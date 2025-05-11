Торино
11.05.2025, воскресенье, 19:00
Италия. Серия А, 36 тур
Италия. Серия А, 36 тур
0 : 2
Завершен
Интер
14' Н. Залевски
49' К. Асллани (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
5
Адам Масина
ЛЗ
34
Кристиано Бираги
ЛЗ
13
Гильермо Марипан
ЦЗ
21
Али Дембеле
ПЗ
20
Валентино Лазаро
ПЗ
28
Самуэле Риччи
(К) ЦП
66
Гвидас Гинейтис
ЦП
10
Никола Влашич
АП
11
Эльйиф Эльмас
АП
18
Че Адамс
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Интер
13
Хосеп Мартинес
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
31
Янн Орель Биссек
ЦЗ
6
Стефан де Врей
(К) ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
21
Кристьян Асллани
ОП
7
Петр Зелински
ЦП
99
Мехди Тареми
ЦФ
11
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Торино
17
Антонио Доннарумма
ВР
1
Альберто Палеари
ВР
4
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
23
Сауль Коко
ЦЗ
61
Адриен Тамез
ОП
22
Чезаре Казадеи
ЦП
8
Иван Илич
ЦП
77
Карол Линетти
ЦП
83
Sergiu Perciun
ЦП
9
Антонио Санабрия
ЦФ
95
Alessio Cacciamani
ЦФ
Интер
1
Янн Зоммер
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
48
Габриэле Ре Чеккони
ЦЗ
52
Томас Беренбрух
ЦП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
53
Лука Топалович
АП
2
Дензел Дюмфрис
ПП
8
Марко Арнаутович
ЦФ
56
Matteo Spinaccè
ЦФ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
3-2-2-2-1
32
Милинкович-Савич
21
Дембеле
5
Масина
13
Марипан
34
Бираги
20
Лазаро
28
Риччи
66
Гинейтис
11
Эльмас
10
Влашич
18
Адамс
3-3-1-2
13
Мартинес
31
Биссек
6
де Врей
95
Бастони
36
Дармиан
21
Асллани
30
Аугусто
7
Зелински
11
Корреа
99
Тареми
66
Гинейтис
22
Казадеи
22
Казадеи
66
Гинейтис
28
Риччи
8
Илич
8
Илич
28
Риччи
20
Лазаро
95
95
20
Лазаро
30
Аугусто
32
Димарко
32
Димарко
30
Аугусто
95
Бастони
15
Ачерби
15
Ачерби
95
Бастони
59
Залевски
20
Чалханоглу
20
Чалханоглу
59
Залевски
7
Зелински
23
Барелла
23
Барелла
7
Зелински
31
Биссек
2
Дюмфрис
2
Дюмфрис
31
Биссек
Остались в запасе
Торино
Интер
17
Антонио Доннарумма
ВР
1
Альберто Палеари
ВР
4
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
23
Сауль Коко
ЦЗ
61
Адриен Тамез
ОП
77
Карол Линетти
ЦП
83
Sergiu Perciun
ЦП
9
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
1
Янн Зоммер
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
48
Габриэле Ре Чеккони
ЦЗ
52
Томас Беренбрух
ЦП
53
Лука Топалович
АП
8
Марко Арнаутович
ЦФ
56
Matteo Spinaccè
ЦФ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
17
Антонио Доннарумма
ВР
1
Альберто Палеари
ВР
4
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
23
Сауль Коко
ЦЗ
61
Адриен Тамез
ОП
77
Карол Линетти
ЦП
83
Sergiu Perciun
ЦП
9
Антонио Санабрия
ЦФ
Остались в запасе
1
Янн Зоммер
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
48
Габриэле Ре Чеккони
ЦЗ
52
Томас Беренбрух
ЦП
53
Лука Топалович
АП
8
Марко Арнаутович
ЦФ
56
Matteo Spinaccè
ЦФ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Торино - Интер
1
3
Всего ударов по воротам
16
12
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
42
58
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
9
3
Нарушения
13
7
Офсайды
1
2
Количество передач
366
542
Сейвы
5
3
Точность передач %
84
88
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
9
0
Удары из пределов штрафной
15
9
Удары из-за пределов штрафной
1
3
xG (ожидаемые голы)
1.47
2.36
Смотреть прямую трансляцию матча «Торино» против «Интера», 35-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 мая в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Торино» – «Интер»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»