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  • «Лацио» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2025

«Лацио» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2025

13 апреля 2025, 20:35
Лацио
13.04.2025, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 32 тур
1 : 1
Завершен
Рома
47' А. Романьоли
69' М. Соуле
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
35
Христос Мандас
ВР
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
10
Маттиа Дзакканьи
(К) ЛВ
6
Николо Ровелла
ОП
6
Маттео Гендузи
ЦП
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
11
Густав Исаксен
ПП
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Рома
99
Миле Свилар
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
5
Эван Н'Дика
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
17
Куадио Коне
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
(К) АП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
18
Матиас Соуле
ПВ
9
Артем Довбик
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Лацио
49
Иван Проведель
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
34
Марио Хила
ЦЗ
25
Оливер Провстгор
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
21
Ариджон Ибрагимович
ЛВ
21
Реда Белахьян
ОП
15
Матиас Весино
ЦП
70
Тома Башич
ЦП
14
Тижани Нослин
ПВ
9
Педро
ПВ
22
Булайе Диа
ЦФ
17
Лум Чауна
ЦФ
Рома
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
70
Джорджо Де Марци
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
29
Люка Гурна
ОП
4
Бриан Кристанте
ЦП
61
Никколо Писилли
ЦП
8
Томмазо Бальданци
АП
21
Пауло Дибала
ЦФ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
3-1-4-1-1
35
Мандас
2
Жиго
26
Романьоли
77
Марушич
6
Ровелла
3
Пеллегрини
6
Гендузи
16
Деле-Баширу
11
Исаксен
10
Дзакканьи
11
Кастелланос
4-1-1-3-1
99
Свилар
2
Челик
23
Манчини
5
Н'Дика
17
Анхелиньо
5
Паредес
17
Коне
18
Соуле
7
Пеллегрини
56
Салемакерс
9
Довбик
16
Деле-Баширу
21
Белахьян
21
Белахьян
16
Деле-Баширу
10
Дзакканьи
14
Нослин
14
Нослин
10
Дзакканьи
11
Исаксен
9
Педро
9
Педро
11
Исаксен
11
Кастелланос
22
Диа
22
Диа
11
Кастелланос
18
Соуле
2
Ренш
2
Ренш
18
Соуле
5
Паредес
4
Кристанте
4
Кристанте
5
Паредес
9
Довбик
8
Бальданци
8
Бальданци
9
Довбик
56
Салемакерс
92
Эль-Шаарави
92
Эль-Шаарави
56
Салемакерс
7
Пеллегрини
14
Шомуродов
14
Шомуродов
7
Пеллегрини
Остались в запасе
Лацио
Рома
49
Иван Проведель
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
34
Марио Хила
ЦЗ
25
Оливер Провстгор
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
15
Матиас Весино
ЦП
70
Тома Башич
ЦП
21
Ариджон Ибрагимович
ЛВ
17
Лум Чауна
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
70
Джорджо Де Марци
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
29
Люка Гурна
ОП
61
Никколо Писилли
ЦП
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Остались в запасе
49
Иван Проведель
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
34
Марио Хила
ЦЗ
25
Оливер Провстгор
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
15
Матиас Весино
ЦП
70
Тома Башич
ЦП
21
Ариджон Ибрагимович
ЛВ
17
Лум Чауна
ЦФ
Остались в запасе
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
70
Джорджо Де Марци
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
29
Люка Гурна
ОП
61
Никколо Писилли
ЦП
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Главный тренер
Клаудио Раньери
Статистика матча Лацио - Рома
4
2
Всего ударов по воротам
12
9
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
10
5
Нарушения
12
12
Офсайды
1
1
Количество передач
342
383
Сейвы
3
7
Точность передач %
83
87
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
8
5
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
1.33
0.28

Смотреть прямую трансляцию матча «Лацио» против «Ромы», 32-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 апреля в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лацио» – «Парма»

«Лацио» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Рома Лацио
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