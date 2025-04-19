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  • «Барселона» – «Сельта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2025

«Барселона» – «Сельта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2025

19 апреля 2025, 16:05
Барселона
19.04.2025, суббота, 17:15
Испания. Примера, 32 тур
4 : 3
Завершен
Сельта
12' Ф. Торрес 64' Д. Ольмо 68' Рафинья 90+8' Рафинья (П)
15' Б. Иглесиас 52' Б. Иглесиас 62' Б. Иглесиас
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
13
Войцех Щесны
ВР
18
Жерар Мартин
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
5
Пау Кубарси
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
8
Педри
ЦП
21
Френки де Йонг
(К) ЦП
7
Фермин Лопес
ЦП
11
Рафинья
ПВ
9
Ферран Торрес
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Сельта
13
Висенте Гуаита
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
18
Йоэль Лаго
ЦЗ
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
20
Хави Родригес
ПЗ
8
Фран Бельтран
(К) ЦП
6
Илаш Мориба
ЦП
19
Виллиот Сведберг
ЦП
11
Пабло Дуран
ЦФ
14
Икер Лосада
ЦФ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Барселона
31
Диего Кочен
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
33
Рональд Араухо
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
16
Гави
ЦП
20
Пабло Торре
АП
20
Дани Ольмо
АП
10
Ламин Ямаль
ПВ
10
Пау Виктор
ЦФ
Сельта
25
Иван Вильяр
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
7
Альфон Гонсалес
ЛВ
16
Жаилсон
ЦП
23
Уго Альварес
ЦП
5
Уго Сотело
ЦП
23
Дамиан Родригес
АП
28
Фер Лопес
ПВ
10
Яго Аспас
ЦФ
10
Франко Серви
ЦФ
4-3-2-1
13
Щесны
18
Мартин
5
Кубарси
26
Мартинес
23
Кунде
8
Педри
21
де Йонг
7
Лопес
11
Рафинья
9
Торрес
9
Левандовски
4-3-3
13
Гуаита
20
Родригес
18
Лаго
5
Каррейра
3
Алонсо
8
Бельтран
6
Мориба
19
Сведберг
7
Иглесиас
14
Лосада
11
Дуран
5
Кубарси
24
Гарсия
24
Гарсия
5
Кубарси
9
Левандовски
16
Гави
16
Гави
9
Левандовски
7
Лопес
20
Ольмо
20
Ольмо
7
Лопес
9
Торрес
10
Ямаль
10
Ямаль
9
Торрес
18
Мартин
10
Виктор
10
Виктор
18
Мартин
14
Лосада
30
Мингеса
30
Мингеса
14
Лосада
6
Мориба
5
Сотело
5
Сотело
6
Мориба
19
Сведберг
7
Гонсалес
7
Гонсалес
19
Сведберг
11
Дуран
28
Лопес
28
Лопес
11
Дуран
7
Иглесиас
10
Аспас
10
Аспас
7
Иглесиас
Остались в запасе
Барселона
Сельта
31
Диего Кочен
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
33
Рональд Араухо
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
20
Пабло Торре
АП
31
Ансу Фати
ЛВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
25
Иван Вильяр
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
16
Жаилсон
ЦП
23
Уго Альварес
ЦП
23
Дамиан Родригес
АП
10
Франко Серви
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Остались в запасе
31
Диего Кочен
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
33
Рональд Араухо
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
20
Пабло Торре
АП
31
Ансу Фати
ЛВ
Остались в запасе
25
Иван Вильяр
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
16
Жаилсон
ЦП
23
Уго Альварес
ЦП
23
Дамиан Родригес
АП
10
Франко Серви
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Статистика матча Барселона - Сельта
2
2
Всего ударов по воротам
18
11
Удары в створ
6
8
Владение мячом %
72
28
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
4
1
Нарушения
10
13
Количество передач
753
285
Сейвы
5
2
Точность передач %
89
74
Удары мимо ворот
10
2
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
10
11
Удары из-за пределов штрафной
8
0
xG (ожидаемые голы)
2.46
1.97

Смотреть прямую трансляцию матча «Барселона» против «Сельты», 32-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 апреля в 17:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Барселона» – «Сельта»

«Барселона» – «Сельта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Сельта Барселона
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