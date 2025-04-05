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  • «Лион» – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 апреля 2025

«Лион» – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 апреля 2025

5 апреля 2025, 20:55
Лион
05.04.2025, суббота, 22:05
Франция. Лига 1, 28 тур
2 : 1
Завершен
Лилль
38' А. Ляказетт (П) 70' Р. Шерки
1' Б. Диаките
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
20
Лукас Перри
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
7
Эрнест Нуама
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
22
Клинтон Мата
ЦП
6
Таннер Тессманн
ЦП
8
Корентен Толиссо
ЦП
23
Тиаго Алмада
АП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
91
Александр Ляказетт
(К) ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Лилль
30
Люка Шевалье
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
5
Митчел Баккер
ЛЗ
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
4
Александро
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
17
Нгал'айель Мукау
ОП
21
Бенжамин Андре
(К) ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦП
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Лион
40
Реми Дескамп
ВР
16
Абнер
ЛЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
24
Поль Акуоку
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
10
Райан Шерки
АП
9
Enzo Molebe
ЦФ
9
Жорж Микаутадзе
ЦФ
Лилль
1
Вито Манноне
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
20
Матиас Фернандес-Пардо
ЛВ
6
Набиль Бенталеб
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
32
Айюб Буадди
АП
29
Чуба Акпом
ЦФ
2-1-4-2-1
20
Перри
3
Тальяфико
19
Ниахате
18
Матич
22
Мата
6
Тессманн
8
Толиссо
2
Мэйтленд-Найлс
7
Нуама
23
Алмада
91
Ляказетт
3-3-3-1
30
Шевалье
3
Гудмундссон
18
Диаките
4
Александро
12
Менье
17
Мукау
5
Баккер
21
Андре
20
Гомеш
10
Харальдссон
15
Дэвид
23
Алмада
24
Акуоку
24
Акуоку
23
Алмада
18
Матич
17
Верету
17
Верету
18
Матич
7
Нуама
10
Шерки
10
Шерки
7
Нуама
91
Ляказетт
9
Микаутадзе
9
Микаутадзе
91
Ляказетт
3
Гудмундссон
31
Исмаили
31
Исмаили
3
Гудмундссон
20
Гомеш
6
Бенталеб
6
Бенталеб
20
Гомеш
5
Баккер
11
Сахрауи
11
Сахрауи
5
Баккер
17
Мукау
20
Фернандес-Пардо
20
Фернандес-Пардо
17
Мукау
15
Дэвид
29
Акпом
29
Акпом
15
Дэвид
Остались в запасе
Лион
Лилль
40
Реми Дескамп
ВР
16
Абнер
ЛЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
9
Enzo Molebe
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
1
Вито Манноне
ВР
2
Айсса Манди
ЦЗ
5
Реми Кабелла
АП
32
Айюб Буадди
АП
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
40
Реми Дескамп
ВР
16
Абнер
ЛЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
9
Enzo Molebe
ЦФ
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
2
Айсса Манди
ЦЗ
5
Реми Кабелла
АП
32
Айюб Буадди
АП
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Лион - Лилль
3
2
Всего ударов по воротам
10
10
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
1
3
Нарушения
15
14
Офсайды
1
1
Количество передач
607
469
Сейвы
3
2
Точность передач %
89
85
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
5
7
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
1.62
0.94

Смотреть прямую трансляцию матча «Лион» против «Лилля», 28-й тур чемпионата Франциии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 апреля в 22:05 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лион» – «Лилль»

«Лион» – «Лилль» смотреть онлайн 5 апреля

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Лилль Лион
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