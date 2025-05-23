Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Комо» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 мая 2025

«Комо» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 мая 2025

23 мая 2025, 20:35
Комо
23.05.2025, пятница, 21:45
Италия. Серия А, 38 тур
0 : 2
Завершен
Интер
20' С. де Врей 51' Х. Корреа
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Комо
25
Пепе Рейна
(К) ВР
16
Алекс Валье
ЛЗ
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
23
Мергим Войвода
ПЗ
27
Иван Смольчич
ПЗ
21
Максимо Перроне
ОП
8
Максанс Какере
ЦП
10
Нико Пас
ЦП
7
Габриэль Стрефецца
ПВ
7
Лукас Да Кунья
ЦФ
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Интер
1
Янн Зоммер
ВР
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
32
Федерико Димарко
ЛЗ
59
Никола Залевски
ЛЗ
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
6
Стефан де Врей
(К) ЦЗ
3
Маттео Дармиан
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
9
Мехди Тареми
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Комо
1
Жан Бутез
ВР
22
Мауро Виджорито
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
13
Фелипе Джек
ЦЗ
39
Алие Фадера
ЛВ
16
Янник Энгельхардт
ОП
23
Маттиас Браунедер
ЦП
8
Деле Алли
АП
6
Алессио Йовине
ПВ
93
Нанитамо Иконе
ПВ
20
I. Azon
ЦФ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
99
Алессандро Габриеллони
ЦФ
Интер
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
5
Христос Алексиу
ЦЗ
48
Габриэле Ре Чеккони
ЦЗ
16
Давиде Фраттези
ЦП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
17
Лука Топалович
АП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
4-1-2-1-2
25
Рейна
16
Валье
23
Войвода
20
ван дер Бремпт
27
Смольчич
21
Перроне
8
Какере
10
Пас
7
Стрефецца
9
Дувикас
7
Да Кунья
3-3-1-2
1
Зоммер
32
Димарко
31
Биссек
6
де Врей
3
Дармиан
8
Асллани
59
Залевски
20
Чалханоглу
9
Тареми
32
Корреа
8
Какере
1
Бутез
1
Бутез
8
Какере
21
Перроне
16
Энгельхардт
16
Энгельхардт
21
Перроне
10
Пас
6
Йовине
6
Йовине
10
Пас
20
ван дер Бремпт
93
Иконе
93
Иконе
20
ван дер Бремпт
9
Дувикас
10
Кутроне
10
Кутроне
9
Дувикас
32
Димарко
15
Ачерби
15
Ачерби
32
Димарко
20
Чалханоглу
23
Барелла
23
Барелла
20
Чалханоглу
59
Залевски
17
Топалович
17
Топалович
59
Залевски
31
Биссек
24
Дюмфрис
24
Дюмфрис
31
Биссек
9
Тареми
7
Арнаутович
7
Арнаутович
9
Тареми
Остались в запасе
Комо
Интер
22
Мауро Виджорито
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
13
Фелипе Джек
ЦЗ
23
Маттиас Браунедер
ЦП
8
Деле Алли
АП
39
Алие Фадера
ЛВ
20
I. Azon
ЦФ
99
Алессандро Габриеллони
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
5
Христос Алексиу
ЦЗ
48
Габриэле Ре Чеккони
ЦЗ
16
Давиде Фраттези
ЦП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
22
Мауро Виджорито
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
13
Фелипе Джек
ЦЗ
23
Маттиас Браунедер
ЦП
8
Деле Алли
АП
39
Алие Фадера
ЛВ
20
I. Azon
ЦФ
99
Алессандро Габриеллони
ЦФ
Остались в запасе
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
5
Христос Алексиу
ЦЗ
48
Габриэле Ре Чеккони
ЦЗ
16
Давиде Фраттези
ЦП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Комо - Интер
1
1
3
Всего ударов по воротам
18
11
Удары в створ
4
7
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
1
4
Нарушения
10
9
Офсайды
0
3
Количество передач
436
678
Сейвы
4
4
Точность передач %
87
90
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
11
7
Удары из-за пределов штрафной
7
4
xG (ожидаемые голы)
1.43
1.56

Смотреть прямую трансляцию матча «Комо» против «Интера», 38-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 мая в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Комо»«Интер»

«Комо» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Интер Комо
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Сменился самый высокооплачиваемый футболист в Европе
10:23
1
Канчельскис пройдет стажировку в европейском клубе у экс-тренера «Спартака»
10:15
1
Стало известно, какую зарплату «Галатасарай» хочет предложить Батракову
09:43
5
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
09:36
10
«Реал» проигнорировал уход Роналду из сборной Португалии – остальные клубы отреагировали
09:17
1
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
1
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
7
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
31
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+