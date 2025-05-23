23.05.2025, пятница, 21:45
Италия. Серия А, 38 тур
Италия. Серия А, 38 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Комо
Комо
Интер
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
5
Христос Алексиу
ЦЗ
48
Габриэле Ре Чеккони
ЦЗ
16
Давиде Фраттези
ЦП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
17
Лука Топалович
АП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
4-1-2-1-2
25
Рейна
16
Валье
23
Войвода
20
ван дер Бремпт
27
Смольчич
21
Перроне
8
Какере
10
Пас
7
Стрефецца
9
Дувикас
7
Да Кунья
3-3-1-2
1
Зоммер
32
Димарко
31
Биссек
6
де Врей
3
Дармиан
8
Асллани
59
Залевски
20
Чалханоглу
9
Тареми
32
Корреа
8
Какере
1
Бутез
1
Бутез
8
Какере
21
Перроне
16
Энгельхардт
16
Энгельхардт
21
Перроне
10
Пас
6
Йовине
6
Йовине
10
Пас
20
ван дер Бремпт
93
Иконе
93
Иконе
20
ван дер Бремпт
9
Дувикас
10
Кутроне
10
Кутроне
9
Дувикас
32
Димарко
15
Ачерби
15
Ачерби
32
Димарко
20
Чалханоглу
23
Барелла
23
Барелла
20
Чалханоглу
59
Залевски
17
Топалович
17
Топалович
59
Залевски
31
Биссек
24
Дюмфрис
24
Дюмфрис
31
Биссек
9
Тареми
7
Арнаутович
7
Арнаутович
9
Тареми
Остались в запасе
Комо
Интер
22
Мауро Виджорито
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
13
Фелипе Джек
ЦЗ
23
Маттиас Браунедер
ЦП
8
Деле Алли
АП
39
Алие Фадера
ЛВ
20
I. Azon
ЦФ
99
Алессандро Габриеллони
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
5
Христос Алексиу
ЦЗ
48
Габриэле Ре Чеккони
ЦЗ
16
Давиде Фраттези
ЦП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
22
Мауро Виджорито
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
13
Фелипе Джек
ЦЗ
23
Маттиас Браунедер
ЦП
8
Деле Алли
АП
39
Алие Фадера
ЛВ
20
I. Azon
ЦФ
99
Алессандро Габриеллони
ЦФ
Остались в запасе
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
5
Христос Алексиу
ЦЗ
48
Габриэле Ре Чеккони
ЦЗ
16
Давиде Фраттези
ЦП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Комо - Интер
1
1
3
Всего ударов по воротам
18
11
Удары в створ
4
7
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
1
4
Нарушения
10
9
Офсайды
0
3
Количество передач
436
678
Сейвы
4
4
Точность передач %
87
90
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
11
7
Удары из-за пределов штрафной
7
4
xG (ожидаемые голы)
1.43
1.56
Смотреть прямую трансляцию матча «Комо» против «Интера», 38-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 мая в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Комо» – «Интер»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»