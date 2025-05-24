24.05.2025, суббота, 19:00
Турция. Суперлига, 37 тур
Турция. Суперлига, 37 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Гезтепе
Гезтепе
3-2-2-1-2
1
Лиш
4
22
Гюнтер
4
Нильсен
26
Бокеле
16
Байрак
30
30
Деннис
43
Тижанич
40
Ромуло
17
3-2-2-3
19
Гювенк
46
Куэста
23
Айхан
6
Санчес
26
Демирбай
10
Кутлу
4
Якобс
95
Франковски
23
Кутуджу
10
Мертенс
21
Мората
16
Байрак
4
Альтикардес
4
Альтикардес
16
Байрак
4
Нильсен
30
Сангаре
30
Сангаре
4
Нильсен
43
Тижанич
20
Мироши
20
Мироши
43
Тижанич
22
Гюнтер
27
Мацуки
27
Мацуки
22
Гюнтер
17
19
Эмерсонн
19
Эмерсонн
17
10
Мертенс
17
Эльмали
17
Эльмали
10
Мертенс
95
Франковски
15
Йелерт
15
Йелерт
95
Франковски
26
Демирбай
22
Демир
22
Демир
26
Демирбай
Остались в запасе
Гезтепе
Галатасарай
28
Arda Ercan
ВР
23
Фуркан Байир
ЦЗ
33
Tibet Durakcay
ЦФ
1
Arda Özcimen
ЦФ
Главный тренер
Станимир Стойлов
24
Янкат Йылмаз
ВР
91
Арда Уньяй
ЦЗ
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
8
Эфе Акман
ОП
99
Марио Лемина
ОП
6
Эюп Айдын
ОП
7
Роланд Салаи
ПВ
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
28
Arda Ercan
ВР
23
Фуркан Байир
ЦЗ
33
Tibet Durakcay
ЦФ
1
Arda Özcimen
ЦФ
Остались в запасе
24
Янкат Йылмаз
ВР
91
Арда Уньяй
ЦЗ
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
8
Эфе Акман
ОП
99
Марио Лемина
ОП
6
Эюп Айдын
ОП
7
Роланд Салаи
ПВ
Главный тренер
Станимир Стойлов
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча Гезтепе - Галатасарай
3
Всего ударов по воротам
21
14
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
7
6
Нарушения
12
9
Офсайды
3
2
Количество передач
231
430
Сейвы
1
5
Точность передач %
67
83
Удары мимо ворот
10
6
Блокированные удары
6
5
Удары из пределов штрафной
15
9
Удары из-за пределов штрафной
6
5
xG (ожидаемые голы)
1.56
1.22
Смотреть прямую трансляцию матча «Гезтепе» против «Галатасарая», 37-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 мая в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Гезтепе» – «Галатасарай»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»