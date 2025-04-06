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  • «Аталанта» – «Лацио»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 апреля 2025

«Аталанта» – «Лацио»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 апреля 2025

6 апреля 2025, 17:50
Аталанта
06.04.2025, воскресенье, 19:00
Италия. Серия А, 31 тур
0 : 1
Завершен
Лацио
54' Г. Исаксен
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
29
Марко Карнесекки
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
19
Берат Джимсити
ЦЗ
4
Исак Хин
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
15
Мартен де Рон
(К) ОП
13
Эдерсон
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
11
Адемола Лукман
ЦФ
32
Матео Ретеги
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Лацио
35
Христос Мандас
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
10
Маттиа Дзакканьи
(К) ЛВ
6
Николо Ровелла
ОП
21
Реда Белахьян
ОП
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
17
Лум Чауна
ЦФ
22
Булайе Диа
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Аталанта
31
Франческо Росси
ВР
1
Руй Патрисиу
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
55
Сулемана
ОП
4
Марко Брешианини
ЦП
10
Лазар Самарджич
АП
8
Марио Пашалич
АП
70
Даниэль Мальдини
АП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
Лацио
55
Алессио Фурланетто
ВР
49
Иван Проведель
ВР
25
Оливер Провстгор
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
70
Тома Башич
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
11
Густав Исаксен
ПП
14
Тижани Нослин
ПВ
9
Педро
ПВ
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
3-3-2-2
29
Карнесекки
16
Белланова
19
Джимсити
4
Хин
23
Колашинац
15
де Рон
77
Дзаппакоста
13
Эдерсон
7
Куадрадо
32
Ретеги
11
Лукман
4-2-1-1-2
35
Мандас
29
Лаццари
34
Хила
2
Жиго
17
Тавареш
6
Ровелла
21
Белахьян
16
Деле-Баширу
10
Дзакканьи
22
Диа
17
Чауна
13
Эдерсон
4
Брешианини
4
Брешианини
13
Эдерсон
11
Лукман
10
Самарджич
10
Самарджич
11
Лукман
32
Ретеги
70
Мальдини
70
Мальдини
32
Ретеги
7
Куадрадо
17
Де Кетеларе
17
Де Кетеларе
7
Куадрадо
2
Жиго
25
Провстгор
25
Провстгор
2
Жиго
17
Тавареш
3
Пеллегрини
3
Пеллегрини
17
Тавареш
22
Диа
15
Весино
15
Весино
22
Диа
17
Чауна
11
Исаксен
11
Исаксен
17
Чауна
10
Дзакканьи
14
Нослин
14
Нослин
10
Дзакканьи
Остались в запасе
Аталанта
Лацио
31
Франческо Росси
ВР
1
Руй Патрисиу
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
55
Сулемана
ОП
8
Марио Пашалич
АП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
55
Алессио Фурланетто
ВР
49
Иван Проведель
ВР
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
70
Тома Башич
ЦП
9
Педро
ПВ
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Остались в запасе
31
Франческо Росси
ВР
1
Руй Патрисиу
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
55
Сулемана
ОП
8
Марио Пашалич
АП
Остались в запасе
55
Алессио Фурланетто
ВР
49
Иван Проведель
ВР
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
70
Тома Башич
ЦП
9
Педро
ПВ
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Марко Барони
Статистика матча Аталанта - Лацио
1
2
Всего ударов по воротам
10
8
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
11
4
Нарушения
6
6
Офсайды
1
1
Количество передач
497
376
Сейвы
2
2
Точность передач %
84
77
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
8
5
Удары из-за пределов штрафной
2
3
xG (ожидаемые голы)
0.53
0.53

Смотреть прямую трансляцию матча «Аталанта» против «Лацио», 31-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 апреля в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аталанта»«Лацио»

«Аталанта» – «Лацио» смотреть онлайн 6 апреля

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Лацио Аталанта
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