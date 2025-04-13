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  • «Аталанта» – «Болонья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2025

«Аталанта» – «Болонья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2025

13 апреля 2025, 12:20
Аталанта
13.04.2025, воскресенье, 13:30
Италия. Серия А, 32 тур
2 : 0
Завершен
Болонья
3' М. Ретеги 21' М. Пашалич
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
29
Марко Карнесекки
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
19
Берат Джимсити
ЦЗ
4
Исак Хин
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
15
Мартен де Рон
(К) ОП
13
Эдерсон
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
11
Адемола Лукман
ЦФ
32
Матео Ретеги
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Болонья
1
Федерико Равалья
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
17
Сам Беукема
ЦЗ
26
Джон Лукуми
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
(К) ПЗ
4
Томмазо Побега
ЦП
19
Ремо Фройлер
ЦП
80
Джованни Фаббиан
ЦП
14
Дан Ндой
ПВ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
27
Тейс Даллинга
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Аталанта
1
Руй Патрисиу
ВР
31
Франческо Росси
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
55
Сулемана
ОП
4
Марко Брешианини
ЦП
10
Лазар Самарджич
АП
70
Даниэль Мальдини
АП
7
Хуан Куадрадо
ПП
Болонья
25
Массимо Пессина
ВР
23
Никола Багнолини
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
25
Бенха Домингес
ЛВ
28
Николо Камбьяги
ЛВ
17
Эстанис Педрола
ЛВ
17
Уссама Эль-Аззузи
ОП
6
Никола Моро
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
21
Йенс Одгор
ЦФ
9
Сантьяго Кастро
ЦФ
3-3-1-1-2
29
Карнесекки
16
Белланова
19
Джимсити
4
Хин
23
Колашинац
15
де Рон
77
Дзаппакоста
13
Эдерсон
8
Пашалич
32
Ретеги
11
Лукман
4-3-1-2
1
Равалья
29
Де Сильвестри
17
Беукема
26
Лукуми
33
Миранда
4
Побега
19
Фройлер
80
Фаббиан
14
Ндой
27
Даллинга
7
Орсолини
77
Дзаппакоста
13
Руджери
13
Руджери
77
Дзаппакоста
23
Колашинац
2
Толой
2
Толой
23
Колашинац
11
Лукман
4
Брешианини
4
Брешианини
11
Лукман
32
Ретеги
70
Мальдини
70
Мальдини
32
Ретеги
16
Белланова
7
Куадрадо
7
Куадрадо
16
Белланова
26
Лукуми
16
Казале
16
Казале
26
Лукуми
Казале
6
Эрлич
6
Эрлич
Казале
29
Де Сильвестри
3
Хольм
3
Хольм
29
Де Сильвестри
7
Орсолини
25
Домингес
25
Домингес
7
Орсолини
80
Фаббиан
28
Камбьяги
28
Камбьяги
80
Фаббиан
Остались в запасе
Аталанта
Болонья
1
Руй Патрисиу
ВР
31
Франческо Росси
ВР
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
55
Сулемана
ОП
10
Лазар Самарджич
АП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
25
Массимо Пессина
ВР
23
Никола Багнолини
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
17
Уссама Эль-Аззузи
ОП
6
Никола Моро
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
17
Эстанис Педрола
ЛВ
21
Йенс Одгор
ЦФ
9
Сантьяго Кастро
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
1
Руй Патрисиу
ВР
31
Франческо Росси
ВР
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
55
Сулемана
ОП
10
Лазар Самарджич
АП
Остались в запасе
25
Массимо Пессина
ВР
23
Никола Багнолини
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
17
Уссама Эль-Аззузи
ОП
6
Никола Моро
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
17
Эстанис Педрола
ЛВ
21
Йенс Одгор
ЦФ
9
Сантьяго Кастро
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Аталанта - Болонья
4
1
Всего ударов по воротам
4
12
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
4
5
Нарушения
17
12
Офсайды
2
2
Количество передач
300
455
Сейвы
5
0
Точность передач %
72
81
Удары мимо ворот
1
3
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
4
6
Удары из-за пределов штрафной
0
6
xG (ожидаемые голы)
1.14
0.59

Смотреть прямую трансляцию матча «Аталанта» против «Болоньи», 32-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 апреля в 13:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аталанта» – «Болонья»

«Аталанта» – «Болонья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Болонья Аталанта
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