лемина
ОП
6
Эюп Айдын
ОП
7
Роланд Салаи
ПВ
Главный тренер
Станимир Стойлов
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча Гезтепе - Галатасарай
3
Всего ударов по воротам
21
14
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
7
6
Нарушения
12
9
Офсайды
3
2
Количество передач
231
430
Сейвы
1
5
Точность передач %
67
83
Удары мимо ворот
10
6
Блокированные удары
6
5
Удары из пределов штрафной
15
9
Удары из-за пределов штрафной
6
5
xG (ожидаемые голы)
1.56
1.22

Смотреть прямую трансляцию матча «Гезтепе» против «Галатасарая», 37-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 мая в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Гезтепе»«Галатасарай»

«Гезтепе» – «Галатасарай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Турция. Суперлига Галатасарай Гезтепе
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Европейский топ-клуб может выкупить Батракова в январе за 60 миллионов
11:16
Сменился самый высокооплачиваемый футболист в Европе
10:23
1
Канчельскис пройдет стажировку в европейском клубе у экс-тренера «Спартака»
10:15
1
Стало известно, какую зарплату «Галатасарай» хочет предложить Батракову
09:43
5
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
09:36
10
«Реал» проигнорировал уход Роналду из сборной Португалии – остальные клубы отреагировали
09:17
1
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
1
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
7
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
31
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+