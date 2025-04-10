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  • «Тоттенхэм» – «Айнтрахт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 апреля 2025

«Тоттенхэм» – «Айнтрахт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 апреля 2025

10 апреля 2025, 20:50
Тоттенхэм
10.04.2025, четверг, 22:00
Лига Европы, 1/4 финала
1 : 1
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
Айнтрахт
26' П. Порро
6' У. Экитике
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
25
Гульельмо Викарио
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
37
Мики ван де Вен
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
7
Хын-Мин Сон
(К) ЛВ
30
Родриго Бентанкур
ЦП
15
Лукас Бергвалл
АП
10
Джеймс Мэддисон
АП
19
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Айнтрахт
40
Кауа Сантос
ВР
11
Натаниэль Браун
ЛЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
3
Тута
ЦЗ
4
Робин Кох
(К) ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
6
Эйе Скири
ОП
15
Хуго Ларссон
ЦП
23
Жан Бахоя
АП
27
Марио Гетце
АП
22
Уго Экитике
ПВ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Тоттенхэм
40
Брэндон Остин
ВР
41
Элфи Уайтман
ВР
33
Бен Дэвис
ЛЗ
99
Джед Спенс
ПЗ
47
Майки Мур
ЛВ
28
Вильсон Одобер
ЛВ
29
Папе Сарр
ЦП
28
Ив Биссума
ЦП
11
Матис Тель
ЦФ
47
Ришарлисон
ЦФ
14
Арчи Грей
ЦФ
Айнтрахт
1
Йенс Граль
ВР
39
Amil Siljevic
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
34
Ннамди Коллинс
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
8
Фарез Шаиби
ЦП
81
Махмуд Дауд
ЦП
77
Noah Fenyö
ЦП
42
Джан Узун
ЦФ
11
Элье Ваи
ЦФ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
4-1-3-2
25
Викарио
13
Удогие
21
Ромеро
37
ван де Вен
23
Порро
30
Бентанкур
7
Сон
10
Мэддисон
22
Джонсон
19
Соланке
15
Бергвалл
3-3-1-3
40
Сантос
3
Теате
3
Тута
4
Кох
5
Кристенсен
6
Скири
11
Браун
15
Ларссон
22
Экитике
27
Гетце
23
Бахоя
13
Удогие
99
Спенс
99
Спенс
13
Удогие
10
Мэддисон
29
Сарр
29
Сарр
10
Мэддисон
7
Сон
11
Тель
11
Тель
7
Сон
19
Соланке
47
Ришарлисон
47
Ришарлисон
19
Соланке
11
Браун
27
Нкунку
27
Нкунку
11
Браун
23
Бахоя
8
Шаиби
8
Шаиби
23
Бахоя
27
Гетце
42
Узун
42
Узун
27
Гетце
22
Экитике
11
Ваи
11
Ваи
22
Экитике
Остались в запасе
Тоттенхэм
Айнтрахт
40
Брэндон Остин
ВР
41
Элфи Уайтман
ВР
33
Бен Дэвис
ЛЗ
28
Ив Биссума
ЦП
47
Майки Мур
ЛВ
28
Вильсон Одобер
ЛВ
14
Арчи Грей
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
1
Йенс Граль
ВР
39
Amil Siljevic
ВР
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
34
Ннамди Коллинс
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
77
Noah Fenyö
ЦП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Остались в запасе
40
Брэндон Остин
ВР
41
Элфи Уайтман
ВР
33
Бен Дэвис
ЛЗ
28
Ив Биссума
ЦП
47
Майки Мур
ЛВ
28
Вильсон Одобер
ЛВ
14
Арчи Грей
ЦФ
Остались в запасе
1
Йенс Граль
ВР
39
Amil Siljevic
ВР
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
34
Ннамди Коллинс
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
77
Noah Fenyö
ЦП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Статистика матча Тоттенхэм - Айнтрахт
1
2
Всего ударов по воротам
10
4
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
9
3
Нарушения
14
15
Офсайды
1
2
Количество передач
528
410
Сейвы
1
5
Точность передач %
88
80
Удары мимо ворот
4
1
Блокированные удары
0
1
Удары из пределов штрафной
8
2
Удары из-за пределов штрафной
2
2
xG (ожидаемые голы)
0.88
0.36

Смотреть прямую трансляцию матча «Тоттенхэм» против «Айнтрахта» , первый матч 1/4 Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 апреля в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тоттенхэм» – «Айнтрахт»

«Тоттенхэм» – «Айнтрахт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 апреля 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Айнтрахт Тоттенхэм
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