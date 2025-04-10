10.04.2025, четверг, 22:00
Лига Европы, 1/4 финала
Лига Европы, 1/4 финала
1 : 1
Завершен
Составы команд
Тоттенхэм
Тоттенхэм
4-1-3-2
25
Викарио
13
Удогие
21
Ромеро
37
ван де Вен
23
Порро
30
Бентанкур
7
Сон
10
Мэддисон
22
Джонсон
19
Соланке
15
Бергвалл
3-3-1-3
40
Сантос
3
Теате
3
Тута
4
Кох
5
Кристенсен
6
Скири
11
Браун
15
Ларссон
22
Экитике
27
Гетце
23
Бахоя
13
Удогие
99
Спенс
99
Спенс
13
Удогие
10
Мэддисон
29
Сарр
29
Сарр
10
Мэддисон
7
Сон
11
Тель
11
Тель
7
Сон
19
Соланке
47
Ришарлисон
47
Ришарлисон
19
Соланке
11
Браун
27
Нкунку
27
Нкунку
11
Браун
23
Бахоя
8
Шаиби
8
Шаиби
23
Бахоя
27
Гетце
42
Узун
42
Узун
27
Гетце
22
Экитике
11
Ваи
11
Ваи
22
Экитике
Остались в запасе
Тоттенхэм
Айнтрахт
40
Брэндон Остин
ВР
41
Элфи Уайтман
ВР
33
Бен Дэвис
ЛЗ
28
Ив Биссума
ЦП
47
Майки Мур
ЛВ
28
Вильсон Одобер
ЛВ
14
Арчи Грей
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
1
Йенс Граль
ВР
39
Amil Siljevic
ВР
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
34
Ннамди Коллинс
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
77
Noah Fenyö
ЦП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Остались в запасе
40
Брэндон Остин
ВР
41
Элфи Уайтман
ВР
33
Бен Дэвис
ЛЗ
28
Ив Биссума
ЦП
47
Майки Мур
ЛВ
28
Вильсон Одобер
ЛВ
14
Арчи Грей
ЦФ
Остались в запасе
1
Йенс Граль
ВР
39
Amil Siljevic
ВР
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
34
Ннамди Коллинс
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
77
Noah Fenyö
ЦП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Статистика матча Тоттенхэм - Айнтрахт
1
2
Всего ударов по воротам
10
4
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
9
3
Нарушения
14
15
Офсайды
1
2
Количество передач
528
410
Сейвы
1
5
Точность передач %
88
80
Удары мимо ворот
4
1
Блокированные удары
0
1
Удары из пределов штрафной
8
2
Удары из-за пределов штрафной
2
2
xG (ожидаемые голы)
0.88
0.36
Смотреть прямую трансляцию матча «Тоттенхэм» против «Айнтрахта» , первый матч 1/4 Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 апреля в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тоттенхэм» – «Айнтрахт»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»