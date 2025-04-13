13.04.2025, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 32 тур
Италия. Серия А, 32 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Лацио
Лацио
3-1-4-1-1
35
Мандас
2
Жиго
26
Романьоли
77
Марушич
6
Ровелла
3
Пеллегрини
6
Гендузи
16
Деле-Баширу
11
Исаксен
10
Дзакканьи
11
Кастелланос
4-1-1-3-1
99
Свилар
2
Челик
23
Манчини
5
Н'Дика
17
Анхелиньо
5
Паредес
17
Коне
18
Соуле
7
Пеллегрини
56
Салемакерс
9
Довбик
16
Деле-Баширу
21
Белахьян
21
Белахьян
16
Деле-Баширу
10
Дзакканьи
14
Нослин
14
Нослин
10
Дзакканьи
11
Исаксен
9
Педро
9
Педро
11
Исаксен
11
Кастелланос
22
Диа
22
Диа
11
Кастелланос
18
Соуле
2
Ренш
2
Ренш
18
Соуле
5
Паредес
4
Кристанте
4
Кристанте
5
Паредес
9
Довбик
8
Бальданци
8
Бальданци
9
Довбик
56
Салемакерс
92
Эль-Шаарави
92
Эль-Шаарави
56
Салемакерс
7
Пеллегрини
14
Шомуродов
14
Шомуродов
7
Пеллегрини
Остались в запасе
Лацио
Рома
49
Иван Проведель
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
34
Марио Хила
ЦЗ
25
Оливер Провстгор
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
15
Матиас Весино
ЦП
70
Тома Башич
ЦП
21
Ариджон Ибрагимович
ЛВ
17
Лум Чауна
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
70
Джорджо Де Марци
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
29
Люка Гурна
ОП
61
Никколо Писилли
ЦП
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Остались в запасе
49
Иван Проведель
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
34
Марио Хила
ЦЗ
25
Оливер Провстгор
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
15
Матиас Весино
ЦП
70
Тома Башич
ЦП
21
Ариджон Ибрагимович
ЛВ
17
Лум Чауна
ЦФ
Остались в запасе
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
70
Джорджо Де Марци
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
29
Люка Гурна
ОП
61
Никколо Писилли
ЦП
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Главный тренер
Клаудио Раньери
Статистика матча Лацио - Рома
4
2
Всего ударов по воротам
12
9
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
10
5
Нарушения
12
12
Офсайды
1
1
Количество передач
342
383
Сейвы
3
7
Точность передач %
83
87
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
8
5
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
1.33
0.28
Смотреть прямую трансляцию матча «Лацио» против «Ромы», 32-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 апреля в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лацио» – «Парма»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»