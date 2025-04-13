13.04.2025, воскресенье, 13:30
Италия. Серия А, 32 тур
Италия. Серия А, 32 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Аталанта
Аталанта
3-3-1-1-2
29
Карнесекки
16
Белланова
19
Джимсити
4
Хин
23
Колашинац
15
де Рон
77
Дзаппакоста
13
Эдерсон
8
Пашалич
32
Ретеги
11
Лукман
4-3-1-2
1
Равалья
29
Де Сильвестри
17
Беукема
26
Лукуми
33
Миранда
4
Побега
19
Фройлер
80
Фаббиан
14
Ндой
27
Даллинга
7
Орсолини
77
Дзаппакоста
13
Руджери
13
Руджери
77
Дзаппакоста
23
Колашинац
2
Толой
2
Толой
23
Колашинац
11
Лукман
4
Брешианини
4
Брешианини
11
Лукман
32
Ретеги
70
Мальдини
70
Мальдини
32
Ретеги
16
Белланова
7
Куадрадо
7
Куадрадо
16
Белланова
26
Лукуми
16
Казале
16
Казале
26
Лукуми
Казале
6
Эрлич
6
Эрлич
Казале
29
Де Сильвестри
3
Хольм
3
Хольм
29
Де Сильвестри
7
Орсолини
25
Домингес
25
Домингес
7
Орсолини
80
Фаббиан
28
Камбьяги
28
Камбьяги
80
Фаббиан
Остались в запасе
Аталанта
Болонья
1
Руй Патрисиу
ВР
31
Франческо Росси
ВР
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
55
Сулемана
ОП
10
Лазар Самарджич
АП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
25
Массимо Пессина
ВР
23
Никола Багнолини
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
17
Уссама Эль-Аззузи
ОП
6
Никола Моро
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
17
Эстанис Педрола
ЛВ
21
Йенс Одгор
ЦФ
9
Сантьяго Кастро
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
1
Руй Патрисиу
ВР
31
Франческо Росси
ВР
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
55
Сулемана
ОП
10
Лазар Самарджич
АП
Остались в запасе
25
Массимо Пессина
ВР
23
Никола Багнолини
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
17
Уссама Эль-Аззузи
ОП
6
Никола Моро
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
17
Эстанис Педрола
ЛВ
21
Йенс Одгор
ЦФ
9
Сантьяго Кастро
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Аталанта - Болонья
4
1
Всего ударов по воротам
4
12
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
4
5
Нарушения
17
12
Офсайды
2
2
Количество передач
300
455
Сейвы
5
0
Точность передач %
72
81
Удары мимо ворот
1
3
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
4
6
Удары из-за пределов штрафной
0
6
xG (ожидаемые голы)
1.14
0.59
Смотреть прямую трансляцию матча «Аталанта» против «Болоньи», 32-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 апреля в 13:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аталанта» – «Болонья»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»