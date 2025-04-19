19.04.2025, суббота, 17:15
Испания. Примера, 32 тур
Испания. Примера, 32 тур
4 : 3
Завершен
Составы команд
Барселона
Барселона
4-3-2-1
13
Щесны
18
Мартин
5
Кубарси
26
Мартинес
23
Кунде
8
Педри
21
де Йонг
7
Лопес
11
Рафинья
9
Торрес
9
Левандовски
4-3-3
13
Гуаита
20
Родригес
18
Лаго
5
Каррейра
3
Алонсо
8
Бельтран
6
Мориба
19
Сведберг
7
Иглесиас
14
Лосада
11
Дуран
5
Кубарси
24
Гарсия
24
Гарсия
5
Кубарси
9
Левандовски
16
Гави
16
Гави
9
Левандовски
7
Лопес
20
Ольмо
20
Ольмо
7
Лопес
9
Торрес
10
Ямаль
10
Ямаль
9
Торрес
18
Мартин
10
Виктор
10
Виктор
18
Мартин
14
Лосада
30
Мингеса
30
Мингеса
14
Лосада
6
Мориба
5
Сотело
5
Сотело
6
Мориба
19
Сведберг
7
Гонсалес
7
Гонсалес
19
Сведберг
11
Дуран
28
Лопес
28
Лопес
11
Дуран
7
Иглесиас
10
Аспас
10
Аспас
7
Иглесиас
Остались в запасе
Барселона
Сельта
31
Диего Кочен
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
33
Рональд Араухо
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
20
Пабло Торре
АП
31
Ансу Фати
ЛВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
25
Иван Вильяр
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
16
Жаилсон
ЦП
23
Уго Альварес
ЦП
23
Дамиан Родригес
АП
10
Франко Серви
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Остались в запасе
31
Диего Кочен
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
33
Рональд Араухо
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
20
Пабло Торре
АП
31
Ансу Фати
ЛВ
Остались в запасе
25
Иван Вильяр
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
16
Жаилсон
ЦП
23
Уго Альварес
ЦП
23
Дамиан Родригес
АП
10
Франко Серви
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Статистика матча Барселона - Сельта
2
2
Всего ударов по воротам
18
11
Удары в створ
6
8
Владение мячом %
72
28
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
4
1
Нарушения
10
13
Количество передач
753
285
Сейвы
5
2
Точность передач %
89
74
Удары мимо ворот
10
2
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
10
11
Удары из-за пределов штрафной
8
0
xG (ожидаемые голы)
2.46
1.97
Смотреть прямую трансляцию матча «Барселона» против «Сельты», 32-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 апреля в 17:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Барселона» – «Сельта»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Winline».
Источник: «Бомбардир»