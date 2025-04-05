05.04.2025, суббота, 22:05
Франция. Лига 1, 28 тур
Франция. Лига 1, 28 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Лион
Лион
2-1-4-2-1
20
Перри
3
Тальяфико
19
Ниахате
18
Матич
22
Мата
6
Тессманн
8
Толиссо
2
Мэйтленд-Найлс
7
Нуама
23
Алмада
91
Ляказетт
3-3-3-1
30
Шевалье
3
Гудмундссон
18
Диаките
4
Александро
12
Менье
17
Мукау
5
Баккер
21
Андре
20
Гомеш
10
Харальдссон
15
Дэвид
23
Алмада
24
Акуоку
24
Акуоку
23
Алмада
18
Матич
17
Верету
17
Верету
18
Матич
7
Нуама
10
Шерки
10
Шерки
7
Нуама
91
Ляказетт
9
Микаутадзе
9
Микаутадзе
91
Ляказетт
3
Гудмундссон
31
Исмаили
31
Исмаили
3
Гудмундссон
20
Гомеш
6
Бенталеб
6
Бенталеб
20
Гомеш
5
Баккер
11
Сахрауи
11
Сахрауи
5
Баккер
17
Мукау
20
Фернандес-Пардо
20
Фернандес-Пардо
17
Мукау
15
Дэвид
29
Акпом
29
Акпом
15
Дэвид
Остались в запасе
Лион
Лилль
40
Реми Дескамп
ВР
16
Абнер
ЛЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
9
Enzo Molebe
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
1
Вито Манноне
ВР
2
Айсса Манди
ЦЗ
5
Реми Кабелла
АП
32
Айюб Буадди
АП
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
40
Реми Дескамп
ВР
16
Абнер
ЛЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
9
Enzo Molebe
ЦФ
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
2
Айсса Манди
ЦЗ
5
Реми Кабелла
АП
32
Айюб Буадди
АП
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Лион - Лилль
3
2
Всего ударов по воротам
10
10
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
1
3
Нарушения
15
14
Офсайды
1
1
Количество передач
607
469
Сейвы
3
2
Точность передач %
89
85
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
5
7
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
1.62
0.94
Смотреть прямую трансляцию матча «Лион» против «Лилля», 28-й тур чемпионата Франциии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 апреля в 22:05 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лион» – «Лилль»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»