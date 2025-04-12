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  • «Интер» – «Кальяри»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 апреля 2025

«Интер» – «Кальяри»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 апреля 2025

12 апреля 2025, 17:50
Интер
12.04.2025, суббота, 19:00
Италия. Серия А, 32 тур
3 : 1
Завершен
Кальяри
13' М. Арнаутович 26' Л. Мартинес 55' Я. Биссек
48' Р. Пикколи
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Янн Зоммер
ВР
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
59
Никола Залевски
ЛЗ
32
Федерико Димарко
ЛЗ
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
23
Николо Барелла
ЦП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
16
Давиде Фраттези
ЦП
10
Лаутаро Мартинес
(К) ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Кальяри
1
Элия Каприле
ВР
3
Томмазо Ауджелло
ЛЗ
26
Йерри Мина
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
4
Габриэле Цаппа
ПЗ
8
Мишель Адопо
ЦП
45
Антуан Макумбу
ЦП
14
Алессандро Дейола
(К) ЦП
20
Надир Цортеа
ПВ
7
Флоринел Коман
ЦФ
91
Роберто Пикколи
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Интер
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
34
Маттео Кокки
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
3
Маттео Дармиан
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
18
Томас Беренбрух
ЦП
9
Мехди Тареми
ЦФ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Кальяри
12
Ален Шерри
ВР
24
Джузеппе Киоччи
ВР
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
33
Адам Оберт
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
4
Маттиа Феличи
ЛВ
18
Маттео Прати
ОП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
7
Кингстон Мутандва
ЦФ
11
Зито Лувумбо
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
3-2-3-2
1
Зоммер
59
Залевски
31
Биссек
6
де Врей
32
Димарко
30
Аугусто
23
Барелла
20
Чалханоглу
16
Фраттези
7
Арнаутович
10
Мартинес
4-3-1-2
1
Каприле
4
Цаппа
26
Мина
19
Паломино
3
Ауджелло
8
Адопо
45
Макумбу
14
Дейола
20
Цортеа
91
Пикколи
7
Коман
59
Залевски
95
Бастони
95
Бастони
59
Залевски
32
Димарко
3
Дармиан
3
Дармиан
32
Димарко
20
Чалханоглу
8
Асллани
8
Асллани
20
Чалханоглу
10
Мартинес
9
Тюрам
9
Тюрам
10
Мартинес
7
Арнаутович
32
Корреа
32
Корреа
7
Арнаутович
4
Цаппа
33
Оберт
33
Оберт
4
Цаппа
45
Макумбу
18
Марин
18
Марин
45
Макумбу
14
Дейола
70
Гаэтано
70
Гаэтано
14
Дейола
7
Коман
11
Лувумбо
11
Лувумбо
7
Коман
91
Пикколи
30
Паволетти
30
Паволетти
91
Пикколи
Остались в запасе
Интер
Кальяри
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
34
Маттео Кокки
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
18
Томас Беренбрух
ЦП
9
Мехди Тареми
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
12
Ален Шерри
ВР
24
Джузеппе Киоччи
ВР
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
18
Маттео Прати
ОП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
4
Маттиа Феличи
ЛВ
7
Кингстон Мутандва
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Остались в запасе
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
34
Маттео Кокки
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
18
Томас Беренбрух
ЦП
9
Мехди Тареми
ЦФ
Остались в запасе
12
Ален Шерри
ВР
24
Джузеппе Киоччи
ВР
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
18
Маттео Прати
ОП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
4
Маттиа Феличи
ЛВ
7
Кингстон Мутандва
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Давиде Никола
Статистика матча Интер - Кальяри
1
Всего ударов по воротам
13
8
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
5
6
Нарушения
6
12
Офсайды
0
1
Количество передач
632
376
Сейвы
2
1
Точность передач %
90
86
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
11
6
Удары из-за пределов штрафной
2
2
xG (ожидаемые голы)
1.91
0.73

Смотреть прямую трансляцию матча «Интер» против «Кальяри», 32-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 апреля в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Интер» – «Кальяри»

«Интер» – «Кальяри»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 апреля 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Кальяри Интер
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